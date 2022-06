Danna Paola

Tiene 26 años y más de 15 de carrera. En México es una estrella indiscutida, pero estos últimos años y gracias a su papel en la primera y segunda temporada de la serie de Netflix

Elite se hizo famosa en todo el mundo. Danna comenzó como cantante pero también es actriz. Participó en más de 30 programas de tevé y en cinco películas. Tiene 34 millones de seguidores en Instagram y la está rompiendo con su música.

Sin miedo a equivocarse se encuentra en un momento clave y trascendental en su carrera. Una nueva etapa musical comienza para una artista que, desde pequeña se convirtió en un referente actoral y musical de esta y otras generaciones. La joven rápidamente se ha propuesto interpretar canciones que al ritmo del pop y reggaeton suenan a himnos de valoración, amor propio, amor y desamor en cada una de sus letras. Danna es una mujer que se describe así misma como una workaholic empedernida y muy perfeccionista de sus cosas. Su pasión, determinación y amor por lo que hace le ha permitido, a su corta edad, reinventarse, aprender y decidir qué es lo que quiere en la vida y en la música. La intérprete habla de su situación actual y de ver los frutos que ha sembrado años atrás. “Estoy en un momento pleno de mi vida y de mi carrera. Ahora estoy al mando de mi propio proyecto y muchas cosas están sucediendo alrededor de mi equipo y de mí. Musicalmente estoy trascendiendo a través de un aprendizaje interno sobre la vida y lo que significa esta industria”.

Pasar de la pantalla chica a los escenarios no fue tarea fácil para la cantante, para ella, la magia de esta profesión radica en las etapas en la que se encuentra, de las cuales el amor y desamor han sido su inspiración. “Me ha sido difícil tener relaciones sentimentales sanas, o doy mucho o no me valoran y como a todos, me han roto el corazón. No me arrepiento de nada porque a partir de estas vivencias he podido crear música en la que he puesto mi alma entera. K.O (Knockout) es el sexto álbum de estudio de la cantante con el cual obtuvo la nominación a los Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Pop, mismo que describe como el aprendizaje de todas aquellas relaciones fallidas que en su momento soltó por no encontrarse en el mismo camino que la otra persona. “Me enteré de la nominación un día después de que anunciaron a los nominados. Al despertar me llegaban demasiados mensajes felicitándome, cuando por fin vi grité de emoción. Luego hablé con mis padres y amigos para contarles la buena noticia. Es algo que no me esperaba, pero que hoy me doy cuenta que todo sucede cuando tiene que ser. Me siento feliz, agradecida y muy orgullosa de lo que hemos logrado”. Ahora suma un nuevo éxito, una colaboración con el dúo de pop Mau y Ricky en el sencillo “Cachito” y una más con David Bisbal con el tema Vuelve, Vuelve. Sobre los balances de la vida, Danna asegura que fue durante la pandemia su máximo punto de aprendizaje entre su vida personal y el trabajo.

“Estos últimos dos años han sido claves para entender que todo va a estar bien y que la salud es lo primero, si no estamos bien nosotros mismos no podemos avanzar con lo que sigue. Me involucré en temas como la salud mental, el feminismo, en destruir mis patrones tóxicos y redescubrirse en una nueva etapa musical; una más real, madura y profunda” Sobre su influencia y voz en redes sociales, donde ya suma 32.8 millones de seguidores, la actriz no se considera un ejemplo a seguir, sino una aliada en el aprendizaje constante de temas que merecen ser escuchados como los anteriormente mencionados. Sin duda, Danna Paola también focaliza su vida en algunos días de escape para encontrarse a ella misma, su lugar favorito es Tepoztlán, un lugar que considera mágico. Los road trip por los pueblos mágicos de México son imprescindibles y más si durante el camino conecta con la naturaleza y con la música. “Cuando viajo por la ruta escucho los mixes de mis canciones y cada detalle, el auto da una vibración muy cool al momento de escuchar una canción y es aquí donde siempre tomo la decisión final”. También tiene un diario íntimo, donde cada día plasma sus emociones y los cambios de su vida. Danna Paola planea seguir trabajando en su música y en los proyectos que le dicte la vida.