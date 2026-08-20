Quiniela nacional hoy, jueves 20 de agosto EN VIVO: resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Los números de la Quiniela y su significado, ¿a cuál jugarle hoy?
Mirá los resultados de la Quiniela Nacional y la Quiniela Provincial de hoy:
Los resultados Quiniela Previa Nacional de hoy, 20 de agosto (10:30 horas)
1. 5133
2. 7534
3. 2650
4. 2457
5. 1352
6. 1801
7. 2597
8. 3366
9. 0382
10. 4879
11. 5504
12. 7256
13. 4589
14. 8783
15. 2475
16. 3200
17. 2179
18. 2401
19. 1818
20. 9843
(QRVY)
Los resultados Quiniela Previa Provincia de hoy, 20 de agosto (10:30 horas)
1. 8281
2. 7816
3. 6916
4. 3357
5. 6105
6. 9856
7. 6635
8. 3733
9. 7572
10. 8376
11. 1960
12. 3539
13. 2704
14. 8201
15. 0093
16. 5436
17. 2436
18. 1415
19. 4173
20. 8273
Los resultados Quiniela Primera Nacional de hoy, 20 de agosto (12:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados Quiniela Primera Provincia de hoy, 20 de agosto (12:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados Quiniela Matutina Nacional de hoy, 20 de agosto (15:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados Quiniela Matutina Provincia de hoy, 20 de agosto (15:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados Quiniela Vespertina Nacional de hoy, 20 de agosto (18:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados de la Quiniela Vespertina Provincia de hoy, 20 de agosto (18:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados Quiniela Nocturna Nacional de hoy, 20 de agosto (21:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados de la Quiniela Nocturna Provincia de hoy, 20 de agosto (21:00 horas)
Sorteo pendiente