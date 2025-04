La Justicia Federal de Orán agravó la acusación contra Miguel Gerala Atta, exintendente de Coronel Juan Solá (Morillo), y ahora lo considera coautor del robo de rieles del ramal C-25 del Ferrocarril Belgrano Cargas. También está acusado de contrabandearlos desde el Chaco Salteño hasta Bolivia.

El fiscal general, Eduardo Villalba, pidió que se amplíe la imputación, y el juez federal de Orán, Gustavo Montoya, lo confirmó en audiencia. Antes, Gerala Atta estaba señalado como partícipe necesario, pero con las nuevas pruebas lo ubican como uno de los responsables principales.

Su hijo, José Miguel Gerala, y un comerciante de Orán, David Medina, también están involucrados en la causa. Los detuvieron en noviembre y hasta ahora seguían en prisión preventiva, aunque en la última audiencia el juez les concedió arresto domiciliario.

José Miguel "Yopi" Gerala, hijo del intendente de Coronel Juan Solá, detenido por robo y contrabando durante un traslado. Foto: Gendarmería Nacional.

Los rieles robados eran cargados en camiones y llevados a Bolivia, donde los vendían como chatarra. Durante los allanamientos, secuestraron 165 rieles, y 15 de ellos estaban en una propiedad de Gerala.

Además, al exintendente lo acusaron de malversación de fondos públicos, ya que habría usado recursos del municipio para su beneficio hasta el 20 de noviembre, cuando su gestión fue intervenida.

Su defensa intentó que le otorgaran libertad provisoria, pero el juez lo rechazó. Mientras tanto, la causa sigue avanzando y su situación judicial se vuelve cada vez más comprometida.

Sospechas sobre la Policía

El fiscal Villalba sostuvo que Gerala Atta no solo participó del robo de rieles, sino que también habría frenado a la policía local para que no interviniera. No hay registros de operativos en Morillo, aunque sí en localidades cercanas, lo que refuerza las sospechas de su influencia sobre las fuerzas de seguridad.

“El saqueo ocurría a plena luz del día, los vecinos escuchaban el ruido de las máquinas cortando los rieles”, afirmó el fiscal. También destacó el poder que Gerala ejerció en la zona durante casi 30 años, alternando entre la intendencia y la diputación.

En un principio, la causa sólo apuntaba a Medina, pero luego se comprobó que los Gerala usaron herramientas minicipales, incluyendo maquinaria de corte y un grupo electrógeno, para llevar a cabo el robo. También se valieron de pobladores originarios para la extracción y traslado de los rieles, un dato respaldado por testigos y mensajes en el celular de un imputado.

Secuestran herramientas de corte en un procedimiento. Foto: Gendarmería Nacional.

Gerala negó su participación y se despegó de las acusaciones. "No sé por qué me mencionan los camioneros, jamás tuve nada que ver. Si fui elegido siete veces, es porque el pueblo me apoyó", afirmó. Aseguró que no tenía relación con las comunidades indígenas y explicó que su camioneta, vista en la zona del robo, solo se usó para tareas de iluminación.

