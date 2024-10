Javier Trímboli, UNLAM: "En la universidad hay estudiantes de diferentes clases sociales, pero en su gran mayoría son clases trabajadoras"

En el marco de las tomas universitarias y los dichos del Presidente en el CCK, ahora Palacio Libertad, sobre que “la universidad pública nacional no le sirve a nadie más que a los hijos de los ricos”, Javier Trímboli, el presidente del centro de estudiantes de la Universidad Nacional de La Matanza, refutó los dichos del mandatario asegurando que muchos de los alumnos de la UNLAM son “primera generación de estudiantes universitarios en su familia”. Además, respecto a las tomas, sostuvo que como órgano representante del estudiantado discuten estrategias en la mesa intersindical junto a los gremios docentes y no docentes para encontrar soluciones que permitan el funcionamiento de la institución. “El conflicto con las universidades públicas no se queda solamente puertas adentro, sino que va a afectar a toda nuestra sociedad”, expresó en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Gomel: ¿Solamente los ricos van a la universidad?

No solamente los ricos vienen a la universidad. La gran mayoría de los estudiantes están aquí, en la Universidad Nacional de La Matanza, son la primera generación de estudiantes universitarios en su familia. Y con una pobreza que está alrededor del 50%, nos podemos imaginar que no todos los estudiantes son ricos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sí hay estudiantes de diferentes clases sociales, pero en su gran mayoría son clases trabajadoras. Lo interesante que tiene lo público, en la Universidad Nacional de La Matanza, es que esa distinción de clases sociales, diferentes barrios, edades y géneros, confluye en lo público. Por eso es importante que la universidad pública no sea solo para los ricos, solo para los pobres, sino para todos y todas. Hay que entenderlo de esa manera, que es lo que el Presidente creo que no comprende hoy en día.

Ola de universidades tomadas: el Gobierno advirtió que "es un delito" y pidió que la Justicia intervenga para desalojar

Elizabeth Peger: Hubo tomas en los últimos días. ¿Cómo están ustedes particularmente enfrentando esta situación? ¿Qué están haciendo desde la universidad para sostener el reclamo por este recorte de fondos?

Nosotros estamos trabajando en conjunto a la mesa intersindical, junto al gremio docente y no docente, como lo venimos haciendo hace más de un año. Como órgano representante de la parte estudiantil nos toca sentarnos en esa mesa y discutir estrategias en conjunto. Y además, estamos participando con diferentes grupos de estudiantes que también se acercan a proponer sus actividades. Así lo hicimos todo el fin de semana, con actividades en la puerta de nuestra universidad para visibilizar el problema que están teniendo nuestras instituciones, también recorriendo un poco La Matanza y llevando también esta problemática para involucrar a la comunidad, una vez más con esto, porque el conflicto con las universidades públicas no se queda solamente puertas adentro, sino que va a afectar a toda nuestra sociedad.

MVB VFT