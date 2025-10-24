Venta de Telefe: El ceo del canal habló sobre el futuro de la empresa y el presente de la TV

“Podemos decir que hay una década con la gente de Paramount transitando este Telefe con muchísimo éxito, convirtiéndonos en un ecosistema mucho más allá que un canal de televisión”, afirmó Darío Turovelzky tras la venta del canal al grupo encabezado por Gustavo Scaglione. "Lo importante acá es cómo seguir manteniendo el liderazgo con visión, con creatividad, con innovación, con ganas de transformar, de correr los límites, de arriesgar, en una compañía, en un multimedio como lo es Telefe, para darle continuidad a lo que venimos haciendo hasta este momento", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).
Darío Turovelzky es un reconocido profesional, con más de 20 años dentro de la industria del entretenimiento. Se desempeña como vicepresidente ejecutivo de Broadcast & Studios en América Latina para Paramount Global y como gerente general de Paramount en Argentina y Chile.
Telefé ha sido vendido a un grupo de empresarios argentinos, donde se destaca como principal Gustavo Scaglione. ¿Cuántos años llevás en una empresa, entre la suma de Viacom y de Paramount?
En la industria son más de 33 años que estoy. Estoy desde el 2012, cuando entré como gerente de programación de Telefe, cuando en aquel entonces estaba Tomás Yankelevich y había otro CEO. Y desde el 2016 soy el CEO de la compañía. Con lo cual podemos decir que hay una década con la gente de Paramount transitando este Telefe con muchísimo éxito. Convirtiéndonos en un ecosistema mucho más allá que un canal de televisión, y pudiendo decir la década más exitosa en términos de números, en términos de share de audiencia en relación a cualquiera de los competidores. Siempre se habla de la televisión como una fábrica de hacer cosas y de improvisar, y cuando uno planifica las cosas, la satisfacción con los resultados se torna doblemente gratificante.
¿A qué atribuís que esta última década sea donde Telefe sacó más diferencia en su tradicional competencia con Canal 13? Porque, en algún momento, siempre Telefe fue líder, pero las diferencias no eran del doble, como fueron construyéndose en la última década.
A mí me gusta hablar de las cosas que hacemos nosotros, no de las cosas que hacen o no hacen otros. Sin lugar a dudas, en esto que hablábamos de la planificación, de cómo convertirse en algo más que un canal de televisión, en una operación integral, en un ecosistema donde se utiliza de alguna manera una cabeza, una capacidad, una boca de expendio de audiencia enorme, para potenciar diferentes negocios: ya sean desde el cable, desde el streaming, desde los deportes, desde lo digital, el consumer product, que es lo que más llamamos el merchandising, las licencias, eventos en vivo, experiencias.
Entonces, cuando uno piensa una compañía que además tiene un canal de televisión, que es líder en audiencia, líder en el recado publicitario, y lo potencia en todos estos puntos de contacto, pensando siempre en el consumidor, llegar a ellos desde el YouTube, desde lo digital, desde el stream, desde la plataforma de streaming gratuito, como lo teníamos con Pluto, haciendo alianzas donde uno podría ver que hay competencia en ciertas aristas o ciertas ramas, pero al mismo tiempo somos socios estratégicos, como nos ha pasado con DirecTV, con HBO Max o Disney Plus, por poner algunos ejemplos. Creo que tiene que ver con una mirada de abrazar y pensar un entretenimiento de manera colaborativa y que sea una generación de experiencias.
¿Qué expectativa tenés? ¿Cómo imaginás que va a cambiar todo esto que vos contás, que tiene que ver con la cultura de Paramount, de empresas que son multimedia? ¿Qué imaginás que puede modificarse a partir de que dejan de ser accionistas internacionales para ser accionistas locales?
Vengo hablando mucho con el nuevo dueño, con Gustavo Scaglione, una persona con perfil bajo, de mucho trabajo. Diría una gran persona. Y lo primero que hablamos en nuestros primeros encuentros tuvo que ver con la continuidad, con seguir generando posibilidades, oportunidades de negocio, mantener este liderazgo que venimos sosteniendo con todo el equipo de Telefe, como lo venimos haciendo, pero generando más oportunidades.
Creo que lo más importante está dado por su visión estratégica de mantener este liderazgo, seguir con la continuidad de lo que venimos haciendo bien hasta acá y encontrar oportunidades de nuevos negocios que potencien no solo el holding que tiene Gustavo Scaglione en todo el país, sino que generen nuevos negocios y sigamos liderando en todas las líneas.
Cuando mencionaste el tema del holding, otra diferencia que se produce con los años 90 y aquella Telefe de Telefónica es que era una empresa cuyos accionistas tenían un conglomerado de medios que competían, en aquel momento, con el mayor conglomerado de medios local, que era Clarín. Tenían revistas, radios, intereses en telefonía. Luego entra Viacom-Paramount, pura producción de contenidos, empresa internacional: otra concepción, otra manera de hacer los negocios. Y hoy en la sinergia con los otros medios del grupo, Scaglione también es accionista, no solamente en su Rosario natal, sino aquí también de un conglomerado que incluye a América, a un diario como El Cronista Comercial, a radios.¿Cómo imaginás que vuelve a interactuar la idea de ser parte de un grupo con un accionista que tiene intereses en otros medios? ¿Esto también genera ventajas?
Esto es un proceso que recién se está dando desde el día de ayer, cuando salió el comunicado. Vamos a estar trabajando, seguramente, en encontrar sinergias, en potenciar no solo el negocio de Telefe, como lo venimos haciendo hasta acá. Seguramente para Gustavo es importante potenciar sus negocios en todo el país, y trabajaremos para eso. Trabajaremos para eso. Lo importante acá es cómo seguir manteniendo el liderazgo con visión, con creatividad, con innovación, con ganas de transformar, de correr los límites, de arriesgar, en una compañía, en un multimedio como lo es Telefe, para darle continuidad a lo que venimos haciendo hasta este momento.
