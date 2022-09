Del NOA al mundo

La de esta actriz es una historia un poco más azarosa, pero no por eso menos interesante. Esta joven docente de 33 años, separada, que vive con sus hijos tras el Pucará de Tilcara se enteró del casting por los estados de WhatsApp de la Secretaría de Turismo local, y llegó al primer encuentro para acompañar a su hermana.

“Fue mi hermana la que me convenció, la que me decía vamos, presentémonos, por ahí tenemos suerte y quedamos. Ella tenía muchas ganas de ir”, recuerda. “Primero tuvimos una instancia virtual y luego una presencial y me dijeron que había tres chicas con posibilidades de quedar, que ya me iban a avisar. Para mí haber llegado hasta ahí ya era todo un logro, porque nunca estuve vinculada a la actuación”, explica.

Finalmente, llegó la noticia. Su hermana no, pero Ivone había quedado para el papel de Laura, mano derecha de Alicia -el personaje interpretado por la actriz Paulina García- y referente de su comunidad.

“Fue una experiencia muy linda, conocí muchas personas, a Laura, Mercedes, Paulina, que nos guió y nos ayudó mucho, también al actor que hace de mi marido -que es de San Salvador de Jujuy-, a Ariel, Luisana Lopilato, todos excelentes actores y excelentes personas, que siempre se preocuparon porque nos sintiéramos cómodas. Creo que para ser una primera experiencia estuvo muy bien. Me encantaría poder seguir haciendo esto, seguir preparándome, aunque no suelo tener mucho tiempo libre por mi trabajo, la docencia”, detalla.

Y fue con aquellas personas con las que transita su vida cotidiana en la escuela, con las primeras que compartió su trabajo en la pantalla grande. “Estaban súper contentos, tanto mis alumnos como mis compañeros de trabajo me apoyaron muchísimo, y mi familia también. Ellos me acompañaron mucho a lo largo de todo este proceso, porque mientras filmaba tuve que dejar a mis hijos solos con su abuela, y me sentía un poco mal, pero mi coach me decía que era súper importante lo que estaba haciendo, que era el claro ejemplo de que los sueños se pueden cumplir”.

“Creo que es muy lindo poder mostrar nuestra gente, nuestros paisajes a través de esta película que es una súper producción y para mí ha sido una experiencia que me deja un montón de nuevos amigos y momentos hermosos. Ya con eso me conformo y después la repercusión que tenga y las puertas que se abran, serán bienvenidas”.

Epi: Vive detrás del Pucará de Tilcara y su hermana le insistió para sumarse al casting de Pipa.

Pipa es el nombre de la producción protagonizada por Luisana Lopilato, Mauricio Paniagua, Inés Estévez, Ariel Staltari y Paulina García para Netflix, que viene a cerrar la trilogía precedida por Perdida y La corazonada, basadas todas ellas en el personaje de las novelas de Florencia Etcheves. Pero además, y sobre todo, Pipa es una especie de western norteño que retrata como pocos las locaciones y decorados de Tilcara, Purmamarca, Iruya o el Valle de los Cardones, y en el que trabajaron más de 800 extras y 20 actores del noroeste de nuestro país.

Tras pasar por un riguroso proceso de selección Mercedes Burgos, actriz con una vasta trayectoria en proyectos teatrales y cine independiente, Laura González –modelo y estudiante-, e Ivone Quispe –docente-, se quedaron con tres de los coprotagónicos del filme, y en esta nota nos cuentan como es saltar de la tranquilidad de la Puna, a una película que ya fue vista por millones de personas en más de 190 países de todo el mundo.