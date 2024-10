Julio Zamora: "Le digo al Gobierno que no hay forma de vivir peleando"

Distintos dirigentes políticos, organizaciones sociales y sindicales expresaron su apoyo a la marcha universitaria que se realizará esta tarde en el Congreso. En ese marco, Julio Zamora aseguró que la educación pública es una construcción que ha trascendido los gobiernos y los partidos políticos, y criticó la actitud de la gestión actual ante las universidades. “Lo que hace el Gobierno nacional es desentenderse de una institución con un componente histórico que ha hecho que miles de ciudadanos de la clase media hayan podido tener el acceso a una profesión”, sostuvo. Además, el intendente de Tigre remarcó en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), la importante de un presupuesto y sueldo digno para los trabajadores universitarios: "Si un docente no cobra bien, terminan buscando otros trabajos y eso afecta a la calidad de la institución".

Julio Zamora es intendente de Tigre desde el año 2015. También fue concejal del municipio entre 2007 y 2011.

Alejandro Gomel: ¿Cómo está viviendo esta jornada de Marcha Universitaria y la disputa por el presupuesto?

Este tema toca las fibras íntimas de toda la construcción en materia educación a través de muchos años, muchos gobiernos y partidos, que siempre han sostenido la idea de la universidad pública y gratuita. En mi caso, soy abogado surgido de la universidad pública al igual que mi hermano. Somos los primeros profesionales de la familia, y todo es gracias a que los trabajadores pudieron llevar a sus hijos a la universidad pública.

Vamos a estar presentes, acompañando esta marcha en el marco de la democracia y planteando las ideas que se deben mantener en el país para sostener una universidad pública de calidad para que los hijos de los trabajadores puedan acceder a los estudios universitarios.

AG: El Gobierno plantea la posibilidad de trasladar las universidades a las provincias. ¿Lo ve como algo posible?

Cuando hablamos de traspaso a provincias o municipios, tenemos que hablar de recursos. Es posible que una provincia pueda administrar una universidad, pero lo que hace el Gobierno nacional es desentenderse de una institución con un componente histórico que ha hecho que miles de ciudadanos de la clase media hayan podido tener el acceso a una profesión. Eso ha sido puesto en crisis por el Gobierno, más allá de un retroceso que se dio el año pasado.

Esperamos que la masividad de la marcha haga que el Gobierno tome nota, entienda que la universidad debe tener un presupuesto, que los salarios docentes deben ser dignos, y que esto es importante para lograr una universidad pública de calidad, porque los docentes, lógicamente, terminan buscando otro trabajo si el sueldo es bajo.

Elizabeth Peger: ¿Es necesario ponerle un límite al Gobierno?

Creo que sí. Para eso está la democracia y nuestros representantes deben poner la voz en alto, su voto y su palabra, tendiente a proteger toda una construcción, principalmente del estado social que se ha venido planteando a lo largo de estos años por distintos gobiernos. Esta administración tiene una idea libertaria, el mismo presidente se reconoció como un topo que se infiltra para destruir el Estado.

Estas cuestiones rayan la violencia desde el punto de vista verbal, y creo que el Presidente a veces nos da vergüenza. Lo escuchamos hacer ademanes de forma soez contra periodistas, políticos, legisladores, etc. Debemos transitar la democracia de otra manera, con mucho más respeto, discutiendo ideas, dialogando y buscando horizontes comunes.

Esa es la idea de la política, que entre todos podamos ver qué tipo de agenda ciudadana tenemos para el futuro. Eso se hace con el diálogo, no hay forma de vivir peleando. Uno se puede enojar, pero vivir en esta pelea permanente no es algo para los argentinos.

AG: ¿Cómo cree que puede ordenarse el peronismo en este contexto?

Nosotros no participamos de las discusiones. Creo que es muy saludable que Cristina Kirchner haya tomado nota de lo que está pasando en barrios populares como La Matanza. Ese es el camino, ir a los barrios, charlar con los jubilados que hoy tienen la disyuntiva de comprar los remedios o comer. Esa es la agenda que tenemos que tener, no discutir entre nosotros. Tenemos que formar una agenda ciudadana en base a los problemas y a las víctimas que está generando este proceso político.

Elizabeth Peger: Lo de Cristina llamó la atención porque en los últimos años no nos tenía acostumbrados a movimientos de estas características...

Es saludable. Quizás tengan alguna intención de participar de una agenda pública y tengan algo para decir. Nosotros también tenemos cosas que plantear, pensamos que el peronismo se debe resignificar, hacer una autocrítica real que no se mire el ombligo, ver cuáles fueron las cuestiones que fallaron en estos cuatro años de gobierno.

EP: ¿Cómo se traduce esa autocrítica?

Tendría que haber un debate interno, pero hoy no están dados los canales para poder expresar la palabra y plantear un camino crítico. Nosotros formamos parte de Unión por la Patria y aspiramos a poder incidir en la agenda. Lamentablemente, no se han dado los canales de diálogo para construir una agenda poderosa. Además, creo que hay que cruzar las fronteras de nuestro espacio. El peronismo sólo no alcanza.

EP: A usted se lo vio en encuentros con Horacio Roríguez Larreta y a Juan Schiaretti. ¿Hay un avance para consolidar un diálogo?

Creo que debemos pasar esas fronteras que son invisibles, pero que muchas veces son más duras que los muros. Tenemos que traspasar esas fronteras y dialogar con los otros sectores. La impronta del gobierno de Javier Milei amerita que tengamos un diálogo abierto, sincero y franco con otros sectores políticos, como el sector del radicalismo que está en oposición al Gobierno, algunos sectores del peronismo que hoy no forman parte de Unión por la Patria y que tienen una visión muy crítica de lo que está pasando, y dirigentes como Horacio Rodríguez Larreta, que tiene una idea de una construcción a futuro que sea mucho más amplia y con un gran consenso.

Alejandro Gomel: ¿Qué nos puede contar del Colegio María Guadalupe de Tigre que fue elegido como uno de los mejores del mundo?

Es un colegio público de gestión privada y con muchas empresas que colaboran para que suceda lo que sucede en un barrio muy vulnerable de Tigre que es Las Tunas. Nosotros acompañamos el proceso, valoramos que la escuela esté instalada en un barrio con tantas necesidades y el premio tiene mucho valor porque se debe al vínculo entre la escuela y la comunidad. Se ha logrado algo muy virtuoso que pude palpar el día que fuimos a festejar y vi como padres, madres, instituciones amigas lo celebraron como propio.

