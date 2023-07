Sergio Massa casi llora cuando Dady Brieva le mostró elogios de Cristina Kirchner

El precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, se emocionó en una entrevista cuando Dady Brieva le mostró los elogios que Cristina Kirchner le dio al ministro de Economía en el acto por la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner.

El conductor de "Peronismo Para Todos" comenzó la nota mostrándole las palabras de la vicepresidenta: "La que es nuestra jefa espiritual, una vez más, habló bien de vos".

"Te lo tenía que agradecer. Por la fuerza que le pusiste al gasoducto pero también por la fuerza que le venís poniendo desde que sos ministro. La verdad te hiciste cargo en un momento muy difícil, muy complejo. No arrugaste y vas para adelante, eso siempre es bueno", se la escuchó decir a Cristina Kirchner en el tape mostrado en C5N.

Al volver al piso, Dady lo notó conmovido a Massa y le preguntó: "¿Te emocionaste?". Mientras se lo veía al ministro al borde las lágrimas. Hizo un silencio, y luego recién sí pudo recomponerse para hablar.

"Yo venía de dos años y medio en la Cámara de Diputados. Un año y medio con la pandemia, trabajando casi a distancia, de manera remota. El momento en que se nos derretía el Gobierno", dijo.

En esa línea, contó que sintió "una responsabilidad patriótica" a la hora de decidir ser candidato. "Sentía que el esfuerzo que habíamos hecho en el 19, que habíamos empezado allá por el 17, de tratar de reagruparnos todos y de volver a poner en la agenda las cosas en las que creemos y que de alguna manera nos unen y nos generan pertenencia a nuestra patria, se iban desvaneciendo", agregó.

Luz, cámara y unidad: CFK, Massa y Alberto, una escena muy bien orquestada con el gasoducto de fondo

"Lo hablé con Malena Galmarini, con mis viejos y mis hijos, que no querían saber nada. En ese momento nació la promesa que ahora cambió, con Tomás, que es la última. Cuando definimos que íbamos a la síntesis, a la unidad, le escribí a Tomás casi pidiéndole perdón, y él que es un chico de 18 años súper maduro me dijo 'papi, lo que te haga feliz...'. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y no andar midiendo", completó Massa en ese momento de emoción.

Massa: "El cepo más grande que tiene la economía argentina es la deuda con el FMI"

Luego la nota siguió y el ministro de Economía dejó varias definiciones políticas y económicas.

"Tanto que se habla de cepo, pero el cepo más grande que tiene la economía argentina es la deuda con el Fondo Monetario Internacional y eso limita demasiado", sostuvo el ministro de Economía.

Y planteó: "Si hay un objetivo que nos tenemos que poner es juntar los dólares para pagarle al Fondo, sacarlo de la Argentina y legislar que ningún Gobierno puede ir a tomar deuda al Fondo si no tiene la aprobación de tres cuartos del Congreso".

Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa en la inauguración del GPNK.

El titular del Palacio de Hacienda subrayó que hay que "repensar el programa con el Fondo, porque es inflacionario" y continuó: "Estamos rediscutiéndolo y planteando variables distintas a las que traíamos, con buena fe. Estamos muy cerquita de ponernos de acuerdo".

"Estabilidad macroeconómica, orden fiscal, acumulación de reservas y un programa de desarrollo con inclusión a diez años. No hay que prometerle a la gente que todo se lo vamos a resolver mañana. La gente no espera magia de nosotros: espera compromiso de trabajo y que vayamos resolviendo", explicó el tigrense al referirse a sus metas, en caso de llegar a la Casa Rosada.

Y reconoció: "Tenemos que subir el peso del salario en la participación de la distribución en la Argentina. Esa es tal vez nuestra mayor deuda del Gobierno".

Sergio Massa: "Somos los que bajamos el impuesto a las Ganancias sin prometerlo"

El líder del Frente Renovador destacó la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner y afirmó que "para la gente va a significar luz y gas más barato, el norte no va a depender de Bolivia y en el Noreste van a tener gas". En ese sentido, destacó que se pudo construir en parte con los fondos recaudados por el Aporte Solidario: "Le estamos mandando una carta de agradecimiento a todos los que lo pagaron".

De cara a las elecciones, el tigrense envió un mensaje al interior de Unión por la Patria: "Unidos y con proyecto de país vamos a volver a ganar, a pesar de todo lo que pudimos dejar de cumplir en el camino a lo largo de estos años".

Consultado sobre cómo será la toma de decisiones en un eventual gobierno suyo en lo que respecta a los factores de poder que deberá enfrentar, el postulante presidencial manifestó: "Cuando uno hace las cosas pensando en el poder de la gente no importa el poder que tenés enfrente. El tema es tener el poder de la gente para poder llevarte adelante esas decisiones".

Sergio Massa.

Además, respecto a la inseguridad, recordó cuando era intendente de Tigre e impulsó la instalación de cámaras de seguridad en el distrito del norte del Conurbano bonaerense y afirmó: "Con prevención se logra mucho más que con garrote".

Qué dijo Massa de su relación con Cristina Kirchner

El líder del Frente Renovador también habló sobre su vínculo con la vicepresidenta y señaló que tiene "mucha interacción, mucha charla" con la titular del Senado.

"Pongo mucho la atención en su mirada para con su familia, sus compañeros, porque eso define al ser humano. Tuve la oportunidad de charlar mucho de la cuestión humana por fuera de la política estos años. Alguien que tiene que tiene todos los galardones puestos en su traje de guerra, de una mirada tiene una mirada puesta en el mediano y largo plazo del país sin la cosa del análisis de su propio lugar, de la cosa egoísta", indicó Massa, tras destacar que la ex mandataria "entiende bien los conflictos de poder".

ED