Video: un ex precandidato presidencial de Brasil no supo responder quién es el presidente de Argentina

El diputado brasileño y ex precandidato presidencial, André Janones, vivió un incómodo momento cuando en una entrevista televisiva no supo responder quién es el presidente de la Argentina.

“¿Macron?”, fue la primera reacción del dirigente de Minas Gerais y aliado de Lula, a quien apoya luego de bajar su candidatura presidencial hace pocas semanas.

El periodista Roberto d’Avila lo entrevistó y le consultó por temas internacionales. En ese momento, el conductor habló de la Argentina como “uno de nuestros grandes socios”. Sin embargo, el diputado brasileño señaló que “no tenía un análisis profundo sobre el escenario argentino de hoy”.

Inmediatamente, el periodista le preguntó si sabía quién era el presidente de la Argentina, a lo que Janones respondió afirmativamente, pero luego lanzó: “¿Macron?”. Segundos después añadió entre risas: "...de Francia".

Lula define cuál será su proyecto internacional si gana las elecciones

Ante este error, el conductor del programa comenzó a preguntarle por presidentes de otros países, pero el ex precandidato presidencial sólo logró acertar el de Joe Biden en Estados Unidos y hasta no supo quién era el presidente de China (Xi Jinping),

Por esta situación, el periodista le recriminó que si se había postulado para ser presidente de Brasil, debería haber sabido los mandatarios de otros países, a lo que André Janones respondió: "El presidente de la república debe saber qué precisa el trabajador, la empleada doméstica, los mineros, el presidente tiene que saber de cuestiones internacionales pero no es lo prioritario".

Só pra constar: eu não me confundi nem esqueci. Eu, DE FATO, não sabia. E meu erro maior não foi não saber, pois ninguém sabe tudo, mas sim não ter tido a humildade de admitir isso. Lição aprendida com sucesso! 👍 — André Janones 7040✌️ (@AndreJanonesAdv) August 16, 2022

Tras la viralización del video, el propio diputado habló en Twitter de la situación y admitió no saber quién era el presidente: "Solo para que conste: no me confundí ni me olvidé. En realidad no lo sabía. Y mi mayor error fue no saber, porque nadie lo sabe todo, pero no tener la humildad de admitirlo. ¡Lección aprendida con éxito!".

Quién es André Janones

El actual diputado brasileño es un abogado de 38 años que ganó protagonismo nacional mediante las redes sociales en 2018 cuando fue uno de los portavoces de los camioneros autónomos que estuvieron en huelga. Ese mismo año, terminó siendo diputado.

El diputado brasileño, André Janones, aliado de Lula.

Antes había trabajado como cobrador en colectivos y había sido secretario del Tribunal de Justicia de Minas Gerais antes de licenciarse en Derecho y abrir su propio bufete de abogados en 2008.

A principios de este año anunció su precandidatura presidencial por su partido Avante. Sin embargo, el 4 de agosto bajó su postulación y afirmó su apoyo a Lula da Silva: "A partir de ese momento, nuestra candidatura se unifica y pasa a ser representada por la candidatura del presidente Lula".

