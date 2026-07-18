QUINIELA de hoy sábado 18 de julio EN VIVO: los resultados de la Nacional y PROVINCIA

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 18 de julio

A la cabeza: 2061

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1: 2061

2: 6781

3: 8492

4: 4884

5: 6475

6: 1343

7: 2030

8: 5611

9: 2992

10: 8211

11: 7676

12: 8734

13: 5777

14: 4033

15: 3606

16: 0290

17: 6838

18: 5799

19: 2583

20: 4819

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 18 de julio

A la cabeza: 1719

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1: 1719

2: 0115

3: 5228

4: 4985

5: 5242

6: 8559

7: 0843

8: 1040

9: 3069

10: 3688

11: 6225

12: 4478

13: 8349

14: 4421

15: 9665

16: 9913

17: 3745

18: 6114

19: 5590

20: 1223

Resultados Quiniela Primera Nacional del 18 de julio

A la cabeza: 6871

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1: 6871

2: 9429

3: 2387

4: 3305

5: 2004

6: 6013

7: 6884

8: 9608

9: 7509

10: 5695

11: 3280

12: 1237

13: 4976

14: 4999

15: 3407

16: 0892

17: 4040

18: 9371

19: 6563

20: 3223

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 18 de julio

A la cabeza: 1739

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1: 1739

2: 2579

3: 6237

4: 9437

5: 4785

6: 4463

7: 5261

8: 8056

9: 2613

10: 4904

11: 2238

12: 3221

13: 0500

14: 5433

15: 0807

16: 6425

17: 1519

18: 8601

19: 7058

20: 5010

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 18 de julio

A la cabeza: 1133

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1: 1133

2: 0254

3: 5806

4: 8408

5: 6034

6: 8159

7: 4790

8: 3536

9: 9077

10: 7694

11: 5923

12: 2970

13: 7884

14: 0637

15: 8959

16: 0086

17: 3532

18: 4155

19: 0616

20: 2210

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 18 de julio

A la cabeza: 3270

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1: 3270

2: 0369

3: 4971

4: 0398

5: 5529

6: 3856

7: 5626

8: 1881

9: 2785

10: 1380

11: 7590

12: 0825

13: 1655

14: 6589

15: 2746

16: 2821

17: 9343

18: 6850

19: 2744

20: 7857

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 18 de julio

A la cabeza: 5929

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1: 5929

2: 0709

3: 3837

4: 6002

5: 6488

6: 3642

7: 0045

8: 2464

9: 4609

10: 8483

11: 5482

12: 9654

13: 4628

14: 7851

15: 0415

16: 3105

17: 8955

18: 7720

19: 1395

20: 4765

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 18 de julio

A la cabeza: 8415

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1: 8415

2: 3721

3: 9641

4: 6112

5: 0125

6: 0750

7: 1964

8: 4613

9: 8666

10: 6281

11: 1059

12: 3968

13: 3539

14: 3839

15: 1883

16: 9090

17: 5406

18: 7315

19: 9447

20: 9164

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 18 de julio

Resultados Pendientes

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 18 de julio

Resultados Pendientes