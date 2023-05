Luego de la entrevista que Cristina Kirchner brindó a C5N, Dady Brieva abrió su último programa de Peronismo Para Todos con una reversión del clásico de Los Abuelos de la Nada "Mil Horas", donde convirtió su decepción en canción para volver a pedir que la vicepresidenta de la Nación sea candidata en las próximas elecciones.

“Me pregunto cuando sale a hablar la jefa, tengo una remera de Perón, vos una de Evita, choripaneros a mi alrededor y todo el pueblo grita Cristina 2023″ comienza diciendo el primer verso del tema, aunque días atrás en diálogo con el periodista Pablo Duggan la ex presidenta ratificó su decisión de no presentarse.

Candidata sin boleta: CFK jugará a fondo en la campaña para lograr la transferencia de votos

“Es que te esperé por tu candidatura, por horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estoy proscrita, así no puedo” y continuó cantando el humorista, en clave de crítica a los jueces que condenaron en primera instancia a la vicepresidenta en la causa Vialidad y también contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

En ese sentido, la letra sigue: “En el circo judicial, vos sos la estrella y esos jueces juegan al pádel con los macristas, cuando se juntan son una gran mafilia”.

Esta no es la primera manifestación de Brieva en referencia a la política y la situación del Frente de Todos. El actor, reconocido militante kirchnerista, ya había expresado que se siente "desesperanzado" y "desilusionado" con los dirigentes del espacio.

En los últimos días, también aseguró que "está firmemente convencido" que a Cristina Kirchner no le queda "otra opción histórica, otro remedio" que ser candidata en los comicios presidenciales. "Mirá lo que te voy a decir: ella no me puede hacer eso", lanzó. Aunque la vicepresidenta fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos, podría presentarse si así lo desea luego de la apelación del fallo que debe definir Casación.

"Ahora nos volvimos a ilusionar, que vayas por la tercera"

Mientras el Frente de Todos define la composición de la mesa política y la estrategia electoral a seguir, la militancia oficialista difundió en los primeros meses del año una reversión de la canción Muchachos, proveniente de la clásica Muchachos, esta noche me emborracho, de La Mosca, que fue furor durante el Mundial de Qatar 2022 donde Argentina se consagró campeón.

Evocando a Juan Domingo Perón, Néstor Kirchner y Ernesto "Che" Guevara, le pide a la expresidenta que "vuelva a gobernar" y vaya "por la tercera" gestión como presidenta. El material inédito fue reescrito por el humorista gráfico Marcelo "Rudy" Rudaeff y entonado por el músico, autor y cómico Alejandro Sanz.

"Morocha… Ahora nos queremos ilusionar, que vayas por la tercera y vuelvas a gobernar. Y a Néstor… En el pueblo lo podemos ver, con Perón y con Evita cantan “vamos a volver”, dice el estribillo de la letra.

Independientemente de las voces a favor de una candidatura, la propia ex presidenta ratificó la semana pasada que no participará de las elecciones. “Hay comprensión de texto en la gente. Amor, cariño y fe, compartido. Pero la comprensión de texto es un atributo de la mayoría. Está muy claro lo que dije y publiqué el otro día", había respondido ante la consulta.

FP CP