Dady Brieva, ferviente militante del kirchnerismo y el peronismo, se sinceró y reconoció que se siente "desesperanzado" y "desilusionado" de los dirigentes del Frente de Todos. El conductor cuestionó a la vicepresidenta Cristina Kirchner y le reclamó que ella no sale a hablar ni dice nada.

"Yo no tendría que hacer lo que voy a hacer, pero estoy un poquito desesperanzado", manifestó el actor y humorista este lunes 10 de abril durante su programa Peronismo para Todos por C5N y agregó: "Me tengo que calmar y volverme a cargar las pilas solo. Siento como que no hay batería, que no arranca".

"Me desilusionan mucho. Me desilusionan los dirigentes, me hincho las pelotas, me dan ganas de putearlos...de decir de todo", expresó Dady Brieva.

"Cristina, ¿qué mierda? ¿Por qué no hablas? Decí algo, ladramos o no ladramos. Somos perros de Cristina, pero no nos dice ni cáchele ni hágase el muerto", cuestionó el ex MIDACHI sin filtro, mientras dialogaba con el padre Francisco "Paco" Olveira, quien estaba de invitado en su programa.

No es la primera vez que el actor apunta contra el actual Gobierno. Fue a comienzos de 2022, durante el programa Caballero de día por El Destape Radio, cuando el humorista opinó sobre la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y reprochó que "nadie quería mover nada".

Claudio Lozano habló de "final de ciclo" y dijo que "Massa tiene más poder que Alberto"

"¿Podemos decir a esta altura del partido que mamá (Cristina) tiene un gran ejercicio de equivocarse cuando elige?", ironizó aquella vez Brieva y reclamó: "Quiero que me explique qué va a pasar mañana, cómo están las cosas".

En aquella oportunidad, sostuvo: "Nadie quiere mover nada para que no se caiga el jenga y todos se conviertan en parte de una asociación ilícita". "Prometimos que íbamos a volver mejor y volvimos al pedo. No cumplimos. Siempre fuimos los bomberos de la historia y le dábamos de comer a las personas y eso no está ocurriendo", concluyó.

Luis D'Elía: "Siempre le recuerdo a Máximo que su padre acordó con el FMI"

Un caso similar al de Brieva es el de Roberto Navarro, quien también criticó duramente la gestión de Alberto Fernández y lo definió como "un Gobierno al que no se le para", al mismo tiempo que reclamó por el aumento de la inflación.

"La inflación ya subió en un 100% y hay poca imaginación, da idea de gobierno de flan, que no se le para, sin energía, sin fuerza. No tiene actitud y es descorazonador", manifestó en abril del año pasado durante su editorial matutino en El Destape Radio.

En aquel momento, al remarcar su molestia con la falta de capacidad del Gobierno para paliar la situación económica y social, expresó: "Estoy muy decepcionado y me cuesta entender la estrategia política".

AS/ff