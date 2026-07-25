QUINIELA de hoy Sábado 25 de julio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 25 de julio

• A la cabeza: 7322

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7322 8363 6344 6867 4359 6884 0640 5465 4811 0494 2460 0588 5142 9897 6202 0828 1201 5679 1797 0313

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 25 de julio

• A la cabeza: 7954

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7954 4392 5943 6944 2847 6068 6839 5978 5269 9469 3739 9849 7341 6661 3491 7163 8373 2145 7754 7016

Resultados Quiniela Primera Nacional del 25 de julio

• A la cabeza: 0395

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0395 7751 0008 6900 7746 7234 0647 4031 7539 3050 2375 3154 0906 4405 3882 7825 3390 3592 3333 8486

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 25 de julio

• A la cabeza: 8373

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8373 7434 9328 9557 8282 4888 0210 4065 0469 4240 3665 3716 4611 6183 8441 9279 1457 7487 9050 7196

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 25 de julio

• A la cabeza: 1042

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1042 1061 4946 2824 3881 5504 3544 8175 2956 4222 6748 2287 3200 3435 6211 4294 0460 9417 1915 3229

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 25 de julio

• A la cabeza: 2570

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2570 1307 9712 4133 0993 1252 0143 8253 0622 8540 5732 1908 6501 5003 3074 9017 5113 7989 8527 1406

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 25 de julio

• A la cabeza: 9242

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9242 8002 7622 1790 0433 1100 7297 6208 5079 8781 2223 9431 7434 8626 7791 2111 1521 9229 4587 2389

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 25 de julio

• A la cabeza: 6002

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 6002

2. 6452

3. 0458

4. 2290

5. 3605

6. 0620

7. 0321

8. 6417

9. 5358

10. 4675

11. 1532

12. 6810

13. 9550

14. 4200

15. 3956

16. 1530

17. 3488

18. 4658

19. 1595

20. 5775

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 25 de julio

• A la cabeza: 5080

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 5080

2. 4297

3. 4907

4. 1329

5. 1298

6. 5665

7. 8011

8. 9964

9. 2029

10. 4989

11. 6166

12. 1545

13. 3774

14. 0508

15. 8737

16. 0979

17. 5514

18. 7855

19. 3404

20. 0343

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 25 de julio

• A la cabeza: 4200

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4200 5903 6877 3738 0658 5633 5416 2831 6992 4865 4448 4324 8504 9192 7786 4812 3188 6665 3905 5549

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

• La Previa: 10:15 hs.

• La Primera: 12:00 hs.

• La Matutina: 15:00 hs.

• La Vespertina: 18:00 hs.

• La Nocturna: 21:00 hs.