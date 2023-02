Alberto Fernández y la mesa política: La mejor forma de esconder un elefante

Ayer por la mañana, Alberto firmó una carta con el logo del Partido Justicialista, en su calidad de presidente de dicho partido, donde aceptó una mesa política para conformar el armado de cara al calendario electoral 2023. Según lo informó el periodista Alejandro Gomel en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

En esa mesa estarán él, miembros del kirchnerismo como Cristina y Máximo, los gobernadores, y Juan Manzur, pero también se espera que participen los sindicalistas de la CGT, la CTA, y hasta intendentes y legisladores peronistas. El objetivo es para decidir que pasará con las listas del Frente de Todos en cada uno de los distritos y a nivel nacional.

Según la propuesta albertista, la mesa se presenta más amplia de lo que esperaba el kirchnerismo, y además, restringida exclusivamente a lo electoral.

Esto no fue bien visto por parte de la vicepresidenta. Hugo Yasky, diputado y titular de la CTA, fue quien lo puso en palabras, afirmando que la mesa necesaria es un núcleo reducido para discutir las políticas de gobierno. Afirmó que "no sirve una mesa grande", y que "no hay nada que no se haga en el Gobierno de aquí en más que no incida en el resultado electoral".

Vistas las circunstancias, la convocatoria nace con dificultades, por los distintos enfoques entre sectores del propio Frente de Todos.

La reunión podría ser convocada para el próximo fin de semana en Chapadmalal. Se verá la respuesta por parte del sector cercano a la vicepresidenta, su apoyo o no a la iniciativa y en qué condiciones.

MVB FM