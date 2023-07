Luz, cámara y unidad: CFK, Massa y Alberto, una escena muy bien orquestada con el gasoducto de fondo

En el acto de inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), la obra pública más importante de los últimos 40 años, en el oficialismo primó la formalidad y el cuidado de las apariencias luego de 4 años de discusiones internas que no pueden seguir cristalizándose durante el periodo electoral.

En la localidad bonaerense de Salliqueló, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner posaron para las cámaras uno al lado del otro al abrir la primera válvula y habilitar de ese modo el paso de gas, en lo que significó un reencuentro para ambos en público desde la inauguración de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, el 1° de marzo pasado.

La coalición gobernante busca diferenciarse de Juntos por el Cambio, cuyos precandidatos no dudan en hacer pública la pelea con uñas y dientes para ocupar el sillón de Rivadavia. En caso de triunfar en las urnas una vez más, el actual oficialismo tendrá que hacer un trabajo fino para resolver los problemas de la economía y evitar divisiones que puedan dificultar la gestión, tal como sucedió durante el mandato de Alberto Fernández.

Cristina Kirchner inauguró el GPNK con críticas al empresariado: "Hacen concurso para ver quién dice la boludez más grande"

Sin ir más lejos, el gasoducto Néstor Kirchner fue objeto de disputa entre el kirchnerismo, el exministro de Economía Martín Guzmán y el ex ministro de desarrollo productivo, Matías Kulfas.

Con guiños y halagos, la vicepresidenta Cristina Kirchner no se olvidó de la iniciativa de Sergio Massa en agosto de 2022 cuando, recién asumido como superministro, “agarró la lapicera” y firmó los contratos para la construcción del gasoducto.

“Gracias por la fuerza que le venís poniendo desde que sos ministro, no arrugaste”, dijo Cristina Kirchner.

La vicepresidenta y el precandidato de UxP destacaron que el financiamiento de la obra fue posible gracias al impuesto a la riqueza o “Ley de Aporte Solidario y Extraordinario”, un proyecto presentado por Máximo Kirchner y Carlos Heller.

Fernández habló con Perón en la inauguración del GPNK: "Si gobernar es generar trabajo, General, he cumplido"

Durante el evento, cuando tomaron la palabra Massa y Kirchner, al presidente se lo notó incómodo y cabizbajo. Parecía que le costaba aplaudir junto al público a sus compañeros de gestión.

La vicepresidenta fue la más ovacionada, aunque los aplausos para Massa no faltaron. El apoyo de la líder parece estar construyendo una figura impensada hace unos meses alrededor del ministro de Economía.

En contraposición, no hubo menciones ni gestos de apoyo para el otro pre candidato de Unión por la Patria, Juan Grabois. En diálogo con la prensa, el dirigente afirmó: "Somos rivales con Sergio Massa y Agustín Rossi pero tenemos una clara delimitación con la derecha deshumanizante y represiva".

Massa anunció que se licitará el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner

No obstante, resaltó que tiene diferencias muy profundas con Massa y dijo: “nosotros estuvimos siempre del mismo lado”.

"Vamos a dar una batalla ideológica y social, para poner la agenda de tierra, techo y trabajo en el centro de las problemáticas y que no sea todo hablar de dólares", agregó.

Una vez terminado el discurso de la vicepresidenta, y aún sin que Fernández haya cerrado el acto, varias personas comenzaron a retirarse de la sala.

En las primeras filas se ubicaron el canciller Santiago Cafiero, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; el diputado nacional Máximo Kirchner, Juan Grabois, la diputada Cecilia Moreau y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, quien fue casi que glorificado al entrar en la sala.

Qué dijeron Sergio Massa, Cristina Kirchner y Alberto Fernández en la inauguración del GPNK

Massa fue el primero en hablar y en su discurso agradeció al Presidente y a la vice, además de a los trabajadores y empresas argentinas que participaron en la construcción.

"Gracias al Presidente (Fernández) por seguir con este proyecto cuando el FMI nos pedía que lo frenáramos", resaltó el titular del Palacio de Hacienda, que anunció: "Cuando hablamos de ahorro ya no vamos a importar gas en barco, sino que vamos a usar el de nuestro subsuelo. En 15 días licitamos el gasoducto reversal del norte".

Según destacó, "Argentina va a pasar a ser un país de déficit de dólares a uno con superávit porque estamos haciendo las obras que cambian esa ecuación".

Luego tomó la palabra la vicepresidenta, que primero apuntó a los empresarios, al hacer referencia a una frase contra la política que lanzó días atrás Eduardo Eurnekian.

"No se qué les pasa a los empresarios que en esos seminarios cuando se juntan entre ellos hacen concurso para ver quién dice la boludez más grande. Y es un gran empresario, tiene fuerte inversión en Santa Cruz", señaló Cristina Kirchner.

La ex presidenta recalcó que "está mal generalizar y decir pavadas", y subrayó: "Al FMI no lo trajo un político, era uno de ustedes, lo trajo uno que es del bando de los empresarios", al referirse al ex presidente Mauricio Macri.

En tanto, Cristina Kirchner dio una nueva muestra de respaldo a Massa y expresó: "Te hiciste cargo en un momento muy complejo, no arrugaste y eso siempre es bueno".

"Hay que entender la función pública es 24 por 24, toda la libido debe estar concentrada en eso, no quiere decir que te salgan bien las cosas, pero si no le ponés empeño, seguro no te salen", destacó.

El cierre estuvo a cargo de Fernández, quien tras hacer un repaso de su gestión, evaluó que "cumplió" con el general Juan Domingo Perón.

Al hablar de las elecciones, sostuvo que "no todas las opciones son lo mismo" y subrayó: "Si gobernar es generar trabajo", como decía Perón, entonces ha "cumplido".

"La decisión de hacer ese gasoducto fue una decisión tomada por nuestro Gobierno, por todos en nuestro Gobierno. Gracias a Dios que pudimos hacer este gasoducto con recursos argentinos, con empresas y trabajadores argentinos", destacó.

"No me quejo, porque a cada problema que me encontré, como soy peronista, le puse el pecho y cada problema que tuvimos lo enfrentamos y lo solucionamos. Y así también digo con orgullo que llevamos 32 meses ininterrumpidos creando trabajo registrado y que se crearon en nuestra gestión más de un millón 100 mil puestos de trabajo. Si gobernar es generar trabajo, como decía el general, entonces, general, he cumplido", finalizó Alberto Fernández.

Qué se sabe del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner

Proyectado desde hace más de una década y retrasado por diferencias políticas y trabas financieras, el nuevo gasoducto troncal viene a resolver parcialmente el cuello de botella que arrastra la capacidad de transporte del sistema gasífero para poder llevar la creciente producción no convencional del yacimiento Vaca Muerta hacia los centros de mayor consumo del AMBA y las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. La obra estratégica permitirá ahorrar unos US$ 2.000 millones en importaciones de gas este año y otros US$ 3.800 millones el próximo, según cálculos oficiales.

La inauguración de la primera etapa del GPNK pone a las actuales autoridades y a las que asumirán en diciembre ante el doble desafío de continuar las obras complementarias y poner en marcha los nuevos proyectos de ampliación de la red de gasoductos que permitirán explotar al máximo al potencial de Vaca Muerta. La obra –que se inaugura parcialmente– tuvo un costo total que se estima en los US$ 1.850 millones y fue financiada por el Estado Nacional.

♦ La construcción del Tramo I del GPNK atraviesa 4 provincias: comienza en la localidad de Tratayén, en Neuquén, atraviesa las provincias de Río Negro y La Pampa y finaliza en la localidad de Salliqueló en la provincia de Buenos Aires. La extensión es de 573 km.

♦ El primer tramo conecta al GPNK con los gasoductos Neuba I y II, fortaleciendo y ampliando la capacidad de transporte y distribución de gas en todo el territorio nacional.

♦ US$ 4200 millones es el ahorro total anual en millones de dólares que permitirá el gasoducto durante su primer año de funcionamiento por sustitución de importaciones.

♦ 48.800 son los puestos de trabajo directos e indirectos que se crean a partir de la construcción del gasoducto.

♦ Se realizó en tiempo récord: 178 días desde la 1ra soldadura, el 16/11/2022 en Salliqueló, Buenos Aires hasta la última el 12 de mayo de este año.

♦ Aumentará la disponibilidad de gas a precios competitivos para la industria, los comercios y los hogares.

Beneficios

♦ Aumento de regalías: generará regalías adicionales para las provincias productoras, al menos, US$ 49 millones anuales con la Etapa I y US$ 90 millones anuales con las Etapas I + II (Total Proyecto).

♦ Ahorro de costo fiscal: disminuirá el costo fiscal con la Etapa I en US$ 60 millones anuales, y con las Etapas I + II (Total Proyecto) en US$ 1.946 millones anuales.

♦ Promoción de la producción nacional: reemplazará con gas y trabajo ARGENTINO y combustibles líquidos importados, al menos, 2400 MM m3 anuales con la Etapa I, y con las Etapas I + II (Total Proyecto) 4400 MM m3 anuales equivalentes.

♦ Aumento de la capacidad de transporte: aumentará la capacidad de transporte progresivamente hasta 24 MM m3/d con la Etapa I y hasta 44 MM m3/d con las Etapas I + II (Total Proyecto).

♦ Permite incrementar la producción de Vaca Muerta (segunda reserva de gas no convencional del mundo) y transportarlo a los centros de consumo.

Inversión. Se estima que, en lo que queda del año, gracias al Gasoducto se ahorrarán US$ 2.100 millones, cubriendo así casi la totalidad de la inversión realizada por el Estado para la ejecución de la obra. Las fuentes del financiamiento para las Obras denominadas Transport.Ar, dentro de las cuales se encuentra el Gasoducto, suman hasta el momento un total de US$ 2500 millones.

Construcción. Se construyó en el marco de una asociación público-privada liderada por la empresa estatal Energía Argentina, anteriormente conocida como Integración Energética Argentina (IEASA). Tenaris Siat S.A., controlada por el grupo ítalo-argentino Techint, fue la única empresa en hacer una oferta para la provisión de los tubos de transporte de gas y obtuvo una licitación de más de US$ 500 millones en mayo de 2022.