QUINIELA de hoy Sábado 11 de Julio: TODOS los resultados de la Nacional y PROVINCIA

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela La Previa NACIONAL del 11 de Julio
• A la cabeza: 6021
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 6021
- 6846
- 0479
- 1428
- 7470
- 0060
- 2513
- 7665
- 6126
- 5111
- 4188
- 2806
- 8447
- 1944
- 5251
- 3253
- 1644
- 9971
- 2176
- 1129
Resultados Quiniela La Previa PROVINCIA del 11 de Julio
• A la cabeza: 4878
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 4878
- 7503
- 4542
- 1672
- 6565
- 5975
- 2022
- 4544
- 1140
- 3571
- 7138
- 0897
- 5912
- 0414
- 1081
- 8955
- 7082
- 8376
- 7556
- 5818
Resultados Quiniela La Primera NACIONAL del 11 de Julio
• A la cabeza: 9909
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 9909
- 8542
- 3900
- 7913
- 2709
- 2601
- 0913
- 2595
- 4269
- 7578
- 1479
- 1670
- 9185
- 4770
- 0670
- 6175
- 5510
- 7195
- 8017
- 4083
Resultados Quiniela La Primera PROVINCIA del 11 de Julio
• A la cabeza: 1701
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 1701
- 1640
- 5790
- 6844
- 0974
- 7212
- 5427
- 5354
- 5456
- 1713
- 1607
- 1166
- 5001
- 0828
- 1763
- 9940
- 6026
- 8231
- 8931
- 3232
Resultados Quiniela Matutina NACIONAL del 11 de Julio
• A la cabeza: 6914
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 6914
- 1974
- 5516
- 1443
- 8910
- 4227
- 6955
- 8892
- 8440
- 5798
- 5006
- 9138
- 7343
- 5934
- 9608
- 7454
- 5219
- 2828
- 6128
- 4650
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 11 de Julio
• A la cabeza: 2596
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 2596
2. 6206
3. 6350
4. 0828
5. 3840
6. 0496
7. 6380
8. 6793
9. 9493
10. 5903
11. 3717
12. 0390
13. 3020
14. 4851
15. 4114
16. 3881
17. 9436
18. 5773
19. 9813
20. 2950
Resultados Quiniela Vespertina NACIONAL del 11 de Julio
• A la cabeza: 0022
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 0022
2. 8654
3. 5189
4. 8767
5. 0955
6. 9259
7. 5355
8. 9876
9. 8841
10. 7022
11. 1002
12. 0413
13. 2335
14. 4721
15. 1329
16. 0327
17. 8473
18. 3021
19. 7069
20. 4942
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 11 de Julio
• A la cabeza: 2082
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 2082
2. 6905
3. 4066
4. 7824
5. 2682
6. 9632
7. 5259
8. 4731
9. 1894
10. 7011
11. 2702
12. 8383
13. 1105
14. 4373
15. 4604
16. 3939
17. 9509
18. 8777
19. 2657
20. 0154
Resultados Quiniela Nocturna NACIONAL del 11 de Julio
• A la cabeza: 2014
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 2014
- 9858
- 8720
- 9984
- 8147
- 3798
- 2670
- 6865
- 1980
- 8487
- 7745
- 3503
- 8215
- 2250
- 3685
- 9201
- 1002
- 6673
- 3387
- 4519
Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 11 de Julio
• A la cabeza: 5253
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 5253
- 0194
- 4736
- 8169
- 5072
- 3519
- 9317
- 7721
- 6516
- 6044
- 6361
- 6223
- 0871
- 3380
- 9764
- 0858
- 6596
- 2749
- 5594
- 4635