Grupo Crónica y Grupo Pefil lanzaron Bravo TV, un canal para toda la familia

Este lunes 7 por la mañana se realizó el lanzamiento de Bravo TV, el nuevo canal digital de la televisión abierta que nació de la fusión de Grupo Perfil y Grupo Crónica.

El evento tuvo lugar en el museo Malba, lugar emblemático del arte argentino y latinoamericano, donde en el aire ya se oía un murmullo que resonaba a risas y ansiedad, por partes iguales. Un ansia positiva,: aquel sentimiento de desear que algo nuevo y prometedor comience ya.

Raúl Olmos. CEO del Grupo Olmos y Jorge Fontevecchia, Presidente y CEO del Grupo Perfil.

La presentación institucional corrió por parte de Sebastián Beltrami (CEO del Área de Televisión de Perfil) y Facundo Pedrino (director de Crónica TV). Junto a ellos estuvieron Jorge Fontevecchia y Raúl Olmos, autoridades de ambas compañías, y otros protagonistas de "El canal de la gente", tal como dice el slogan de Bravo TV, que cuenta con una novedosa propuesta periodística y de entretenimientos que estará disponible a partir del próximo 14 de marzo.

"Es un reto enorme estar al frente de este nuevo canal de aire", comenzó diciendo Beltrami al tomar la palabra desde el auditorio del museo. "Es super importante para nosotros y para toda la Argentina tener una nueva salida con todo el contenido que vamos a presentar. Seguramente tendrá un crecimiento y una aceptación enorme", confió emocionado.

Los contenidos propios de Bravo TV

Bravo TV contará inicialmente con tres noticieros y un magazine en vivo, a los que se sumarán exitosas ficciones de distintos países como Brasil, México y Colombia. Mientras que Perfil provee el equipo técnico, comercial, operativo y los contenidos de entretenimiento, Crónica tendrá a su cargo la programación periodística y de interés general con figuras provenientes de sus estudios, que pasaron por el hall del Malba en el marco de la presentación.

"Amo mi profesión y celebro que haya fuentes de laburo en un ambiente tan complicado que tiene el país", manifestó "el pelado" Esteban Trebucq, quien conducirá "Bravo Argentina", el noticiero del mediodía que inaugurará el canal. "Todos saben cómo empiezan las cosas pero no cómo terminan, quizás en unos años este sea el canal líder del país y algunos recuerden que el pelado fue el primero que dijo '¡Bienvenido Bravo Argentina!'".

Sobre los contenidos del programa, que el propio Jorge Fontevecchia definió como "no políticos, orientados a un sector menos politizado de la sociedad", Trebucq se mostró en sintonía y aseguró: "Los periodistas debemos interpretar a quiénes nos ven y leen. Yo no hablo de lo que a mí me interesa, hablo de lo que creemos que le interesa a la audiencia. Yo seguiré con mi estilo, más aggiornado a un noticiero del mediodía".

Antes que él, en la grilla estarán Leo Rossi y Barbi Pereira Corvalán, con "Bravo por este día". "No es lo mismo arrancar en un medio nuevo que en algo que ya viene funcionando; siento mucha responsabilidad y agradecimiento", expresó el periodista. "Aportaremos nuestro granito de arena con la soltura y locura que nos caracteriza" La locutora, por su parte, eligió la palabra "expectativa" para referirse al lanzamiento del nuevo canal.

"Quiero estar ya al aire", dijo, mientras que definió como "muy importante" para los trabajadores y estudiantes de los medios la aparición de oportunidades. "Tener esta chance como joven periodista me llena, estamos muy contentos con Leo porque valoran lo genuino".

Por la tarde, se podrá ver el magazine "Las Bravas", que tendrá la conducción de Amalia Díaz Guiñazú, Amira Hidalgo, Mariana Diarco y Rosanna González, y tratará los temas más relevantes del mundo del espectáculo y las tendencias. Y por la noche, conducirán "Bravo Nius" los periodistas Lorena Toso y Javier Borelli, con un "estilo rebelde".

Las ficciones de Bravo TV

"Se viene una programación muy fuerte y destacada, que entretiene e informa", aseguró Beltrami en su discurso, al mismo tiempo que resaltó que estará dirigida "para un público masivo". En la presentación, explicó que las telenovelas lograron récords de audiencias en los países que fueron emitidas.

“Destilando amor”, será una de las novelas que se podrá ver en Bravo TV, una versión mexicana de "Café con aroma de mujer". Otra de las ficciones será “El cuerpo del deseo”, la telenovela furor en Estados Unidos en la que un hombre rico muere y reencarna en un humilde chofer.

También habrá lugar para las colombianas “Lala’s Spa” y "Rosario Tijeras", la brasileña "Querer sin Límites", el clásico "La Usurpadora" y la joya europea rodada en América Latina, “Tierra Indomable”, que cuenta con actores argentinos. Además, Bravo sumará a "Avenida Brasil", la novela ícono de la región, y "Metástasis", adaptación de la famosa "Breaking Bad".

