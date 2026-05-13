El CEO de Telefe, Darío Turovelzky, deja el canal y crecen las dudas sobre quién será su reemplazo

Todavía no hubo un anuncio formal, sin embargo, en los pasillos del canal el movimiento ya se da por consumado. Conductores, gerentes y figuras centrales de la pantalla comenzaron en las últimas horas a intercambiar mensajes con quien condujo los destinos de Telefe durante los últimos años.

Darío Turovelzky dejará su cargo en Telefe. Según pudo reconstruirse dentro de la emisora, ya se puso en marcha el proceso administrativo vinculado a su salida. Aunque oficialmente nadie confirma la noticia, dentro de la empresa aseguran que la decisión ya fue comunicada puertas adentro. Incluso, entre empleados circula la versión de que su email corporativo con dominio @telefe ya fue desactivado.

Este martes el directivo pasó por el canal con una actitud más relajada que de costumbre y vestido de manera informal, en una escena que varios interpretaron como una despedida silenciosa.

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Darío Turovelzky con Wanda Nara durante un partido de la Selección Argentina, en marzo de 2025

De acuerdo con lo que el propio ejecutivo le transmitió a personas de su entorno, el próximo lunes no asistirá a la ceremonia de los premios Premios Martín Fierro, gala que emitirá Telefe y en la que habitualmente ocupaba uno de los lugares centrales.

La salida de Darío Turovelzky de Telefe tras la venta de Paramount

Las versiones sobre una eventual salida comenzaron a tomar fuerza después de la venta de Paramount Global y el desembarco de los nuevos propietarios hacia fines de 2025. El grupo empresario quedó encabezado por Gustavo Scaglione e integrado también por José Luis Manzano y Daniel Vila, socios además en América TV.

A pesar de esos rumores, a fines de enero Turovelzky participó de “Content Americas”, uno de los encuentros más relevantes de la industria televisiva internacional, donde expuso sobre “la nueva etapa de crecimiento” que atravesaba Telefe.

El nuevo dueño de Telefe, Gustavo Scaglione, con Darío Turovelzky

Quienes siguen la dinámica interna del canal remarcan otro dato: el 8 de marzo la plana mayor de Telefe —directivos, conductores y principales figuras— viajó a Mendoza para participar de la Fiesta Solidaria de la Vendimia organizada en la residencia de la familia Vila. Entre los asistentes estuvieron Marley, Verónica Lozano, Georgina Barbarossa, Iván de Pineda y Rodolfo Barili, además de figuras de América TV. La ausencia que más llamó la atención fue la de Turovelzky.

Por USD 95 millones, confirman que Gustavo Scaglione es el nuevo dueño de Telefe y suma socios estratégicos

Tampoco estuvo presente el 26 de abril durante la ceremonia de los Martín Fierro de la Moda, realizada en Telefe, donde sí se mostró públicamente Gustavo Scaglione junto a su familia.

El futuro de Telefe tras la salida de su CEO, Darío Turovelzky

Dentro del canal aseguran que la salida del ejecutivo no generó sorpresa. Allí describen la convivencia de los últimos seis meses con los nuevos dueños como “un período transicional lógico”. También señalan que la desvinculación se desarrolla “en buenos términos”.

Darío Turovelzky había desembarcado en Telefe en 1998 impulsado por Gustavo Yankelevich, a quien siempre señaló como su principal referente profesional. Su primer trabajo en el canal fue como asistente de producción de “Hola Susana”. Con el tiempo ocupó distintas posiciones dentro de la compañía, tuvo un paso fuera de la emisora y regresó hace 14 años.

En 2017 asumió la conducción general del canal luego de la salida de Tomás Yankelevich. Desde entonces, más allá de los distintos cargos formales que ocupó, fue quien tomó las principales decisiones estratégicas de la pantalla.

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Darío Turovelzky, tapa de revista Noticias en 2022

Hace apenas unas semanas, en abril, Telefe alcanzó los 100 meses consecutivos de liderazgo en audiencia.

Por estas horas, una de las principales incógnitas dentro del canal gira en torno a quién ocupará su lugar. Fuentes cercanas a la empresa consideran poco probable que la nueva administración sostenga un puesto con el mismo nivel de centralidad y poder de decisión. Incluso, algunos creen que la función podría desaparecer.

Con la salida de Turovelzky comenzaron a ganar espacio dos nombres: Agustín Vila, hijo de Daniel Vila y con experiencia previa en programación dentro de América TV, y Federico Levrino, actual Director Senior de Programación y Contenidos de Telefe. Este último mantiene un vínculo cercano con los nuevos accionistas y, a comienzos de año, amplió su área de influencia al sumar las gerencias de Adquisiciones y Comunicación del canal.

NG