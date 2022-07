Video: una bebé de dos años cayó desde un quinto piso y fue salvada por un hombre

Las redes sociales suelen ser el ambiente propicio para que imágenes de diversas características se hagan virales. En este caso, durante los últimos días, el video de una beba de dos años que cayó desde un quinto piso en China fue foco de la atención a nivel mundial. En aquellas imágenes se ve que la niña, por fortuna, fue atrapada por un hombre que se encontraba en la vereda de la vivienda, y logró salvarla.

Tal como informó The South Morning China, quien salvó a la bebé de lo que pudo ser una tragedia fue Shen Dong, un empleado de un barco cercano a la zona del incidente, que tiene 31 años. El hombre se encontraba estacionando su auto en Tongxiang, cuando vio a la bebé colgando de una ventana.

En ese momento, lo primero que hizo fue llamar a la policía, para que pudiera rescatar a la menor, pero la situación cambió rápidamente, cuando la niña cayó de la ventana hasta la terraza de una vivienda. Luego de eso, la niña se acercó al borde del techo, y cayó al vacío. Afortunadamente, Dong dejó su celular y corrió hacia el lugar en donde estaba por caer, y la salvó.

Luego del hecho, en declaraciones para el medio local Qianjiang Evening News, dijo: “Para ser honesto, no puedo recordar los detalles. No recuerdo si me dolieron los brazos o algo. Fue solo un instinto acercarme a ella”, y agregó: “Tuve suerte de llegar a tiempo. De lo contrario, me sentiría absolutamente horrible”.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Lijian Zhao Zhao Lijian twitteó: “Tenemos un héroe entre nosotros”. Además, poco después de que se evitara la tragedia, el hombre y la pequeña, que tiene el mismo nombre que su hija, fueron llevados a urgencias del hospital más cercano.

Hasta el momento, de acuerdo a lo informado por medios locales, se conoce que la menor sufrió lesiones en las piernas y en los pulmones, producto de la caída, y continúa hospitalizada, pero se encuentra estable. Por otro lado, aún se desconocen las causas por las que la bebé llegó al borde de la ventana de aquella vivienda, y las autoridades intentan esclarecer si estaba sola, o junto a algún adulto.

