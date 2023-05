Waldo Wolff cruzó a Dady Brieva: "Cuando el peronismo se apropia de la patria entra en una actitud fachista"

Tras el multitudinario acto por el 25 de mayo encabezado por Cristina Kirchner, desde la oposición criticaron la "apropiación" de las fechas patrias por parte del peronismo. En ese marco, el humorista Dady Brieva se jactó de cómo conmemora esos días patrios el kirchnerismo y el funcionario porteño Waldo Wolff salió al cruce.

"Somos dueños de esas fechas, mal que les pese. 24 de marzo, 16 de junio, 9 de junio, los fusilamientos de José León Suárez, las andanadas de aviones que mataron ese colectivo de chicos, los 400 muertos, los dos mil heridos, los que tiraron por el avión", expresó Brieva en un video.

En esa línea, siguió enumerando: "Nosotros tenemos himno, tenemos pájaro, tenemos flor nacional, tenemos marcha, tenemos muertos, tenemos la patria que es la patria peronista. Sorry, lo siento, es así, tenemos un montón".

"En 70 años de historia y 70 años de hacer vibrar a la gente, cada día del año, tenemos un día para recordar, un día donde se hizo el aguinaldo, un día en el que murió Perón, otro día en el que murió Evita. Tenemos todo el calendario, sorry, tenemos todo el calendario peronista", concluyó.

Waldo Wolff: "Para ganarle a los fachistas como Dady Brieva, nos tenemos que poner de acuerdo los demócratas"

Entrevistado en TN, el secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Waldo Wolff, le respondió: "Sorry desde su departamento en Puerto Madero".

"Si están en su casa googleen lo qué es la patria, la definición de patria dice que es la tierra natal o adoptiva con la que nos vinculamos por las costumbres, la educación, la cordura y la ley. Todos somos compatriotas. Cuando el peronismo se apropia de la patria, le guste o no le guste, entra en una actitud fachista: 'yo soy la patria, el que no piensa como yo no lo es'", expresó el dirigente opositor.

Y concluyó: "En mi visión de patria, incluso Dady Brieva es un compatriota. Para ganarle a los fachistas como Dady Brieva, nos tenemos que poner de acuerdo los demócratas y no incurrir en actitudes fachistas llamando rata, cucaracha, paloma, halcón, al otro. Esa es mi propuesta, que entre los compatriotas que abrazamos la ley dejemos a los delincuentes de lado y saquemos a la Argentina adelante".

ED