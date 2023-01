Dady Brieva: "Me parece antipático hacer notas de cuánto uno gana"

En la última semana se desató una polémica en torno al actor Dady Brieva por una supuesta ayuda económica que habría recibido desde la provincia de Buenos Aires para la realización de su obra teatral "Super Dady, el mago del tiempo", que tuvo su debut el pasado martes en Mar del Plata, en el teatro Auditorium.

La partida presupuestaria del Instituto de Cultura de PBA habría sido de varios millones de pesos. Según la nota publicada por Clarín informaron que se trata de eventos auspiciados "como una manera de acercamiento del público con expresiones culturales".

El pasado miércoles, el ex Midachi habló con LAM (América TV) y habló de la temporada teatral de verano y de cómo le está yendo. "La temporada de Mar del Plata es amplia, hay de todo. Estaba la época de los Midachi, y ahora hay tres o cuatro (espectáculos) que cortan bien. Y después yo tengo mis números, que son chiquitos pero que están muy buenos porque yo estoy solo", declaró.

Dady Brieva explicó cómo gana 800.000 pesos por función

Después de analizar el panorama teatral en La Feliz reveló sin tapujos los ingresos que recibe en cada función, aclarando que su espectáculo gira por otras localidades balnearias con un valor distinto al que se cobra en Auditorium. "Te lo digo sin careta, yo meto en San Bernardo 400 personas a 3.000 pesos la entrada. Para mí representa un palo doscientos (1,2 millones de pesos), con el 70 por ciento me quedan 800 mil pesos. Para mí solo es un lujo", confirmó.

Respecto a su ritmo de trabajo en la actualidad, el actor expresó: "Yo decidí hacerlo así, si es el cumpleaños de mi hijo no trabajo, por eso no hago Midachi tampoco. No quiero que me envuelva el quilombo de nuevo. Hubo una época en la que nosotros hicimos mucha plata y perdimos muchas cosas también. Por eso ahora quiero tomarme mis tiempos".

"Ya no invierto más, tengo un lindo capital producto del esfuerzo. Cuando hay que cambiar para vivir, cambio. Si me viene de más, no la devuelvo y si me falta, no me pongo a llorar”, concluyó en la nota.

La palabra de Dady Brieva

PERFIL se contactó con el artista para escuchar su versión de los rumores de este presunto subsidio de PBA y fue contundente: "Está aclarado que eso es una fake, una noticia falsa. Se desactivó la operación y ahora yo no la voy a volver a activar hablando de algo que ya se aclaró que no era".

A su vez, explicó por qué contó cuánto gana por función: "En el contexto de una de espectáculos, en un programa de espectáculos, me preguntaron cómo estaba la temporada, y yo hablé de cómo estaba la temporada. Entonces, como no soy careta y mis números los puedo abrir tranquilamente, lo dije".

No obstante, aclaró: "Yo no hago notas de cuánto gano. Me parece antipático hacer notas de cuánto uno gana".

La respuesta de la Provincia

Consultadas por PERFIL, fuentes del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires desmintieron que Dady Brieva reciba 90 millones de pesos por parte de la administración bonaerense por sus funciones en Mar del Plata.

"La cifra que se está hablando es una mentira gigante. La obra de Dady se da en el marco de una inversión integral para tener una agenda cultural en todos los municipios y defender el acceso a la cultura. Se contrataron 2500 artistas para garantizar 1200 funciones y shows", informaron.

Fuertes críticas a Dady Brieva por recibir ayuda de la Provincia de Buenos Aires para financiar su obra teatral

Asimismo, indicaron: "En el caso del Teatro Auditorium la inversión de la provincia garantiza entradas accesibles de $900 de shows que en ámbito privado pueden salir desde $5000. Una agenda que se pensó para tener artistas más reconocidos y aristas bonaerenses que suelen tener la posibilidad de subirse a un escenario y mostrarse a otros públicos".

En detalle, explicaron que en el Auditorium hay 78 espectáculos, 278 funciones y el costo del contrato de los 374 artistas fue de $94.139.000,00.

Por otra parte, al ser consultados sobre el número concreto que recibió Brieva, señalaron que "no podemos dar las cifras porque es algo muy delicado, que no lo podemos hacer, ya que es un contrato entre dos partes".

