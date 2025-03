Ari Paluch fue despedido por sus comentarios sobre drogar a una locutora con burundanga

Tras pasar varios años alejado de los medios de comunicación por haber sido denunciado por acoso en 2017, el conductor radial Ari Paluch fue despedido este viernes de la FM Rock & Pop por realizar comentarios sobre el abuso sexual con burundanga, en el pase de su programa con Bautista 'Beto' Casella,

“El Grupo Alpha Media informa que en el día de la fecha resolvió la relación contractual de Ari Paluch con FM Rock & Pop y no continuará vinculado a la radio”, informó Silvia Marino, CEO del grupo de medios donde se encuentra la radio en la que Paluch conducía Arizona.

En el último programa al aire, ya que antes de ser despedido fue suspendido, Paluch había dicho: “¿Tan fácil es conseguir burundanga? Porque a mí esta chica, ¿cómo se llama tu locutora?, es linda esa chica... Entonces podemos arreglar una mañana y le ponemos en el vaso con agua. ¿No hay un nivel de burundanga chiquitito que te de un besito nada más?”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El comunicado donde informan el despido de Ari Paluch

La locutora a la que el conductor hizo referencia en sus comentarios es Noelia Corral, que en ese momento se encontraba en el control del estudio de la radio. Beto Casella en el momento registró que el comportamiento de su colega era cuestionable, por lo que le pidió a la hija de Paluch, que también estaba en el piso del estudio, que lo “frene”.

“A mí me sale decir: ‘frenalo a tu papá’, porque me pareció que era una barbaridad. Lo pudo haber pensado como chiste pero es indefendible”, explicó Casella días después del episodio en el pase. Además, indicó que esa no fue la única vez que Paluch tuvo comentarios reprochables: “Me toca interactuar todos los días en el pase y día por medio Ari Paluch se va al pasto. No con cosas tan graves como las de ayer, pero la hija siempre lo tiene que bajar”.

"El abuso sexual no es una gracia": la respuesta de la locutora

Las declaraciones de Paluch fueron escuchadas por la locutora Noelia Corral, que ya se encontraba en la radio para comenzar el programa junto a Casella. “No podía creer lo que estaba escuchando. Hace esos chistes. No es un chiste pero para él sí, porque cuando terminó el episodio vino riéndose porque para él es un chiste”, expresó Corral en América. Ella era la destinataria de los comentarios misóginos.

Luego de sus dichos, Paluch hizo públicas unas disculpas que fueron rechazadas por Corral. “Las disculpas serían que por dos años dejen de hacer chistes sexuales", advirtió la locutora conmovida, y reafirmó: “El abuso sexual no es una gracia”.

Al mismo tiempo, Corral defendió el accionar de Rock & Pop: “La radio actuó muy bien. Enseguida reaccionaron, así que les agradezco a ellos y a mis compañeros. Y a Beto también, por supuesto”.

LM / Gi