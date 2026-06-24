Dos apostadores acertaron cuatro resultados exactos del Mundial y se llevaron más de $8 millones cada uno

El regreso del tradicional Prode, impulsado por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) en el marco del Mundial 2026, ya tiene a sus primeros grandes ganadores. Dos apostadores que realizaron sus jugadas en los barrios porteños de Mataderos y Villa Devoto consiguieron acertar una serie de resultados exactos y se quedaron con un premio millonario.

Ambos participantes lograron predecir correctamente los marcadores de cuatro encuentros correspondientes a la competencia mundialista, una tarea compleja debido a la necesidad de acertar cada resultado de manera exacta. Gracias a esa precisión, compartieron un pozo acumulado que superaba los 16 millones de pesos y recibieron alrededor de 8 millones cada uno.

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Los partidos que definieron el premio fueron Estados Unidos frente a Australia, Escocia contra Marruecos, Brasil ante Haití y Paraguay frente a Turquía. La combinación de resultados era considerada una de las más difíciles de anticipar, lo que convirtió a los ganadores en protagonistas de una de las primeras grandes historias del certamen.

Cómo funciona el Prode Mundial

La versión especial del Prode creada para esta Copa del Mundo propone una modalidad diferente a la tradicional. Cada jugada durante la fase de grupos tiene un valor de $2.000 e incluye una tarjeta compuesta por cuatro partidos seleccionados por la organización.

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Para obtener el premio, los participantes deben acertar el resultado exacto de todos los encuentros incluidos en la boleta. No alcanza con predecir al ganador o un empate: es necesario adivinar cada marcador con precisión.

El sistema ha generado una importante expectativa entre los apostadores, ya que los pozos acumulados pueden alcanzar cifras millonarias cuando no aparecen ganadores en determinados eventos.

El próximo pozo supera los $5 millones

Tras quedar vacante el Evento N°10, la atención de los jugadores se trasladó al Evento N°11, que reúne un pozo superior a los cinco millones de pesos.

En esta oportunidad, los apostadores deben intentar predecir los resultados exactos de los partidos entre Argentina y Austria, Francia e Irak, Noruega y Senegal, y Jordania frente a Argelia.

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Desde la organización indicaron además que la etapa de eliminación directa contará con pozos iniciales de 7,5 millones de pesos, una cifra que podría incrementarse en caso de que no haya ganadores.

Un cierre con un premio récord

El tramo final del Mundial ofrecerá el premio más importante del certamen. La jugada especial que incluirá las dos semifinales, el encuentro por el tercer puesto y la final tendrá un pozo de 20 millones de pesos bajo la modalidad conocida como “Sale o Sale”.

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Para estos partidos, se tendrá en cuenta el resultado definitivo incluyendo el tiempo suplementario en caso de que exista alargue. Sin embargo, no será necesario pronosticar el ganador de una eventual definición por penales.

Las apuestas para los distintos eventos del Mundial ya pueden realizarse de manera anticipada tanto en las agencias habilitadas de la Ciudad de Buenos Aires como a través de la plataforma digital oficial.

CS/fl