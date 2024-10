Abel Díaz, consejero estudiantil del CUSAM: "Que Milei diga que la universidad favorece a los ricos es una vergüenza"

En medio de diversas tomas universitarias, el presidente del Centro de Estudiantes del CUSAM, Abel Díaz, consideró “indignantes” los dichos de Milei acerca de que “la universidad gratuita es un subsidio de los pobres hacía los ricos” y enfatizó en el rol transformador de las entidades educativas. "Solamente reincide el 1% de los presos que terminan una carrera universitaria", sostuvo en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Abel Díaz es referente del Centro de Estudiantes Universitarios San Martín de la Universidad (CUSAM).

Alejandro Gomel (AG): ¿Cómo ven lo que pasó con las partidas universitarias? ¿Y qué sentís al escuchar las palabras del Presidente que acusó a las universidades públicas de “ser un subsidio de los pobres hacia los ricos”?

Es vergonzoso que el Presidente diga que la universidad favorece a los ricos, teniendo en cuenta el trabajo que hace esta universidad, no solamente es garantizar el derecho a la educación sino también venir al territorio y abordar problemáticas en barrios realmente donde otras universidades no llegan.

En este momento los estoy llamando de la Escuela Secundaria Técnica de la UNSAM, de la Universidad Nacional de San Martín, que está en la periferia de lo que es el área Reconquista, en José León Suárez, donde hay un montón de barrios de emergencia.

Yo provengo de un colectivo que es el CUSAM, que es una extensión de la Universidad Nacional de San Martín, dentro de la Unidad Penal 48. Esto es una experiencia de educación y contexto de encierro única en el mundo.

Elizabeth Peger (EP): Y situaciones más complejas, ¿no? Todo lo que es tu situación de vida es distinto. Imagino que, obviamente, no es lo mismo cursar en una universidad pública en el contexto tradicional que hacerlo donde ustedes están, en términos de posibilidad de futuro, ¿no?

Claro que sí, la universidad vino a transformar la vida de un montón de personas privadas de la libertad. No solamente la universidad de San Martín tiene experiencias en el contexto de encierro, la universidad de La Plata tiene más de doce unidades. Hay miles de internas e internos educándose y formándose.

Porque cuando también hablamos del dispositivo de seguridad, cuando hablamos de “la” seguridad, me parece que hay que prestarle atención a esto, ¿no? Estas son las herramientas de transformación para que las personas no vuelvan a reincidir. Y eso está comprobado, no es algo que se diga por decir, creo que solamente reincide el 1% de los presos que terminan una carrera universitaria.

EP: ¿Cuántos estudiantes hay allí?

En este momento en el CUSAM pasan por semana más de 350 estudiantes entre hombres y mujeres. Y, además, los agentes de servicio penitenciario estudian en este espacio. Por eso digo que es una experiencia única a nivel mundial, eso no ocurre en casi ninguna unidad penitenciaria.

Entendemos que el trabajador penitenciario es un trabajador que necesita formarse. Entonces, cuando pensamos en derechos humanos, no es solamente una frase, sino tomar acciones sobre lo que se debe hacer en un territorio como es la cárcel.

EP: ¿Cuánto tiempo hace que estás detenido allí?

Hace 20 días que recuperé mi libertad. Me faltan tres materias para recibirme de licenciado en Sociología. Trabajo en el territorio para la Universidad de San Martín desde hace dos años y medio, y yo soy la primera generación de estudiantes universitarios en mi familia. La verdad que escuchar que el Presidente diga una cosa de esta es indignante.

En esta escuela secundaria donde vine ahora a dar una charla, en la escuela secundaria de la Universidad Nacional de San Martín no solamente se enseña, también se le de comer a más de 300 personas. Entonces, ¿cómo que la universidad no es para los pobres? ¿Cómo que no es una herramienta de movilidad social? Me parece que entrar en esa discusión es hacerle el juego a Javier Milei.

Es hacerle el juego en el sentido de eso que dice respecto de la batalla cultural o de cambiarle el nombre al Centro Cultural Kirchner. También eso de usar la palabra libertad, cambiándole el sentido. Así que nosotros estamos acá en este momento por realizar una asamblea para ver cómo se sigue.

Del presupuesto universitario dependen muchas cosas, no solamente del funcionamiento del campus de la Universidad de San Martín, sino de todos estos dispositivos comunitarios y sociales que tiene la universidad en el territorio, pero hay un montón de gente que trabaja muchísimo para llegar a lugares donde, desgraciadamente, el Estado no llega.

