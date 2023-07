Dady Brieva habló de Uruguay, desató polémica, recibió críticas y se suspendieron sus shows

El actor, humorista y conductor de TV Dady Brieva anunció que suspendía sus shows en el interior de Uruguay y se levantó una polémica entre versiones cruzadas sobre cuáles fueron los motivos: el conductor minimizó la situación, mientras que desde la prensa local relacionaron los hechos directamente con declaraciones del humorista con diversas críticas sobre el país vecino.

La explicación de Dady Brieva

La productora Ápice lo anunció a través de un comunicado oficial. "Por responsabilidad de la productora Ápice, totalmente ajenas a la responsabilidad del artista Dady Brieva, los shows programados en el interior del Uruguay en el mes de agosto (Salto, Fray Bentos, Mercedes, Melo, Durazno, Florida, Punta del Este y San José) están suspendidos. Pedimos las disculpas por los inconvenientes causados", informaron a través de sus redes sociales. Lo cierto es que sólo los shows de Montevideo son los que no están suspendidos.

Tras la baja de los espectáculos de Dady Brieva en Uruguay, este domingo el actor realizó en C5N una nueva edición de su programa de televisión PPT, y allí dio su versión sobre lo ocurrido. La suspensión de los shows, a pesar de que fue inmediata a su paso por Uruguay en gira promocional de prensa, se la adjudicó a una saturación del mercado.

"He venido de Uruguay, donde voy a hacer dos funciones que ya tengo llenas. Se levantaron funciones porque hay tantos elencos y tanta oferta que va laburar allá, Uruguay nos abre los brazos a todos los actores y a nosotros nos conviene la entrada porque tiene otro valor allá. Se ha saturado todo por eso. Hay uruguayos laburantes que vienen acá y vienen a comer a lugares carísimos para nosotros. Y la alegría que me da que sean laburantes y la puedan pasar bien. Todo esto es cíclico. Un saludo a todos los uruguayos que vienen acá y la pasan bien" afirmó.

Brieva resaltó que esos turistas que ahora logran acceder a lugares a los que antes no podían ir "trabajan como vos y tienen la posibilidad de tomarse un buen vino y asaltar la farmacia. Y la alegría que me da (...) porque de eso se trata, y porque todo esto es cíclico".

Las polémicas de Dady Bieva con Uruguay

Las versiones de medios locales no van en línea con lo que dice el conductor. La cancelación de los eventos generó fuerte repercusión en las redes sociales, en concreto en Twitter, donde tanto periodistas como usuarios aseguraron que fue el costo que Brieva tuvo que pagar por criticar a los uruguayos en las diferentes entrevistas que dio.

En concreto, generaron rechazo sus comentarios en el programa Malos pensamientos de Orlando Petinatti, donde habló con ironía de aquellos que viajan para sacar beneficio de la situación económica de Argentina.

"Agradezcan que nos va mal para que ustedes puedan vivir bien", declaró entonces.

En tanto, Petinatti le recordó que Cristina les cortó los puentes a lo que el actor santafesino contestó: "Sí, pero Néstor envió 300 mil tipos y les dio asueto para que vengan a votar acá, al frente". "Bueno pero eso no ayuda a un país, ayuda a un partido político", le respondió tajante Petinatti.

Por otro lado, en una entrevista con el ciclo Buscadores, por ejemplo, el cómico fue consultado por el panelista Antonio Maeso sobre los escandalosos dichos de Alberto Fernández por el estado del agua en Uruguay. Y aseguró: "Mi presidente dice muchas boludeces, como las han dicho tus presidentes sobre mi país".

Otras fuertes declaraciones de Brieva se dieron al aire de la versión charrúa de Polémica en el bar, cuando el actor se cruzó con la panelista Patricia Madrid por el conflicto entre Uruguay y Argentina entre 2005 y 2010 por las plantas de celulosa.

"Nosotros no nos vamos a olvidar de Cristina Kirchner, ni de Néstor Kirchner, ni cómo bloquearon nuestras fronteras y cómo nos perjudicaron durante varios años, producto de que Uruguay quería desarrollarse económicamente poniendo una pastera acá. Entonces, la memoria es importante", le dijo Madrid.

"¿Y les fue bien con la pastera?", le preguntó el humorista con ánimos de ofenderla. "Sí, nos fue muy bien. De hecho, tenemos tres. Y nuestro PBI creció y nuestra industria forestal es puntal a nivel tecnológico y en materia medioambiental a nivel mundial", le respondió la periodista.

Entonces Dady cuestionó el rol de Uruguay durante la Guerra de Malvinas: "¿Cuándo va a prescribir todo ese tipo de cosas "yo te dije, vos me dijiste"? Porque ustedes le cargaron nafta a los aviones de Inglaterra que mataron a nuestros soldados. Yo no me olvido de eso".

