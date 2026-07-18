QUINIELA de hoy sábado 18 de julio EN VIVO: los resultados de la Nacional y PROVINCIA

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa Nacional del 18 de julio
- A la cabeza: 2061
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1: 2061
2: 6781
3: 8492
4: 4884
5: 6475
6: 1343
7: 2030
8: 5611
9: 2992
10: 8211
11: 7676
12: 8734
13: 5777
14: 4033
15: 3606
16: 0290
17: 6838
18: 5799
19: 2583
20: 4819
Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 18 de julio
- A la cabeza: 1719
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1: 1719
2: 0115
3: 5228
4: 4985
5: 5242
6: 8559
7: 0843
8: 1040
9: 3069
10: 3688
11: 6225
12: 4478
13: 8349
14: 4421
15: 9665
16: 9913
17: 3745
18: 6114
19: 5590
20: 1223
Resultados Quiniela Primera Nacional del 18 de julio
- A la cabeza: 6871
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1: 6871
2: 9429
3: 2387
4: 3305
5: 2004
6: 6013
7: 6884
8: 9608
9: 7509
10: 5695
11: 3280
12: 1237
13: 4976
14: 4999
15: 3407
16: 0892
17: 4040
18: 9371
19: 6563
20: 3223
Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 18 de julio
- A la cabeza: 1739
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1: 1739
2: 2579
3: 6237
4: 9437
5: 4785
6: 4463
7: 5261
8: 8056
9: 2613
10: 4904
11: 2238
12: 3221
13: 0500
14: 5433
15: 0807
16: 6425
17: 1519
18: 8601
19: 7058
20: 5010
Resultados Quiniela Matutina Nacional del 18 de julio
- A la cabeza: 1133
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1: 1133
2: 0254
3: 5806
4: 8408
5: 6034
6: 8159
7: 4790
8: 3536
9: 9077
10: 7694
11: 5923
12: 2970
13: 7884
14: 0637
15: 8959
16: 0086
17: 3532
18: 4155
19: 0616
20: 2210
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 18 de julio
- A la cabeza: 3270
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1: 3270
2: 0369
3: 4971
4: 0398
5: 5529
6: 3856
7: 5626
8: 1881
9: 2785
10: 1380
11: 7590
12: 0825
13: 1655
14: 6589
15: 2746
16: 2821
17: 9343
18: 6850
19: 2744
20: 7857
Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 18 de julio
- A la cabeza: 5929
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1: 5929
2: 0709
3: 3837
4: 6002
5: 6488
6: 3642
7: 0045
8: 2464
9: 4609
10: 8483
11: 5482
12: 9654
13: 4628
14: 7851
15: 0415
16: 3105
17: 8955
18: 7720
19: 1395
20: 4765
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 18 de julio
- A la cabeza: 8415
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1: 8415
2: 3721
3: 9641
4: 6112
5: 0125
6: 0750
7: 1964
8: 4613
9: 8666
10: 6281
11: 1059
12: 3968
13: 3539
14: 3839
15: 1883
16: 9090
17: 5406
18: 7315
19: 9447
20: 9164
Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 18 de julio
Resultados Pendientes
Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 18 de julio
Resultados Pendientes