RDC: cuáles son los desafíos que deberá superar Lula da Silva tras lograr la reelección en Brasil

En una nueva edición de Ronda de Corresponsales (RDC) por la pantalla de +Perfil, la analista Eleonora Gosman se refirió al escenario político brasileño después de las elecciones, la reacción de los mercados financieros y las dificultades que enfrentará Lula da Silva para gobernar con un Congreso dominado por sectores de derecha y centroderecha.

Tras los comicios en Brasil, Gosman advirtió que uno de los principales desafíos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva será contener las reacciones económicas y construir acuerdos políticos para avanzar con su agenda. “El gran desafío que va a tener Lula hacia adelante va a ser justamente las reacciones que pueda tener el mercado, porque eso puede determinar la tasa de interés, el tipo de cambio, etcétera”, sostuvo.

La reacción de los mercados y la suba del dólar en Brasil

Gosman también se refirió a la suba del dólar y su posible impacto sobre la economía brasileña: “Vos sabés que aumentó el tipo de cambio, se fue al demonio prácticamente, si no me equivoco está a 5,6 reales, cuando estaba a 4,990, una cosa así”.

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El Congreso, una de las principales trabas para Lula

Para Gosman, el Congreso brasileño será un factor determinante en la próxima etapa de gobierno. La composición legislativa, con una fuerte presencia de la derecha y la centroderecha, obligará al oficialismo a negociar para impulsar sus iniciativas. “Bueno, lo que puede pasar a futuro tiene que ver mucho con el Congreso. ¿Por qué? Porque este es un Congreso muy complicado”, planteó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Sin embargo, consideró que Lula cuenta con herramientas para negociar con los legisladores. Entre ellas, mencionó las enmiendas parlamentarias, que permiten asignar recursos presupuestarios a proyectos en los distritos de diputados y senadores. Al respecto, alertó sobre el manejo de esos fondos públicos: “O sea que también está eso que Lula va a tener muy bajo control de lo que hagan los diputados con ese dinero que es dinero público”.

Flavio Bolsonaro y las posibilidades de un juicio político

Gosman también analizó la postura de Flavio Bolsonaro frente a la ampliación del horario de votación. En ese sentido, advirtió sobre la posibilidad de que sectores opositores impulsen un juicio político: “Están en condiciones de hacer un impeachment porque tienen mayorías en el Congreso”.

No obstante, aclaró que la composición parlamentaria no responde exclusivamente al bolsonarismo, sino también a sectores de derecha y centroderecha que Lula podría intentar sumar a su espacio de negociación.