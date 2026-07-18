sábado 18 de julio de 2026
JUEGOS
NÚMEROS BANCADOS

QUINIELA de hoy sábado 18 de julio EN VIVO: los resultados de la Nacional y PROVINCIA

Conocé los números ganadores de la quiniela hoy, sábado 18 de julio. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela - Lotería
Quiniela - Lotería | Cedoc
Agregar PERFIL en Google

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 18 de julio

  • A la cabeza: 2061

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1: 2061

2: 6781

3: 8492

4: 4884

5: 6475

6: 1343

7: 2030

8: 5611

9: 2992

10: 8211

11: 7676

12: 8734

13: 5777

14: 4033

15: 3606

16: 0290

17: 6838

18: 5799

19: 2583

20: 4819

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 18 de julio

  • A la cabeza: 1719

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1: 1719

2: 0115

3: 5228

4: 4985

5: 5242

6: 8559

7: 0843

8: 1040

9: 3069

10: 3688

11: 6225

12: 4478

13: 8349

14: 4421

15: 9665

16: 9913

17: 3745

18: 6114

19: 5590

20: 1223

Resultados Quiniela Primera Nacional del 18 de julio

  • A la cabeza: 6871

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1: 6871

2: 9429

3: 2387

4: 3305

5: 2004

6: 6013

7: 6884

8: 9608

9: 7509

10: 5695

11: 3280

12: 1237

13: 4976

14: 4999

15: 3407

16: 0892

17: 4040

18: 9371

19: 6563

20: 3223

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 18 de julio

  • A la cabeza: 1739

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1: 1739

2: 2579

3: 6237

4: 9437

5: 4785

6: 4463

7: 5261

8: 8056

9: 2613

10: 4904

11: 2238

12: 3221

13: 0500

14: 5433

15: 0807

16: 6425

17: 1519

18: 8601

19: 7058

20: 5010

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 18 de julio

  • A la cabeza: 1133

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1: 1133
2: 0254
3: 5806
4: 8408
5: 6034
6: 8159
7: 4790
8: 3536
9: 9077
10: 7694
11: 5923
12: 2970
13: 7884
14: 0637
15: 8959
16: 0086
17: 3532
18: 4155
19: 0616
20: 2210

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 18 de julio

  • A la cabeza: 3270

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1: 3270

2: 0369

3: 4971

4: 0398

5: 5529

6: 3856

7: 5626

8: 1881

9: 2785

10: 1380

11: 7590

12: 0825

13: 1655

14: 6589

15: 2746

16: 2821

17: 9343

18: 6850

19: 2744

20: 7857

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 18 de julio

  • A la cabeza: 5929

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1: 5929
2: 0709
3: 3837
4: 6002
5: 6488
6: 3642
7: 0045
8: 2464
9: 4609
10: 8483
11: 5482
12: 9654
13: 4628
14: 7851
15: 0415
16: 3105
17: 8955
18: 7720
19: 1395
20: 4765

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 18 de julio

  • A la cabeza: 8415

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1: 8415
2: 3721
3: 9641
4: 6112
5: 0125
6: 0750
7: 1964
8: 4613
9: 8666
10: 6281
11: 1059
12: 3968
13: 3539
14: 3839
15: 1883
16: 9090
17: 5406
18: 7315
19: 9447
20: 9164

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 18 de julio

Resultados Pendientes

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 18 de julio

Resultados Pendientes

También te puede interesar
En esta Nota