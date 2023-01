Macri, en Mar del Plata: dijo que en las elecciones 2023 va a estar "donde lo necesiten"

El ex presidente Mauricio Macri aseguró este jueves 12 de enero que en las próximas elecciones presidenciales va a estar "donde lo necesiten" y agregó: "Quiero estar aquí, amo este país, estoy aquí para ayudar a cambiar".

Si bien no se explayó una candidatura en 2023, el líder del PRO aclaró que "dentro de la coalición que tenemos estamos abiertos a una competencia para ver quién conduce. Es una competencia importante y está bien que así sea".

"Tenemos que armar un bien equipo, ese es el sueño, es utópico pero posible. Queremos armar un equipo que funcione, con gente buena y capaz. Prefiero sacrificar un poco la capacidad pero no la calidad humana", recordó.

En un acto que encabezó en Mar del Plata para presentar su libro "Para qué", Mauricio Macri afirmó que "el peor virus del populismo es la desesperanza y la resignación".

Mauricio Macri presentó su libro "Para qué" en Mar del Plata este 12 de enero de 2023. FOTOS: Pablo Cuarterolo

En ese sentido, llamó a "decirle no a la desesperanza" y en un mensaje a la interna de Juntos por el Cambio afirmó que "o somos el cambio o no somos nada".

"El argentino medio no puede escuchar una mentira más. Los argentinos están esperando octubre para decir: empezamos una nueva etapa", graficó.

"Estamos viviendo en una Argentina quebrada, con un 100 por ciento de inflación. Cuando se es líder hay que tener prioridades para ayudar a mayor cantidad de gente y salir de este momento", agregó.

"Todo a este Gobierno le sale mal, hasta llamarme mufa durante el Mundial", lanzó Macri durante el evento, que fue inaugurado por el intendente local, Guillermo Montenegro, y moderado por el pinamarense Martín Yeza.

"La mentira se está cayendo. Ya no hay reservas en el Banco Central, el rey se ha quedado desnudo", consideró el dirigente de JxC. "Percibimos que el gobierno nos está dejando dos grandes bombas: la deuda del Banco Central, que no para de crecer y la emisión de pesos. No sabemos adonde nos va a llevar un gobierno que no se enfoca en los problemas de la gente".