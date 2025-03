Jorge Fontevecchia criticó a Baby Etchecopar: "Esto no es periodismo"

“Esto no es periodismo”. Así, el CEO de Perfil Network y cofundador de Editorial Perfil, Jorge Fontevecchia, cerró este mediodía su programa Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3). El periodista le había dedicado los últimos minutos a criticar a Baby Etchecopar, quien luego de la represión en el Congreso se despachó con una justificación de la llegada de la última dictadura militar.

Fontevecchia marcó que Etchecopar “justificó la represión (del miércoles) de la misma manera que mucha gente lo hizo”, y que eso “no sería el punto”. Pero resaltó que el periodista “asoció lo ‘justo’ de la represión con la dictadura, en tiempos en que con la crisis política a nivel mundial, el crecimiento de la extrema derecha, la proliferación de las fake news, se pone muy en discusión cuál es el rol del periodismo y de los medios”.

Día 459: ¿Cuánto falta para que Bullrich vaya presa?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Yo parto de algo que decía (el historiador y escritor Yuval Noah) Harari, que las instituciones, si no se autorregulan, si no corrigen por si mismas, si no marcan por sí mismas cuales son las malas praxis, finalmente se terminan afectando Y entre ellas está el periodismo”, dijo.

El co-fundador de Editorial Perfil recordó la crítica que le hizo recientemente a Eduardo Feinmann por su cobertura sobre la salud del Papa Francisco, y esta vez se enfocó en Etchecopar.

Reprodujo el video de este miércoles donde Etchecopar lanza frases hechas como que “la izquierda busca un muerto” y agrega que “ya lo tiene” con el caso del fotógrafo Pablo Grillo, gravemente herido en la manifestación.

Después de rebajar la tarea del reportero, que es “fotógrafo de ningún lado”, Etchecopar comienza a caracterizar a quienes “son los mismos que hace 40 años están tirando piedras, están quemando tachos de basura, quemando autos, quemando patrulleros”.

¿Es Trump bueno para la Argentina?

Para cerrar, en medio de una catarata de frases, con que "la dictadura fue porque ellos estuvieron”. “No ellos, que son mierda, sus padres, y sus abuelos, trotskistas y peronistas de izquierda, que secuestraron y mataron gente”, añadió.

Jorge Fontevecchia, después de avisarle a la audiencia que debía tener “estómago” para escuchar a Etchecopar, cerró: “Sin palabras. Esto no es periodismo”.

LT/ff