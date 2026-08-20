Quiniela nacional hoy, jueves 20 de agosto EN VIVO: resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Los números de la Quiniela y su significado, ¿a cuál jugarle hoy?

Mirá los resultados de la Quiniela Nacional y la Quiniela Provincial de hoy:

Los resultados Quiniela Previa Nacional de hoy, 20 de agosto (10:30 horas)

1. 5133

2. 7534

3. 2650

4. 2457

5. 1352

6. 1801

7. 2597

8. 3366

9. 0382

10. 4879

11. 5504

12. 7256

13. 4589

14. 8783

15. 2475

16. 3200

17. 2179

18. 2401

19. 1818

20. 9843

(QRVY)

Los resultados Quiniela Previa Provincia de hoy, 20 de agosto (10:30 horas)

1. 8281

2. 7816

3. 6916

4. 3357

5. 6105

6. 9856

7. 6635

8. 3733

9. 7572

10. 8376

11. 1960

12. 3539

13. 2704

14. 8201

15. 0093

16. 5436

17. 2436

18. 1415

19. 4173

20. 8273

Los resultados Quiniela Primera Nacional de hoy, 20 de agosto (12:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados Quiniela Primera Provincia de hoy, 20 de agosto (12:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados Quiniela Matutina Nacional de hoy, 20 de agosto (15:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados Quiniela Matutina Provincia de hoy, 20 de agosto (15:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados Quiniela Vespertina Nacional de hoy, 20 de agosto (18:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados de la Quiniela Vespertina Provincia de hoy, 20 de agosto (18:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados Quiniela Nocturna Nacional de hoy, 20 de agosto (21:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados de la Quiniela Nocturna Provincia de hoy, 20 de agosto (21:00 horas)

Sorteo pendiente