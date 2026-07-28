Causa Cuadernos: declaró el verdadero Juan Carlos Santos tras el error que llevó a citar a un homónimo

Luego del insólito episodio que semanas atrás dejó expuesto un error judicial, el verdadero Juan Carlos Santos declaró en el juicio por la causa Cuadernos ante el Tribunal Oral Federal N°7. Se trata del exsubdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP durante la gestión de Alberto Abad, quien finalmente compareció como testigo luego de que una equivocación en la citación derivara en la convocatoria de un homónimo sin ningún vínculo con el expediente.

La audiencia se desarrolló este martes 28 y permitió reencauzar el cronograma del juicio por la causa Cuadernos, uno de los procesos por presunta corrupción más importantes de los últimos años, en el que se investigan supuestos pagos de sobornos vinculados a la adjudicación de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

La declaración de Juan Carlos Santos en la causa Cuadernos había quedado pendiente luego de la audiencia del pasado 7 de julio, cuando el Tribunal Oral Federal N°7 descubrió que la persona que había sido convocada no era el exfuncionario que buscaba citar, sino un contador jubilado que compartía exactamente el mismo nombre.

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El error judicial tomó estado público porque el homónimo de Juan Carlos Santos había regresado anticipadamente al país para cumplir con la citación. Al comenzar la audiencia explicó ante los jueces que nunca había trabajado en la AFIP ni tenía relación alguna con la investigación, lo que obligó a suspender el testimonio y revisar la identidad del testigo requerido.

Cómo fue el error que obligó a reprogramar la audiencia

El error de identidad en la causa Cuadernos ocurrió por una confusión en la citación judicial. El hombre que se presentó ante el tribunal relató que había recibido la notificación oficial mientras se encontraba de viaje en el exterior y decidió modificar su itinerario para asistir a la audiencia, convencido de que debía cumplir con la obligación impuesta por la Justicia.

Juan Carlos Santos fue citado desde el exterior por error

Sin embargo, apenas comenzó su declaración aclaró que no era la persona buscada. "Se equivocaron de Juan Carlos Santos", manifestó ante el Tribunal Oral Federal N°7, que inmediatamente suspendió la audiencia al comprobar que se trataba de un homónimo y no del exfuncionario de la AFIP que debía declarar como testigo.

“Se equivocaron de Juan Carlos Santos”: volvió del exterior para declarar en la Causa Cuadernos y había sido citado por error

A partir de esa situación, el Tribunal Oral Federal N°7 emitió una nueva citación dirigida al verdadero Juan Carlos Santos, quien este martes finalmente respondió las preguntas de las partes sobre distintos aspectos vinculados al funcionamiento del organismo recaudador durante el período investigado.

De acuerdo con la información difundida, el exfuncionario de la AFIP también había intervenido anteriormente como testigo en otras investigaciones de alto impacto, entre ellas la causa Oil Combustibles, debido a las responsabilidades que ocupó dentro del organismo tributario.

Con la declaración concretada este martes, el juicio oral por la causa Cuadernos continuó con la producción de prueba testimonial prevista por el tribunal. El proceso reúne a decenas de imputados y busca determinar la existencia de un presunto sistema de recaudación ilegal de sobornos provenientes de empresarios contratistas del Estado, a partir de las anotaciones realizadas por el exchofer Oscar Centeno.

RG/ML