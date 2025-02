Félix Lonigro: "El juicio político me parece apresurado"

El profesor y abogado constitucionalista, Félix Lonigro, analizó la situación del presidente Javier Milei tras el escándalo que se desató vinculado a la criptomoneda $LIBRA, junto a las polémicas declaraciones que el mandatario realizó luego en una entrevista con Jonatan Viale. "Es un llamado de atención positivo", aseveró en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Félix Lonigro es abogado constitucionalista y profesor en la Facultad de Derecho de la UBA. Fue Subdirector del Departamento de Derecho de la facultad de Ciencias Económicas de la UBA y profesor adjunto de historia constitucional argentina de la facultad de derecho de la Universidad de San Isidro.

Alejandro Gomel: La pregunta que nos estamos haciendo todos desde el viernes, a partir del escándalo con las cripto y la presunta estafa, ¿hay delito? ¿está involucrado el Presidente? Desde el punto de vista jurídico, ¿qué visión tiene usted?

-El Presidente de la Nación, producto de su propia omnipotencia, como quien no quiere la cosa escribió y promociono, él ahora dijo que no lo promocionó pero 'difundió'...

AG: ¿Hay diferencia ahí? Porque se cuidó mucho...

-Pero no, difundir y promover es lo mismo.

Elizabeth Peger: Gracias por aclararlo Félix.

-A mi me causó mucha gracia cuando dijo 'no promocioné, difundí'. Me acordé cuando (Carlos) Menem vetaba leyes, que él decía 'no la he vetado, la he observado'. Es la misma cosa.

En definitiva, ¿qué es lo que este hombre hizo? En términos del Código Penal lo que hizo es interesarse en una operatoria o en un instrumento privado con el objetivo de promover y fomentar el desarrollo económico del país.

Esto es interesarse en una operatoria privada quedó claramente expuesto cuando él, primero, mencionó una criptomoneda, porque le puso el nombre, y no precisamente Bitcoin. Fue una criptomoneda insignificante que había aparecido en una plataforma media hora antes. Entonces dice, 'este proyecto va a hacer que la Argentina crezca', incluso después lo dijo, 'por querer darle la mano a un amigo', es una cosa de locos, estamos hablando de un presidente.

El abogado constitucionalista aseguró que el mandatario está "complicado" desde el punto de vista penal.

EP: Además en el tweet pega el contrato para acceder a la compra de la criptomoneda.

-Por eso digo, está vehiculizando, prácticamente un promotor, de una iniciativa privada.

Si fuera un Bono Público del Estado, uno dice 'bueno, está bien, quiere que los compren para generar fondos', pero no, es un negocio privado. Y en el Código Penal, claramente, el Artículo 265 prevé que, cuando se trata de beneficiar a él mismo o a terceros, constituye un delito. No importa si la pena es mayor o menor, es un delito en fin.

Y además, con esto habrá que evaluar también si no cometió otro delito, que es el de Fraude al Comercio y a la Industria, que se trata de promover el alza de precios de una mercadería, o en este caso de un activo, para lograr también un beneficio.

Desde el punto de vista penal, Milei está complicado con este tema.

Por supuesto que para que estas figuras se constituyan es necesario demostrar que hubo intención, hubo dolo de querer beneficiarse o beneficiar a alguien. Eso después será motivo de investigación, pero ¿que raro, no? Un presidente economista, que se jacta justamente de ser una suerte de Von Hayek de la economía, que cree que es el Premio Nóbel, fallar en eso agrava la sospecha de que es raro que no sepa lo que estaba haciendo.

AG: Dice que está complicado desde el punto de vista penal. Ahí, ¿cuál sería la tipificación?

-El delito es negociaciones incompatibles con la función pública, el otro sería fraude a la industria y al comercio, son los Artículos 265 y 300 del Código Penal.

Si eventualmente se descubre que Milei actúa dolosamente en esto, ahí aparece en escena una responsabilidad política que es la que hace valer el Congreso de la Nación a través del único procedimiento que el Congreso tiene para tomar una decisión disciplinaria con el Presidente, que en definitiva no es otra cosa que la destitución.

En esto hay que esperar que la Justicia investigue, intervenga y llegue a las conclusiones que deba llegar, mientras tanto en el Congreso se intentará hacer algo que, sin llegar a ser el juicio político, sería como la creación de una Comisión Investigadora que, en realidad, el Congreso puede crear estas comisiones cuando de lo que se trata es de tomar alguna medida o de investigar para poder luego ejercer mejor una de las facultades del Congreso que es la de acusar y destituir.

Entonces se crearía esta Comisión, no vería mal que se lo haga, actuaría paralelamente a al investigación judicial y después, a la luz del resultado de esa investigación judicial y de los resultados obtenidos por esta Comisión, se verá si se avanza en un juicio político o no.

Por el momento, ir directamente a juicio político me parece apresurado. Salvo que el Congreso considere que esto que hizo el Presidente, que más allá de que haya o no delito es mal desempeño, entonces es otra historia.

El presidente podría ser acusado de dos delitos vinculados a los Artículos 265 y 300 del Código Penal.

Para el juicio político los números son complicados, se necesitan dos tercios de la Cámara de Diputados para acusar y dos tercios de la Cámara del Senado para destituir, por eso es más prudente no dejar pasar esto como pretende el entorno presidencial, pero tampoco llevar las cosas a un directo juicio político, porque me parece que si no se detecta culpabilidad, o intencionalidad, haber cometido un error en el que tampoco se afectaron los fondos públicos, no sé si da para echar a un presidente.

Ahora, que esto es grave, sí, es grave. Y bienvenido sea en todo caso que se le haya presentado una piedra en el medio del camino a un presidente que, como Julio César cuando hace 2000 años transitaba del Coliseo al Senado romano creía que nada podía interponerse en su camino, ni siquiera las propias instituciones.

Este llamado de atención me parece que para la personalidad de él es positivo.

EP: En términos jurídicos, hay como un empecinamiento, y ayer quedó evidente en la entrevista al presidente, incluso después en este corte que había sido editado que se conoció por redes sociales. Hay un empeño fuerte del presidente en considerar, por ejemplo, su cuenta de la red social X, que está verificada como una persona políticamente expuesta, en sostener que es su cuenta personal y lo que dice en ese marco, o difunde por allí, no corresponde a su rol presidencial. ¿Cómo es esto en términos jurídicos?

-En primer lugar, es loco que el presidente pretenda justificar que porque se trata de una red privada, o de una cuenta privada, él no tiene consecuencias, porque entonces la fiestita de Olivos es lo mismo.

Estamos hablando de una cuenta privada, pero a través de esa cuenta el Presidente de la Nación comete eventualmente un delito y promueve una medida de gobierno, porque el objetivo de la promoción de esta cripto fue el desarrollo económico del país. Entonces él está hablando como presidente desde su cuenta privada y está hablando de algo que tiene que ver con el beneficio del país cuyo destino conduce. No resiste el menor análisis.

Por otra parte, aquello de 'pero al fin y al cabo esto es una timba', doblemente grave. Primero porque está promocionando algo que pretende que sea la solución para la Argentina cuando en realidad estamos hablando de una timba o de un casino.

Por otro lado, acá no tiene nada que ver si hubo gente que ganó o perdió. Aunque todo el mundo hubiera ganado, aunque no hubiera perdedores, la responsabilidad del presidente es la misma, porque de lo que se trata es de la actitud que tuvo al promocionar una operatoria privada como presidente de la Nación.

Ya se sabe que todos esos "timberos" lo único que quieren es ganar plata y no les importa el país.