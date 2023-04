Video | Decapitan a soldados ucranianos y Zelensky mostró su dolor: "La derrota del terror es necesaria"

La aparición de dos videos donde se ve la ejecución de dos soldados prisioneros ucranianos en manos de un integrante del ejército de Rusia generó consternación en medio de la guerra. Ante eso, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, dijo que "todos deben reaccionar (...) la derrota del terror es necesaria".

El mandatario publicó un video grabado desde su despacho en el que condenó lo que parecía ser un capítulo más de la violenta guerra que mantiene con Rusia. Fue tras la aparición de dos videos, uno borrado, en los que aparecen dos soldados que caminan alrededor de lo que parece ser el ataque contra un objetivo, además de la persona que graba.

En el suelo se ven dos cuerpos tirados, son dos combatientes masacrados, sin zapatillas y despojados de parte de su vestimenta.

El material fue publicado en la cuenta @nexta_tv, pero no sería el único video. Se escuchan las voces de los dos hombres que serían integrantes de las filas rusas pero con su voz modificada para evitar ser identificados.

La ofensiva invernal de Rusia no alteró la dinámica de la guerra en el este ucraniano

Los dos cuerpos están tirados sobre el suelo, con sus cabezas tapadas por unos trapos y a unos pocos metros de distancia uno del otro. Alrededor, chapas, fierros, cascos y material de guerra con signos de haber sido atacado. En el texto que acompaña el material aparece una traducción de la conversación de la que se desprende que "después de la brutal ejecución, los saqueadores rusos sacaron zapatos y ropa de los cuerpos de los combatientes ucranianos muertos".

Ese episodio habría ocurrido el año pasado.

“Hay algo que nadie en el mundo puede menospreciar: con qué facilidad matan estas bestias. El mundo debe ver este vídeo que muestra la ejecución de un cautivo ucraniano. Este es un vídeo de Rusia tal como es. Qué tipo de criaturas son. No hay gente para ellos: hijo, hermano, esposo, hijo de alguien. Este es un video de Rusia que trata de hacer que eso sea la nueva norma: tal hábito de destruir la vida”, lanzó Zelensky.

Un llamado a los líderes mundiales

En su comunicación, difundida por Ukrinform, sostuvo que la supuesta ejecución del prisionero no fue un accidente o un episodio aislado porque, según dijo, es algo que ya ha ocurrido. "Todos deben reaccionar. Cada líder. No esperen que se olvide, que el tiempo pasará. No nos vamos a olvidar de nada", manifestó.

El presidente ucraniano sostuvo que "tampoco vamos a perdonar a los asesinos" y, en ese contexto, "habrá responsabilidad legal por todo".

Moscú pasa a defenderse contra el plan de Ucrania para recuperar zonas ocupadas por Rusia

"La derrota del terror es necesaria. Nadie entenderá si los líderes no reaccionan. Se requiere acción ahora", indicó, en un mensaje dirigido a la comunidad de líderes mundiales.

Pero el video que aún permanece en línea no es el único. Días atrás se difundió otro que fue borrado, que mostraría una situación diferente y más nuevo en términos temporales, ya que supuestamente se ve en el paisaje un suelo más acorde a la estación actual: ahí se mostraría de forma explícita el momento de una decapitación.

De acuerdo a la información oficial, el Servicio de Seguridad Estatal de Ucrania inició una investigación respecto de los videos. Buscan identificar a los autores de este hecho enmarcado como un crimen de guerra.

AS/fl