Quiniela de hoy jueves 6 de agosto: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Los números de la Quiniela y su significado, ¿a cuál jugarle hoy?
Mirá los resultados de la Quiniela Nacional y la Quiniela Provincial de hoy:
Los resultados Quiniela Previa Nacional de hoy, 6 de agosto (10:30 horas)
1. 7517
2. 8627
3. 1799
4. 5794
5. 9525
6. 7274
7. 2039
8. 0136
9. 1986
10. 7039
11. 7183
12. 1862
13. 5441
14. 5116
15. 0955
16. 1137
17. 0925
18. 3361
19. 3563
20. 8236
(BLNT)
Los resultados Quiniela Previa Provincial de hoy, 6 de agosto (10:30 horas)
1. 5525
2. 5306
3. 1130
4. 5576
5. 3688
6. 5280
7. 5144
8. 0059
9. 0692
10. 0682
11. 7095
12. 5848
13. 2460
14. 7730
15. 8779
16. 4707
17. 4719
18. 9831
19. 0110
20. 3488
Los resultados Quiniela Primera Nacional de hoy, 6 de agosto (12:00 horas)
1. 8781
2. 5734
3. 2516
4. 7624
5. 7826
6. 2660
7. 7935
8. 9998
9. 4872
10. 2519
11. 5610
12. 4861
13. 3009
14. 5462
15. 9726
16. 2421
17. 1218
18. 5441
19. 4191
20. 4675
(OHRS)
Los resultados Quiniela Primera Provincia de hoy, 6 de agosto (12:00 horas)
1. 5379
2. 0268
3. 5171
4. 7280
5. 3738
6. 7079
7. 5337
8. 3839
9. 1721
10. 8526
11. 2579
12. 8122
13. 9693
14. 1541
15. .6758
16 1747
17. 6031
18. .9486
19 3876
20. 7918
Los resultados Quiniela Matutina Nacional de hoy, 6 de agosto (15:00 horas)
1: 4946
2: 5143
3: 8176
4: 7066
5: 5215
6: 1943
7: 3244
8: 9249
9: 2006
10: 7016
11: 8764
12: 5172
13: 8284
14: 6152
15: 4193
16: 9281
17: 5789
18: 3396
19: 1640
20: 6539
Los resultados Quiniela Matutina Provincia de hoy, 6 de agosto (15:00 horas)
1: 1902
2: 2985
3: 6828
4: 6132
5: 0097
6: 2217
7: 0102
8: 4989
9: 2669
10: 1974
11: 1024
12: 1987
13: 1842
14: 0043
15: 1056
16: 0738
17: 5686
18: 1944
19: 6465
20: 6563
Los resultados Quiniela Vespertina Nacional de hoy, 6 de agosto (18:00 horas)
1: 7778
2: 8311
3: 5259
4: 6753
5: 4761
6: 2722
7: 1132
8: 6566
9: 9223
10: 2411
11: 6313
12: 5432
13: 3729
14: 0171
15: 3171
16: 3502
17: 2327
18: 5434
19: 7391
20: 0063
Los resultados de la Quiniela Vespertina Provincia de hoy, 6 de agosto (18:00 horas)
1: 9501
2: 6490
3: 8611
4: 4427
5: 4214
6: 6396
7: 3659
8: 1356
9: 1429
10: 1807
11: 3495
12: 1880
13: 6403
14: 4591
15: 7915
16: 3405
17: 6095
18: 0819
19: 4142
20: 2129
Los resultados Quiniela Nocturna Nacional de hoy, 6 de agosto (21:00 horas)
• A la cabeza: 1117
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
1117
-
1121
-
0009
-
5111
-
5128
-
9097
-
1691
-
2793
-
6901
-
2072
-
4952
-
6483
-
0958
-
7207
-
2273
-
3118
-
0559
-
6464
-
8995
-
8280
Los resultados de la Quiniela Nocturna Provincia de hoy, 6 de agosto (21:00 horas)
• A la cabeza: 1815
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
1815
-
4304
-
9054
-
8706
-
2723
-
7565
-
1490
-
6117
-
4388
-
4311
-
5285
-
3737
-
7249
-
5419
-
4721
-
5879
-
2581
-
4821
-
6368
-
0540