Universidad: gana la nueva casta

Mientras el Congreso con una minoría convertida en casta –si es que la casta son quienes impiden el progreso de la sociedad, y curran detrás de la negociación por cargos y recursos– mantuvo el veto al incremento de las jubilaciones y al presupuesto universitario, la mayoría de la sociedad opina en sentido contrario.

Milei ganó en 2023, porque le creyeron que tenía capacidad para reconstruir la Argentina con nuevas fórmulas. No es lo que hoy entiende la mayoría social. Según el último estudio nacional, “solo un 26% estaba de acuerdo con el veto, porque cree que hay que priorizar el equilibrio fiscal, mientras un 69% está en desacuerdo porque cree que hay que recortar otros gastos, pero no los de la universidad pública”.

Similares porcentuales obtuvimos al preguntar sobre “el veto al incremento a los jubilados”. En este caso “un 73% se manifestó en contra del veto”. Pero además, los ciudadanos también se manifestaron a favor de no aceptar el incremento de fondos para la SIDE. Como dijo la diputada Arrieta, el Gobierno gasta en ñoquis, gasta en trolls, gasta en la SIDE y no prioriza la educación.

No se trata entonces de que no se está de acuerdo con el equilibrio fiscal, no se está de acuerdo en que el Gobierno no defina como prioridades a la salud, la educación y los jubilados.

Seguramente el Presidente hablándole a los mercados pensará que logró un gran triunfo político, pero lo más probable es que se haya dado un golpe en el pie en términos de opinión pública.

No en vano solo un 30% cree que sabe gobernar. La línea argumental del Gobierno por la cual debe mantener el veto tuvo varias aristas. Por un lado, el respeto a rajatabla del superávit fiscal. Por el otro, cuestionar la falta de transparencia de la Universidad al no dejarse auditar. A ello le suman que el Congreso aprobó un incremento, sin contrapartida presupuestaria.

Lo que utiliza el Gobierno es el manual de la estrategia de triangulación de Dick Morris, actual asesor de Trump y anterior de Clinton, que no es más que un enfoque que busca hacer me too con los argumentos de quienes se oponen a las medidas anunciadas.

Por eso el Gobierno argumenta que son ellos quienes priorizan la educación, la salud y los jubilados, pero que no harán nada contra el equilibrio fiscal, además de que habría falta de transparencia y de control del uso de los recursos universitarios, politización del problema y que los jubilados estarían ganando en dólares más que hace un año.

Claro que eso se les viene abajo cuando el Presidente reconoce que no se trata de una discusión sobre el déficit fiscal, sino política cuando dice que se trata de castigar a cuatro vivos que se harían de los recursos universitarios. sin importarle qué suceda con la calidad educativa de más de dos millones de alumnos.

El respeto por el equilibrio presupuestario no es solo patrimonio del gobierno nacional; hay gobiernos provinciales como el de La Pampa que también lo tienen, pero cuando la Rosada les niega las partidas que les corresponden, y toman medidas contrarias a la orientación del gobierno central, éste castiga sin importar el costo social.

El anuncio del cierre de sucursales del Banco Nación con la excusa que durante cuatro meses el gobierno provincial incrementó Ingresos Brutos a la banca y al juego, a fin de tener recursos para el plan Alimentar es una muestra de que los ciudadanos no importan.

Finalmente el gobernador liberó al Nación del impuesto, el que recaerá solo sobre el Banco provincial. Tendrá que poner otra excusa el Gobierno para dejar sin sucursales del Nación a nueve municipios.

*Consultor y analista político.