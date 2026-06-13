Advierten que el Mundial puede agravar la ludopatía entre los adolescentes

Con el Mundial 2026 en marcha, crece la preocupación por el impacto que las apuestas deportivas online tienen sobre adolescentes y jóvenes. Lo que comenzó como una actividad asociada al entretenimiento deportivo se transformó en un fenómeno que especialistas describen como una amenaza creciente para la salud mental, con consecuencias que incluyen endeudamiento, conflictos familiares, abandono de actividades y hasta intentos de suicidio.

Un relevamiento del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina realizado sobre 11 mil estudiantes secundarios de 16 provincias concluyó que seis de cada diez adolescentes estuvieron expuestos a apuestas deportivas, mientras que el 16% reconoció haber apostado alguna vez. Entre quienes participan, el 83% lo hace desde el celular y la mitad admitió haber recibido ayuda de un adulto para acceder a las plataformas.

La situación preocupa especialmente porque la actividad está prohibida para menores de edad. Sin embargo, distintas investigaciones muestran que el acceso resulta cada vez más sencillo a través de billeteras virtuales, aplicaciones móviles y la intermediación de mayores de edad. Para el presbítero Munir Bracco, vocero del Arzobispado de Córdoba y uno de los impulsores del debate legislativo sobre la ludopatía, la Copa del Mundo puede convertirse en un acelerador de conductas problemáticas.

“El crecimiento es exponencial. No hay dudas de que el Mundial va a empeorar la situación porque la publicidad provoca, seduce y engaña”, sostuvo el sacerdote, quien además advirtió que muchos adolescentes ya no siguen los partidos por pasión deportiva sino por el resultado de las apuestas que realizan durante los encuentros.

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El fenómeno no sólo preocupa por la cantidad de jóvenes involucrados, sino también por la transformación de la experiencia deportiva. Investigadores de la Universidad Nacional de San Martín y del Conicet sostienen que las apuestas modifican la forma de observar el fútbol, introduciendo una lógica de cálculo económico permanente donde el interés deja de estar puesto en el juego para centrarse en la ganancia potencial.

“El año pasado, en el Senado, la gente de AFA dijo que si se quitaba el sponsor de apuestas, los clubes se desfinanciarían y no iban a poder ejercer su rol social. Una barbaridad”, lamenta Bracco. “Los chicos te dicen ‘vemos a un campeón del mundo incentivando a apostar, y es muy difícil salirse de ahí’. Los que invierten fortunas en hacer este tipo de publicidades saben bien que les redunda en beneficio económico a costa de destruir vidas, historias y familias. Vamos a tener una generación de ludópatas”.

Bracco señala que “no hay voluntad política” para regular esta publicidad, ni controles más estrictos a las plataformas. “Que los legisladores sufren presiones no lo decimos nosotros, lo dicen ellos. Sería lindo preguntarles: con la mano en el corazón, ¿por qué no dan tratamiento a esta ley, que ya tiene media sanción? ¿Qué te impide hacerlo sabiendo que esto atenta contra la vida, la libertad, los bienes? ¿Y si un hijo, sobrino, nieto tuyo cae en esta adicción, qué les dirías?”. Concluye: “Si alguien es capaz de guardar en sus bolsillos el dinero del medicamento no comprado por un jubilado, el de una familia que quedó en la calle porque perdió la vivienda apostando, el de un pibe que se quitó la vida, es porque no le importa nada más que el dinero”.