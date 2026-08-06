Quiniela de hoy jueves 6 de agosto: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Los números de la Quiniela y su significado, ¿a cuál jugarle hoy?

Mirá los resultados de la Quiniela Nacional y la Quiniela Provincial de hoy:

Los resultados Quiniela Previa Nacional de hoy, 6 de agosto (10:30 horas)

1. 7517

2. 8627

3. 1799

4. 5794

5. 9525

6. 7274

7. 2039

8. 0136

9. 1986

10. 7039

11. 7183

12. 1862

13. 5441

14. 5116

15. 0955

16. 1137

17. 0925

18. 3361

19. 3563

20. 8236

(BLNT)

Los resultados Quiniela Previa Provincial de hoy, 6 de agosto (10:30 horas)

1. 5525

2. 5306

3. 1130

4. 5576

5. 3688

6. 5280

7. 5144

8. 0059

9. 0692

10. 0682

11. 7095

12. 5848

13. 2460

14. 7730

15. 8779

16. 4707

17. 4719

18. 9831

19. 0110

20. 3488

Los resultados Quiniela Primera Nacional de hoy, 6 de agosto (12:00 horas)

1. 8781

2. 5734

3. 2516

4. 7624

5. 7826

6. 2660

7. 7935

8. 9998

9. 4872

10. 2519

11. 5610

12. 4861

13. 3009

14. 5462

15. 9726

16. 2421

17. 1218

18. 5441

19. 4191

20. 4675

(OHRS)

Los resultados Quiniela Primera Provincia de hoy, 6 de agosto (12:00 horas)

1. 5379

2. 0268

3. 5171

4. 7280

5. 3738

6. 7079

7. 5337

8. 3839

9. 1721

10. 8526

11. 2579

12. 8122

13. 9693

14. 1541

15. .6758

16 1747

17. 6031

18. .9486

19 3876

20. 7918

Los resultados Quiniela Matutina Nacional de hoy, 6 de agosto (15:00 horas)

1: 4946

2: 5143

3: 8176

4: 7066

5: 5215

6: 1943

7: 3244

8: 9249

9: 2006

10: 7016

11: 8764

12: 5172

13: 8284

14: 6152

15: 4193

16: 9281

17: 5789

18: 3396

19: 1640

20: 6539

Los resultados Quiniela Matutina Provincia de hoy, 6 de agosto (15:00 horas)

1: 1902

2: 2985

3: 6828

4: 6132

5: 0097

6: 2217

7: 0102

8: 4989

9: 2669

10: 1974

11: 1024

12: 1987

13: 1842

14: 0043

15: 1056

16: 0738

17: 5686

18: 1944

19: 6465

20: 6563

Los resultados Quiniela Vespertina Nacional de hoy, 6 de agosto (18:00 horas)

1: 7778

2: 8311

3: 5259

4: 6753

5: 4761

6: 2722

7: 1132

8: 6566

9: 9223

10: 2411

11: 6313

12: 5432

13: 3729

14: 0171

15: 3171

16: 3502

17: 2327

18: 5434

19: 7391

20: 0063

Los resultados de la Quiniela Vespertina Provincia de hoy, 6 de agosto (18:00 horas)

1: 9501

2: 6490

3: 8611

4: 4427

5: 4214

6: 6396

7: 3659

8: 1356

9: 1429

10: 1807

11: 3495

12: 1880

13: 6403

14: 4591

15: 7915

16: 3405

17: 6095

18: 0819

19: 4142

20: 2129

Los resultados Quiniela Nocturna Nacional de hoy, 6 de agosto (21:00 horas)

• A la cabeza: 1117

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1117 1121 0009 5111 5128 9097 1691 2793 6901 2072 4952 6483 0958 7207 2273 3118 0559 6464 8995 8280

Los resultados de la Quiniela Nocturna Provincia de hoy, 6 de agosto (21:00 horas)

• A la cabeza: 1815

A continuación, la lista de los 20 números sorteados: