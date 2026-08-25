Quiniela nacional hoy, miércoles 26 de agosto EN VIVO: resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Los números de la Quiniela y su significado, ¿a cuál jugarle hoy?
Mirá los resultados de la Quiniela Nacional y la Quiniela Provincial de hoy:
Los resultados Quiniela Previa Nacional de hoy, 26 de agosto (10:30 horas)
1. 9771
2. 4043
3. 0519
4. 5927
5. 4931
6. 0833
7. 7215
8. 7501
9. 8569
10. 4153
11. 9476
12. 3035
13. 4326
14. 1883
15. 2406
16. 9460
17. 5869
18. 4730
19. 7795
20. 8414
(MNSY)
Los resultados Quiniela Previa Provincia de hoy, 26 de agosto (10:30 horas)
1. 4410
2. 1475
3. 4787
4. 8337
5. 8134
6. 1728
7. 4371
8. 0466
9. 7807
10. 1937
11. 9859
12. 6321
13. 5686
14. 1583
15. 4610
16. 6923
17. 8885
18. 2966
19. 6454
20. 3331
Los resultados Quiniela Primera Nacional de hoy, 26 de agosto (12:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados Quiniela Primera Provincia de hoy, 26 de agosto (12:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados Quiniela Matutina Nacional de hoy, 26 de agosto (15:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados Quiniela Matutina Provincia de hoy, 26 de agosto (15:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados Quiniela Vespertina Nacional de hoy, 26 de agosto (18:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados de la Quiniela Vespertina Provincia de hoy, 26 de agosto (18:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados Quiniela Nocturna Nacional de hoy, 26 de agosto (21:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados de la Quiniela Nocturna Provincia de hoy, 26 de agosto (21:00 horas)
Sorteo pendiente