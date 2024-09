Un perro atacó a una nena de 8 años que estaba jugando: ahora los dueños deberán indemnizar a la familia

Los dueños de un perro deberán indemnizar a los padres de una nena de 8 años que fue atacada por el animal en diciembre de 2021. La nena sufrió graves heridas, y tuvieron que someterla a la reconstrucción total de su oreja derecha. La justicia de Río Negro determinó este lunes que los dueños del pitbull no tomaron las precauciones necesarias para evitar el ataque, a pesar de haber sido advertidos previamente sobre la peligrosidad del animal.

El incidente ocurrió cuando el perro, propiedad de una pareja vecina, se abalanzó sobre la nena, que jugaba cerca de su casa, en El Bolsón, ocasionándole lesiones en varias partes de su cuerpo. El ataque fue de tal magnitud que la nena tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital por sus padres y otras personas.

Las heridas sufridas requirieron de dos horas de intervención quirúrgica. La oreja derecha de la menor tuvo que ser reconstruida por completo, y debido a esta lesión, continúa recibiendo tratamiento.

A raíz del ataque, la nena aún sufre las consecuencias, con cicatrices visibles, marcas de los colmillos, y lesiones en su espalda y piernas.

En la demanda, la madre y el padre señalaron que en el futuro será necesario someter a su hija a cirugías estéticas. Además, enfatizaron que, como resultado de este incidente, su hija sufre de miedo y depresión, por lo que necesita de un acompañamiento profesional de la salud mental.

La pareja propietaria del pitbull fue negligente

Durante el juicio, se presentaron múltiples testimonios que confirmaron que el portón de la casa de los dueños del perro estaba abierto en el momento del ataque y que el animal solía andar suelto por el barrio. Una de los testigos dijo que no le consta que el animal haya estado entrenado.

También se tuvieron en cuenta la exposición policial, los certificados de los médicos y otros profesionales que brindaron atención a la niña.

Finalmente, el Juzgado Multifueros de la localidad de El Bolsón condenó a la pareja a indemnizar a los padres de la nena afectada, con el capital e intereses correspondientes al daño sufrido.

La jueza del caso consideró que la pareja propietaria del pitbull fue negligente, ya que los padres de la niña habían solicitado en varias ocasiones que se cercara el predio para evitar un incidente, lo que nunca se hizo.

Además, el fallo subrayó la responsabilidad concurrente del dueño y el guardián del animal por el daño causado, según lo estipulado en el artículo 1758 del Código Civil; se considera guardián a quién ejerce, por sí o por terceros, el uso, la dirección y el control.

Razas de perros consideradas potencialmente peligrosas

En Argentina, la ley 14.107 establece las razas de perros consideradas potencialmente peligrosas, entre ellas la del pitbull, y detalla las medidas de cuidado que deben seguir sus tutores, como el uso de bozales, collares, y correas cortas. Sin embargo, según el especialista en comportamiento animal Juan Manuel Liquindoli, estas indicaciones podrían ser contraproducentes, aumentando la irritabilidad en los perros debido al estrés que generan.

Liquindoli aclaró que sí hay ciertos tipos de perros que son capaces de realizar más daño que otros debido a aspectos como su peso, la potencia de su mordida, y la morfología de su cabeza, pero esto no tiene que ver con que su comportamiento sea inherentemente agresivo. “Es fundamental no estigmatizar a estas razas. La agresividad no es una característica inherente a su genética, sino el resultado de cómo se los cría y en qué ambiente se desarrollan”, explicó.

Además, resaltó que esto no se debe a que la incidencia de agresividad sea mayor en esos perros, sino que los efectos y las consecuencias de sus mordidas son más visibles que las de un perro chico de 3 o 4 kilos.

La ley también establece que los dueños del animal deben tener una educación previa específica para saber criar a esos perros. Es decir, tener un pitbull implica ser un propietario responsable. Asegurarse de que el perro esté bien cuidado, educado y socializado es esencial para prevenir incidentes.

