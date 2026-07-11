sábado 11 de julio de 2026
JUEGOS
JUEGO BANCADO

QUINIELA de hoy Sábado 11 de Julio: TODOS los resultados de la Nacional y PROVINCIA

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, Sábado 11 de Julio. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock
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La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa NACIONAL del 11 de Julio

A la cabeza: 6021

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6021
  2. 6846
  3. 0479
  4. 1428
  5. 7470
  6. 0060
  7. 2513
  8. 7665
  9. 6126
  10. 5111
  11. 4188
  12. 2806
  13. 8447
  14. 1944
  15. 5251
  16. 3253
  17. 1644
  18. 9971
  19. 2176
  20. 1129

Resultados Quiniela La Previa PROVINCIA del 11 de Julio

A la cabeza: 4878

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4878
  2. 7503
  3. 4542
  4. 1672
  5. 6565
  6. 5975
  7. 2022
  8. 4544
  9. 1140
  10. 3571
  11. 7138
  12. 0897
  13. 5912
  14. 0414
  15. 1081
  16. 8955
  17. 7082
  18. 8376
  19. 7556
  20. 5818

Resultados Quiniela La Primera NACIONAL del 11 de Julio

A la cabeza: 9909

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9909
  2. 8542
  3. 3900
  4. 7913
  5. 2709
  6. 2601
  7. 0913
  8. 2595
  9. 4269
  10. 7578
  11. 1479
  12. 1670
  13. 9185
  14. 4770
  15. 0670
  16. 6175
  17. 5510
  18. 7195
  19. 8017
  20. 4083

Resultados Quiniela La Primera PROVINCIA del 11 de Julio

A la cabeza: 1701

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1701
  2. 1640
  3. 5790
  4. 6844
  5. 0974
  6. 7212
  7. 5427
  8. 5354
  9. 5456
  10. 1713
  11. 1607
  12. 1166
  13. 5001
  14. 0828
  15. 1763
  16. 9940
  17. 6026
  18. 8231
  19. 8931
  20. 3232

Resultados Quiniela Matutina NACIONAL del 11 de Julio

A la cabeza: 6914

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6914
  2. 1974
  3. 5516
  4. 1443
  5. 8910
  6. 4227
  7. 6955
  8. 8892
  9. 8440
  10. 5798
  11. 5006
  12. 9138
  13. 7343
  14. 5934
  15. 9608
  16. 7454
  17. 5219
  18. 2828
  19. 6128
  20. 4650

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 11 de Julio

A la cabeza: 2596

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 2596

2. 6206

3. 6350

4. 0828

5. 3840

6. 0496

7. 6380

8. 6793

9. 9493

10. 5903

11. 3717

12. 0390

13. 3020

14. 4851

15. 4114

16. 3881

17. 9436

18. 5773

19. 9813

20. 2950

Resultados Quiniela Vespertina NACIONAL del 11 de Julio

A la cabeza: 0022

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 0022

2. 8654

3. 5189

4. 8767

5. 0955

6. 9259

7. 5355

8. 9876

9. 8841

10. 7022

11. 1002

12. 0413

13. 2335

14. 4721

15. 1329

16. 0327

17. 8473

18. 3021

19. 7069

20. 4942

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 11 de Julio

A la cabeza: 2082

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 2082

2. 6905

3. 4066

4. 7824

5. 2682

6. 9632

7. 5259

8. 4731

9. 1894

10. 7011

11. 2702

12. 8383

13. 1105

14. 4373

15. 4604

16. 3939

17. 9509

18. 8777

19. 2657

20. 0154

Resultados Quiniela Nocturna NACIONAL del 11 de Julio

A la cabeza: 2014

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2014
  2. 9858
  3. 8720
  4. 9984
  5. 8147
  6. 3798
  7. 2670
  8. 6865
  9. 1980
  10. 8487
  11. 7745
  12. 3503
  13. 8215
  14. 2250
  15. 3685
  16. 9201
  17. 1002
  18. 6673
  19. 3387
  20. 4519

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 11 de Julio

A la cabeza: 5253

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5253
  2. 0194
  3. 4736
  4. 8169
  5. 5072
  6. 3519
  7. 9317
  8. 7721
  9. 6516
  10. 6044
  11. 6361
  12. 6223
  13. 0871
  14. 3380
  15. 9764
  16. 0858
  17. 6596
  18. 2749
  19. 5594
  20. 4635
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