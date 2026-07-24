Quiniela nacional hoy, 24 de julio EN VIVO: resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Los números de la Quiniela y su significado, ¿a cuál jugarle hoy?

Mirá los resultados de la Quiniela Nacional y la Quiniela Provincial de hoy:



Resultados Quiniela Previa Nacional de hoy, 24 de julio (10:30 horas)

Sorteo pendiente

Resultados Quiniela Previa Provincial de hoy, 24 de julio (10:30 horas)

Sorteo pendiente

Resultados Quiniela Primera Nacional de hoy, 24 de julio (12:00 horas)

Sorteo pendiente

Resultados Quiniela Primera Provincia de hoy, 24 de julio (12:00 horas)

Sorteo pendiente

Resultados Quiniela Matutina Nacional de hoy, 24 de julio (15:00 horas)

Sorteo pendiente

Resultados Quiniela Matutina Provincia de hoy, 24 de julio (15:00 horas)

Sorteo pendiente

Resultados Quiniela Vespertina Nacional de hoy, 24 de julio (18:00 horas)

Sorteo pendiente

Resultados Quiniela Vespertina Provincia de hoy, 24 de julio (18:00 horas)

Sorteo pendiente

Resultados Quiniela Nocturna Nacional de hoy, 24 de julio (21:00 horas)

Sorteo pendiente

Resultados Quiniela Nocturna Provincia de hoy, 24 de julio (21:00 horas)

Sorteo pendiente