QUINIELA de hoy Sábado 11 de Julio: TODOS los resultados de la Nacional y PROVINCIA

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa NACIONAL del 11 de Julio

• A la cabeza: 6021

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6021 6846 0479 1428 7470 0060 2513 7665 6126 5111 4188 2806 8447 1944 5251 3253 1644 9971 2176 1129

Resultados Quiniela La Previa PROVINCIA del 11 de Julio

• A la cabeza: 4878

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4878 7503 4542 1672 6565 5975 2022 4544 1140 3571 7138 0897 5912 0414 1081 8955 7082 8376 7556 5818

Resultados Quiniela La Primera NACIONAL del 11 de Julio

• A la cabeza: 9909

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9909 8542 3900 7913 2709 2601 0913 2595 4269 7578 1479 1670 9185 4770 0670 6175 5510 7195 8017 4083

Resultados Quiniela La Primera PROVINCIA del 11 de Julio

• A la cabeza: 1701

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1701 1640 5790 6844 0974 7212 5427 5354 5456 1713 1607 1166 5001 0828 1763 9940 6026 8231 8931 3232

Resultados Quiniela Matutina NACIONAL del 11 de Julio

• A la cabeza: 6914

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6914 1974 5516 1443 8910 4227 6955 8892 8440 5798 5006 9138 7343 5934 9608 7454 5219 2828 6128 4650

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 11 de Julio

• A la cabeza: 2596

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 2596

2. 6206

3. 6350

4. 0828

5. 3840

6. 0496

7. 6380

8. 6793

9. 9493

10. 5903

11. 3717

12. 0390

13. 3020

14. 4851

15. 4114

16. 3881

17. 9436

18. 5773

19. 9813

20. 2950

Resultados Quiniela Vespertina NACIONAL del 11 de Julio

• A la cabeza: 0022

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 0022

2. 8654

3. 5189

4. 8767

5. 0955

6. 9259

7. 5355

8. 9876

9. 8841

10. 7022

11. 1002

12. 0413

13. 2335

14. 4721

15. 1329

16. 0327

17. 8473

18. 3021

19. 7069

20. 4942

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 11 de Julio

• A la cabeza: 2082

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 2082

2. 6905

3. 4066

4. 7824

5. 2682

6. 9632

7. 5259

8. 4731

9. 1894

10. 7011

11. 2702

12. 8383

13. 1105

14. 4373

15. 4604

16. 3939

17. 9509

18. 8777

19. 2657

20. 0154

Resultados Quiniela Nocturna NACIONAL del 11 de Julio

• A la cabeza: 2014

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2014 9858 8720 9984 8147 3798 2670 6865 1980 8487 7745 3503 8215 2250 3685 9201 1002 6673 3387 4519

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 11 de Julio

• A la cabeza: 5253

A continuación, la lista de los 20 números sorteados: