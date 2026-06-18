La Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA) envió una intimación formal a Mercado Libre por la funcionalidad “Fixture 2026” de su billetera digital, conocida como "el Prode del Mundial". Promocionada como un juego, permite pronosticar resultados de los partidos de la Copa del Mundo y también apostar en torno a ellos, en una modalidad llamada "torneos de amigos".

Según ALEA, una entidad sin fines de lucro que nuclea a todos los organismos estatales que regulan, administran y controlan el juego por dinero en Argentina, estos “torneos de amigos” facilitados por la aplicación podrían encuadrarse en el artículo 301 bis del Código Penal, que se refiere a la captación de juegos de azar sin autorización legal.



Desde Mercado Libre alegan que el uso del "juego" es gratuito, y que la compañía no recibe ni distribuye dinero de sus usuarios para estas apuestas. Pero se promocionan premios diarios en órdenes de compra, y un gran premio final de 50 mil dólares.

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Cada "torneo de amigos" de Mercado Libre mueve hasta 3,5 millones de pesos

Los "torneos de amigos" son un elemento clave del Fixture 2026, ya que permiten crear grupos privados de hasta 50 personas. En estos grupos se puede elegir la modalidad “amistosa”, donde no se apuesta con dinero, o “porotos”, donde cada participante define un monto de hasta 70 mil pesos. Un torneo completo podría movilizar hasta 3,5 millones de pesos, aunque su pago es voluntario: depende de cada usuario transferir el monto de su apuesta al ganador. La empresa afirma que se limita a proveer la plataforma tecnológica.

ALEA considera que esta intermediación, al facilitar transferencias vinculadas a los pronósticos dentro de su ecosistema, desnaturaliza la supuesta gratuidad y genera un beneficio indirecto para la compañía mediante mayor volumen de transacciones y fidelización de usuarios. Por eso exige adecuar la operatoria al marco legal vigente en cada provincia.

El "Prode de Mercado Libre" ya tiene más de 2,3 millones de usuarios registrados

El caso del juego promovido por Mercado Libre toma relevancia por su volumen: inaugurado el 19 de mayo, ya cuenta con más de 2,3 millones de usuarios registrados. Es casi uno de cada diez usuarios de Mercado Pago, ya que más de 25 millones de personas operan con esta billetera virtual en la Argentina. De ese total, 3,5 millones de cuentas corresponden a menores de edad, de entre 10 y 17 años; se estima que unos 700 mil adolescentes usan sus cuentas activamente.

Alerta Mundial 2026: aumenta la ludopatía en jóvenes y adolescentes al amparo de las apuestas deportivas online

Por eso, la asociación de organismos reguladores expresa su preocupación por el posible impacto en la prevención de la ludopatía, especialmente entre adolescentes. Según un amplio estudio de la Cruz Roja, seis de cada diez estudiantes secundarios tuvieron algún grado de exposición a las apuestas deportivas, y el 16 por ciento ya apostó alguna vez.

El caso tensiona un convenio previo de cooperación entre ALEA y la empresa orientado al juego responsable. Desde Mercado Pago destacan que se trata de una competencia basada en la habilidad, ya que incluye juegos de preguntas y respuestas o trivias, y que no implica obligación de pago ni recaudación de dinero por parte de la empresa. Aseguran, además, que los menores de edad no participan en esta función, algo muy difícil de restringir en la práctica.

Un Mundial marcado por el crecimiento de las apuestas online.

La controversia se da en un contexto de discusión de la promoción de la ludopatía a partir del crecimiento de las apuestas deportivas online, exacerbado por el Mundial de Fútbol.

En tanto, dos proyectos de ley para modificar la regulación de los juegos de azar esperan ser tratados en el Senado. Uno, más restrictivo, fue presentado por la Coaliciión Cívica, orientado a eliminar por completo la publicidad de juegos de azar; obtuvo media sanción en 2024, y desde ese momento espera su tratamiento en la Cámara Alta. El otro, más permisivo, fue presentado en mayo pasado por el Poder Ejecutivo y se enfoca sobre todo en combatir las apuestas ilegales.

MB/ff