Quiniela nacional hoy, miércoles 26 de agosto EN VIVO: resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Los números de la Quiniela y su significado, ¿a cuál jugarle hoy?

Mirá los resultados de la Quiniela Nacional y la Quiniela Provincial de hoy:

Los resultados Quiniela Previa Nacional de hoy, 26 de agosto (10:30 horas)

1. 9771

2. 4043

3. 0519

4. 5927

5. 4931

6. 0833

7. 7215

8. 7501

9. 8569

10. 4153

11. 9476

12. 3035

13. 4326

14. 1883

15. 2406

16. 9460

17. 5869

18. 4730

19. 7795

20. 8414

(MNSY)

Los resultados Quiniela Previa Provincia de hoy, 26 de agosto (10:30 horas)

1. 4410

2. 1475

3. 4787

4. 8337

5. 8134

6. 1728

7. 4371

8. 0466

9. 7807

10. 1937

11. 9859

12. 6321

13. 5686

14. 1583

15. 4610

16. 6923

17. 8885

18. 2966

19. 6454

20. 3331

Los resultados Quiniela Primera Nacional de hoy, 26 de agosto (12:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados Quiniela Primera Provincia de hoy, 26 de agosto (12:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados Quiniela Matutina Nacional de hoy, 26 de agosto (15:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados Quiniela Matutina Provincia de hoy, 26 de agosto (15:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados Quiniela Vespertina Nacional de hoy, 26 de agosto (18:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados de la Quiniela Vespertina Provincia de hoy, 26 de agosto (18:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados Quiniela Nocturna Nacional de hoy, 26 de agosto (21:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados de la Quiniela Nocturna Provincia de hoy, 26 de agosto (21:00 horas)

Sorteo pendiente