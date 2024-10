Luna Urízar, presidenta de centro de estudiantes: "Los dichos de Milei están sumamente desconectados de la realidad"

En medio de las tomas en distintas casas de estudio tras el veto al financiamiento universitario, Javier Milei apuntó contra las universidades públicas y declaró que solo asisten “los hijos de los ricos”. Luna Urízar, presidenta del centro de estudiantes de la Escuela IDAES (Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), sostuvo que los dichos del Presidente son “una locura” y que el congelamiento de becas o el aumento del transporte público dificultan el acceso a las universidades para muchos estudiantes. “Como movimiento estudiantil, nos frustra no poder garantizar la permanencia de muchos compañeros”, dijo en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Luna Urízar es presidenta del centro de estudiantes de la Escuela IDAES (Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

Alejandro Gomel: ¿Cuál es la realidad allí?

Soy militante en la UNSAM y estudiante de la licenciatura en Antropología Social y Cultural. Vemos necesidades en la universidad, en la comunidad que nos rodea, en los territorios en donde la universidad impacta y donde se construye conocimiento en colaboración con las comunidades. Siempre apostamos a esta construcción interdisciplinaria y plural del conocimiento, y en ese sentido, el rol de las universidades es clave.

Yo soy de la Escuela de Estudios Sociales, donde se estudia Antropología y Sociología. Para nosotros es importante la coproducción de conocimiento con nuestros interlocutores en el territorio y en los barrios.

Elizabeth Peger: ¿Qué te hace sentir que el Presidente diga que la universidad es un espacio para ricos y un obstáculo para la movilidad social?

Me parece una locura. Los dichos de Milei están sumamente desconectados de la realidad. Como muchos otros, soy primera generación de estudiantes universitarios en mi familia y tengo familiares que no se escolarizaron o no terminaron la primaria o la secundaria.

Por suerte, mis papás tienen laburo, aunque no trabajen en blanco. Mi mamá es secretaria y pudo terminar la secundaria hace no mucho tiempo gracias a una política de Estado y mi papá es trabajador informal y monotributista.

Está costando un montón acceder a la universidad, y no sólo se trata de que sea gratuita. Su acceso también tiene que ver con otra serie de beneficios sociales y garantías como el transporte público o una buena alimentación.

Hoy en día trabajo como puedo con changas y a veces no es suficiente para ayudar. Me frustra no poder ayudar a mis viejos a bancar los gastos y depender de ellos y de su trabajo. Siento que, entre todo eso, mi realidad es súper privilegiada en relación a otros compañeros a los que les está afectando lo que está sucediendo.

Como movimiento estudiantil, nos frustra no poder garantizar la permanencia de muchos compañeros que se vieron perjudicados en el último año por este giro drástico de la política nacional, en donde se prioriza el ajuste por sobre la garantía de ciertos derechos básicos como la salud o la educación.

EP: ¿Cómo han impactado los recortes en el presupuesto universitario?

Por ejemplo, los estudiantes teníamos acceso a becas como la Beca Progresar o la Manuel Belgrano. Nuestra universidad también tenía sus listas de becados, y se tuvo que prorrogar la lista del año pasado. Se priorizó a quienes venían recibiendo la ayuda y, por primera vez en la historia de la universidad, se abrió una lista de espera. Esa lista se pudo abrir pero no se dió un aumento sustancial de las becas como uno esperaría en un contexto como este. Las becas Progresar tampoco aumentaron mucho y también siguen trabadas.

El acceso al transporte público también nos afecta. Si bien la provincia de Buenos Aires está garantizando el acceso al boleto estudiantil, hay estudiantes que tienen dificultades porque son de Capital. Yo trabajo en Capital y aproximadamente gasto 3.000 pesos por día en transporte. Es una locura.

