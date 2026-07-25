sábado 25 de julio de 2026
JUEGOS
JUEGO BANCADO

QUINIELA de hoy Sábado 25 de julio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conocé los números ganadores de la quiniela hoy, sábado 25 de julio. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock
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La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 25 de julio

• A la cabeza: 7322

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7322
  2. 8363
  3. 6344
  4. 6867
  5. 4359
  6. 6884
  7. 0640
  8. 5465
  9. 4811
  10. 0494
  11. 2460
  12. 0588
  13. 5142
  14. 9897
  15. 6202
  16. 0828
  17. 1201
  18. 5679
  19. 1797
  20. 0313

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 25 de julio

• A la cabeza: 7954

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7954
  2. 4392
  3. 5943
  4. 6944
  5. 2847
  6. 6068
  7. 6839
  8. 5978
  9. 5269
  10. 9469
  11. 3739
  12. 9849
  13. 7341
  14. 6661
  15. 3491
  16. 7163
  17. 8373
  18. 2145
  19. 7754
  20. 7016

Resultados Quiniela Primera Nacional del 25 de julio

• A la cabeza: 0395

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0395
  2. 7751
  3. 0008
  4. 6900
  5. 7746
  6. 7234
  7. 0647
  8. 4031
  9. 7539
  10. 3050
  11. 2375
  12. 3154
  13. 0906
  14. 4405
  15. 3882
  16. 7825
  17. 3390
  18. 3592
  19. 3333
  20. 8486

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 25 de julio

• A la cabeza: 8373

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8373
  2. 7434
  3. 9328
  4. 9557
  5. 8282
  6. 4888
  7. 0210
  8. 4065
  9. 0469
  10. 4240
  11. 3665
  12. 3716
  13. 4611
  14. 6183
  15. 8441
  16. 9279
  17. 1457
  18. 7487
  19. 9050
  20. 7196

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 25 de julio

• A la cabeza: 1042

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1042
  2. 1061
  3. 4946
  4. 2824
  5. 3881
  6. 5504
  7. 3544
  8. 8175
  9. 2956
  10. 4222
  11. 6748
  12. 2287
  13. 3200
  14. 3435
  15. 6211
  16. 4294
  17. 0460
  18. 9417
  19. 1915
  20. 3229

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 25 de julio

• A la cabeza: 2570

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2570
  2. 1307
  3. 9712
  4. 4133
  5. 0993
  6. 1252
  7. 0143
  8. 8253
  9. 0622
  10. 8540
  11. 5732
  12. 1908
  13. 6501
  14. 5003
  15. 3074
  16. 9017
  17. 5113
  18. 7989
  19. 8527
  20. 1406

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 25 de julio

• A la cabeza: 9242

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9242
  2. 8002
  3. 7622
  4. 1790
  5. 0433
  6. 1100
  7. 7297
  8. 6208
  9. 5079
  10. 8781
  11. 2223
  12. 9431
  13. 7434
  14. 8626
  15. 7791
  16. 2111
  17. 1521
  18. 9229
  19. 4587
  20. 2389

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 25 de julio

• A la cabeza: 6002

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 6002

2. 6452

3. 0458

4. 2290

5. 3605

6. 0620

7. 0321

8. 6417

9. 5358

10. 4675

11. 1532

12. 6810

13. 9550

14. 4200

15. 3956

16. 1530

17. 3488

18. 4658

19. 1595

20. 5775

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 25 de julio

• A la cabeza: 5080

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 5080

2. 4297

3. 4907

4. 1329

5. 1298

6. 5665

7. 8011

8. 9964

9. 2029

10. 4989

11. 6166

12. 1545

13. 3774

14. 0508

15. 8737

16. 0979

17. 5514

18. 7855

19. 3404

20. 0343

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 25 de julio

• A la cabeza: 4200

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4200
  2. 5903
  3. 6877
  4. 3738
  5. 0658
  6. 5633
  7. 5416
  8. 2831
  9. 6992
  10. 4865
  11. 4448
  12. 4324
  13. 8504
  14. 9192
  15. 7786
  16. 4812
  17. 3188
  18. 6665
  19. 3905
  20. 5549

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

La Previa: 10:15 hs.

La Primera: 12:00 hs.

La Matutina: 15:00 hs.

La Vespertina: 18:00 hs.

La Nocturna: 21:00 hs.

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