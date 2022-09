Francisco Paco Olveira: "Lo mejor que nos podría pasar es CFK 2023 "

El padre Francisco "Paco" Olveira se refirió a la polarización en la sociedad. "Los actos de odio vienen precedidos de discursos de odio". Y además, se manifestó al respecto de Cristina: "Esa monstrua que crearon no existe, si se crea eso es porque hay intereses detrás", indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Vos creés que hubo un milagro que salvó a la vicepresidente del atentado, que fueron Dios y la Virgen, como dijo ella?

Importa poco lo que yo piense, lo que vale es lo que cada ser humano crea íntimamente y, en este caso, lo dijo Cristina con claridad. Ayer fue una reunión que claramente tiene su cara política, pero creo que fue principalmente religioso. Ella dijo que quería estar con los curas y las monjas que están en los barrio más pobres.

Dicho esto, sí, creo realmente que Dios la protegió. Racionalmente, no creo ni una vez en un millón de veces cuando uno planifica un atentado y tiene un arma a centímetro de la cabeza de una persona, se falle. Algo intervino y yo también creo que fue un milagro, y si Dios está haciendo eso es porque nos quiere decir que basta de tanto discurso de odio en la Argentina, podríamos respetar las diferencias, no hay que desear el mal a la otra persona ni a los colectivos, ser racista, misógino, xenófobo, eso es ser odiador.

Tu interpretación es que hay un mensaje de Dios indicando que basta de odio, basta de polarización, ¿entiendo bien?

No quiero que se tomen estas palabras al pie de la letra para que no tergiverse, no son palabras mesiánicas, no quiero llevar un discurso de ese estilo. Cuando Jesús hacía lo que hoy nosotros llamamos milagros, en su época,eran gestos de abrazos a los desposeídos de la sociedad, los marginados y las viudas que perdieron a su único hijo.

Y ese abrazo recupera la vida, la salud, hace que se puedan poner de pie. Él traía el signo de que otro mundo era posible, y esto es un signo de que otra patria tiene que ser posible y que la podemos hacer poniendo todos y todas.

Reapareció Cristina Kirchner tras el intento de atentado: "Siento que estoy viva por Dios y por la Virgen"

Obvio que hay intereses, a los poderosos no les gustan que le toquen el bolsillo. Y a partir de ahí surgen los discursos de odio, generan el sentido en común de que esa persona es el monstruo del mundo, Y como le dijo el Papa a Cristina cuando la llamó: los actos de odio vienen precedidos de discursos de odio.

Grabois me mandó una foto en donde, al día siguiente del atentado, Cristina está usando una cadena con un crucifijo que le regaló el Papa y que desde ese entonces siempre lo usa, ¿lo sabías?

Eso me emociona como católico, en su actividad pública siempre lleva un rosario, que es una oración muy antigua en donde se va rezando diez Dios te salve María y un Padre Nuestro, recordando distintos momentos de la vida de Jesús.

En nuestra patria, los pibes que están más hecho bolsa, te piden un rosario, No lo van a rezar porque puede ser larga y pesada, pero se lo llevan al cuello y nos piden que se lo bendigamos. Ellos saben que, en su miseria, están protegidos y guiados por Dios y la virgen.

Me hubiese gustado que ayer esa gente que piensa que Cristina es el monstruo más grande del país, hayan estado ahí. Para que vean que es un ser humano como cualquiera, que tiene virtudes y defectos. Que algunos le vemos la capacidad de conducción para llevar a nuestra Patria por senderos de igualdad y fraternidad mucho mejor que otros. Esa monstrua que crearon no existe, si se crea eso es porque hay intereses detrás. Como los que tocaron las AFJP o YPF.

La palabra "vocación" viene de voz, es decir que es una voz que te llama. Se puede decir que la bala que no salió sería la voz de Dios pidiendo bajar la confrontación...

"Bajen las armas que acá solo hay pibes comiendo", decía el Ángel de la bicicleta que asesinaron en el 2001. Si la llegaban a matar a Cristina no sé en qué lugar estaríamos.

En lo personal, lo mejor que nos podría pasar es tener CFK 2023, cada uno votará lo que quiera, algunos lo harán por sus intereses, y otros buscando lo mejor para la Patria, y, gracias a Dios, ella está viva con nosotros.

