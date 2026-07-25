QUINIELA de hoy Sábado 25 de julio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa Nacional del 25 de julio
• A la cabeza: 7322
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 7322
- 8363
- 6344
- 6867
- 4359
- 6884
- 0640
- 5465
- 4811
- 0494
- 2460
- 0588
- 5142
- 9897
- 6202
- 0828
- 1201
- 5679
- 1797
- 0313
Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 25 de julio
• A la cabeza: 7954
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 7954
- 4392
- 5943
- 6944
- 2847
- 6068
- 6839
- 5978
- 5269
- 9469
- 3739
- 9849
- 7341
- 6661
- 3491
- 7163
- 8373
- 2145
- 7754
- 7016
Resultados Quiniela Primera Nacional del 25 de julio
• A la cabeza: 0395
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 0395
- 7751
- 0008
- 6900
- 7746
- 7234
- 0647
- 4031
- 7539
- 3050
- 2375
- 3154
- 0906
- 4405
- 3882
- 7825
- 3390
- 3592
- 3333
- 8486
Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 25 de julio
• A la cabeza: 8373
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 8373
- 7434
- 9328
- 9557
- 8282
- 4888
- 0210
- 4065
- 0469
- 4240
- 3665
- 3716
- 4611
- 6183
- 8441
- 9279
- 1457
- 7487
- 9050
- 7196
Resultados Quiniela Matutina Nacional del 25 de julio
• A la cabeza: 1042
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 1042
- 1061
- 4946
- 2824
- 3881
- 5504
- 3544
- 8175
- 2956
- 4222
- 6748
- 2287
- 3200
- 3435
- 6211
- 4294
- 0460
- 9417
- 1915
- 3229
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 25 de julio
• A la cabeza: 2570
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 2570
- 1307
- 9712
- 4133
- 0993
- 1252
- 0143
- 8253
- 0622
- 8540
- 5732
- 1908
- 6501
- 5003
- 3074
- 9017
- 5113
- 7989
- 8527
- 1406
Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 25 de julio
• A la cabeza: 9242
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 9242
- 8002
- 7622
- 1790
- 0433
- 1100
- 7297
- 6208
- 5079
- 8781
- 2223
- 9431
- 7434
- 8626
- 7791
- 2111
- 1521
- 9229
- 4587
- 2389
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 25 de julio
• A la cabeza: 6002
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 6002
2. 6452
3. 0458
4. 2290
5. 3605
6. 0620
7. 0321
8. 6417
9. 5358
10. 4675
11. 1532
12. 6810
13. 9550
14. 4200
15. 3956
16. 1530
17. 3488
18. 4658
19. 1595
20. 5775
Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 25 de julio
• A la cabeza: 5080
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 5080
2. 4297
3. 4907
4. 1329
5. 1298
6. 5665
7. 8011
8. 9964
9. 2029
10. 4989
11. 6166
12. 1545
13. 3774
14. 0508
15. 8737
16. 0979
17. 5514
18. 7855
19. 3404
20. 0343
Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 25 de julio
• A la cabeza: 4200
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 4200
- 5903
- 6877
- 3738
- 0658
- 5633
- 5416
- 2831
- 6992
- 4865
- 4448
- 4324
- 8504
- 9192
- 7786
- 4812
- 3188
- 6665
- 3905
- 5549
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
• La Previa: 10:15 hs.
• La Primera: 12:00 hs.
• La Matutina: 15:00 hs.
• La Vespertina: 18:00 hs.
• La Nocturna: 21:00 hs.