"Zodiac killer": descifran 51 años después un mensaje del asesino serial

Noticias Relacionadas Los macabros recuerdos del mayor criminal de la historia de EE.UU., que confesó 93 asesinatos

Un equipo de criptógrafos reveló un mensaje en código que, se presume, el misterioso "asesino del Zodíaco" envió en 1969 al diario norteamericano San Francisco Chronicle.

El puzzle, conocido como Cifra 340, fue resuelto por un equipo internacional con miembros en Estados Unidos, Australia y Bélgica: David Oranchak, un diseñador web estadounidense de 46 años que necesitó varios programas de computadora y años de trabajo para descifrar el complejo código en el que comenzó a trabajar en 2006. Fue ayudado por Sam Blake, un matemático australiano, y por Jarl Van Eykcke, un especialista en logística belga.

"Espero que se estén divirtiendo mientras intentan atraparme. No me da miedo la cámara de gas porque me enviará antes al paraíso ahora que tengo los esclavos suficientes como para trabajar por mí", consigna parte del mensaje. Fue presuntamente remitido por este asesino responsable de las muertes de al menos cinco personas en el área de la Bahía de San Francisco entre diciembre de 1968 y octubre de 1969.

El mensaje, una cuadrícula de símbolos enviada por el sospechoso, no revela la identidad del asesino. Sin embargo, el FBI confirmó su autenticidad tras recibirlo de manos del experto y uno de los responsables de la desencriptación, David Oranchak.

"El FBI toma nota de que un mensaje en código atribuido al asesino del Zodíaco fue resuelto recientemente por ciudadanos privados. El caso del sigue siendo una investigación en curso para la división del FBI de San Francisco y nuestros socios policiales locales", según el vocero Cameron Polan.

"Debido a la naturaleza en curso de la investigación, y por respeto a las víctimas y sus familias, no proporcionaremos más comentarios en este momento", añadió por último.

Los macabros recuerdos del mayor criminal de la historia de EE.UU., que confesó 93 asesinatos

Cifra 340 es el segundo mensaje en código del asesino del Zodíaco que acaba resuelto. El primero, un largo mensaje dividido en pedazos y enviado al 'Chronicle', 'San Francisco Examiner' y el 'Vallejo Times-Herald' en 1969, fue previamente descifrado por un profesor de historia de secundaria de Salinas, California, y su esposa.

El cifrado 340 se lee en diagonal, comenzando desde la esquina superior izquierda y desplazando un cuadro hacia abajo y dos cuadros hacia la derecha. Cuando se llega al final, el lector debe volver a la esquina opuesta, dijo Oranchak. Según señaló, el sistema de codificación aparece en un manual de criptografía destinado al ejército estadounidense que data de la década de 1950.