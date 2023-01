Campaña 2023: los principales candidatos apelan a narrativas de "alto impacto"

Analista Politico .Consultor Especializado en Comunicación Institucional y Política, Doctorando en Comunicación (Universidad Catolica Argentina) ,Magister en Comunicación y Marketing Político en la Universidad del Salvador (USAL). Postgraduate Business and Management por la Universidad de California Ext. Berkeley, EEUU. profesor Protitular en UCA Universidad Catolica Argentina. @ossoreina Más notas de Eduardo Reina

"Cada uno ve lo que parece, pero pocos palpan lo que eres”.

Maquiavelo.

Empezó la lucha por acercar los candidatos a la gente, a la ciudadanía, al pueblo y parece que todo vale, desde ridiculizarse solo o en grupo hasta...

Vimos esta semana numerosas actuaciones en la Costa Atlántica, eventos y hechos que no pasaron inadvertidos, por ejemplo, una foto como los Beatles en Abbey Road recreada en una de las calles de Mar del Plata por Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, Martin Lousteau y Diego Santilli, o el mismo jefe de gobierno porteño haciendo surf como experto pero con la ayuda de un profesor en las profundidades del agua, quien le sostenía la tabla. La foto comunica y según cómo se saque indica desde qué ángulo se va a mirar.

Hoy el mundo ha cambiado y nos propone cambios de paradigma, que son nuevos caminos dentro de la comunicación, para lograr en la gente percepciones individuales o colectivas o dicho de otro modo nuevas narrativas que dejan pensando a la sociedad .

Las fotos, memes y gráficas narran, comunican y fuerzan a encontrar una percepción sobre algún hecho o alguna persona, que si no es impactante para el receptor se olvidará fácil y se perderá pues "imagen que debemos explicar no sirve", no se entendió y como consecuencia nuestro cerebro lo archivará.

Otro caso es el video poco realista e increíblemente naif en el que actúan cuales actores de reparto Fabiola Yañez, Francisquito Fernández acompañando al Presidente con nuevo look: camisa sin corbata, maquillaje y postproducción excesivamente larga de 3 minutos para redes sociales.

Los primeros pasos de Francisquito coinciden con el peor momento de la imagen de su padre, recordándonos el fracaso de la sociedad que no supo minimizar su gobierno, con un 95% de inflación, el dólar por las nubes y un país parado por la falta de insumos.

Por su parte, Gerardo Morales se saca fotos y difunde "su cumbre" de la UCR, unida por la misma grieta que tiene el país. Morales, Martín Lousteau, Gustavo Posse, Emiliano Yacobitti, vicerrector UBA, por un lado, y por el otro la notable ausencia de Facundo Manes, Alfredo Cornejo, Gustavo Valdez y Rodolfo Suárez .No fueron muchos los comentarios felices. Hubo dirigentes enojados ante el cariz de la convocatoria y la foto de la beatlemanía.

Esto no es todo, para incrementar la confusión general en el PRO, Mauricio Macri presenta su libro Para qué en Mar del Plata, y obliga de hecho a todo político en campaña del PRO a asistir al evento en Playa Grande.

Es innegable que existe una gran crisis interna en el PRO y Macri sigue echando sal a la herida por las disputas internas en todo el país, especialmente en Córdoba, Mendoza y Tucumán.

Reflexionemos un poco: si Mauricio Macri no tuviera apetencias políticas ¿se le ocurriría presentar un libro en tono de campaña en Mar del Plata, en pleno verano, cortando sus vacaciones? Creo que si el libro no tuviera intencionalidad electoral lo hubiera presentado seguramente con menos calor en Marzo.

Hoy estamos en el inicio de la campaña electoral como tradicionalmente se hace por los lugares de veraneo y vemos que lo que a veces parece no lo es y no es aquello que aparenta en un año electoral que nos pondrá a prueba .

Bienvenidos a otro año electoral que nos pone de cara a un organigrama electoral maratónico con elecciones desde fines de febrero. Tendremos que prepararnos para tratar de ver menos memes y concentrarnos más en las propuestas que en definitiva son las que nos deberían estar contando, en vez de sacarse fotos o grabar videos graciosos.

"Todo hombre tiene tres variedades de carácter ,el que realmente tiene, el que aparenta y el que cree tener" (Alphonse Karr).