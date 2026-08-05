Quini 6 Aniversario con un premio récord de 3 millones de dólares: cuándo es el sorteo que tendrá ganador

El Quini 6 se prepara para vivir una jornada histórica en el ámbito de los juegos de azar del país. La Lotería de Santa Fe anunció oficialmente el lanzamiento de su Sorteo Extraordinario Aniversario para conmemorar sus 38 años de existencia, ofreciendo un pozo sin precedentes. La gran atracción de la edición estará centrada en la modalidad Siempre Sale, la cual pondrá en juego una cifra garantizada de 3 millones de dólares libres de impuestos que se entregará de manera obligatoria entre los apostadores que logren seis aciertos o, en su defecto, cinco aciertos.

Fecha del sorteo y modalidad de pago del premio multimillonario

El evento tendrá lugar el próximo domingo 9 de agosto de 2026 y sumará la abultada cifra en divisas a los pozos acumulados habituales de las categorías Tradicional, La Segunda y Revancha. De esta forma, la jugada se perfila como una de las más convocantes de la historia reciente de la Lotería de Santa Fe, generando gran expectativa en las agencias oficiales de todo el país.

Quiniela nacional hoy, miércoles 5 de agosto EN VIVO

Respecto al cobro de la suma extraordinaria, las autoridades informaron que el premio se efectivizará en pesos argentinos. Para calcular la conversión exacta, se tomará como referencia la cotización del dólar tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina al cierre de las operaciones del viernes 7 de agosto de 2026.

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