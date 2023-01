Alberto Samid, reconocido empresario de la industria cárnica, aseguró que Mauricio Macri y Cristina Kirchner deberían dar un paso al costado y dejarle lugar a las nuevas generaciones. Además, las revelaciones sobre el vínculo entre Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Usted publicó un tuit hablando de una jugada inteligente de los argentinos, que sería pensar en un gobierno con Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta. ¿Verdaderamente cree que eso es posible?

Los argentinos tenemos que entender que la derecha no va a desaparecer y el peronismo tampoco. Si alguno tiene que tragar un sapo por el bien del país, lo tiene que hacer. El verdadero enemigo no es la derecha, y la derecha tiene que entender que no es el peronismo, son las corporaciones extranjeras.

Hoy estamos produciendo un millón y medio de barriles de petróleo por día, y nosotros consumimos quinientos mil. Me pregunto entonces quién se está llevando el otro millón de barriles. La respuesta es Chevron, la Shell, entre otras empresas.

¿Empezó la carrera electoral?

El litio es una nueva riqueza fabulosa. Hay cuatro países en el mundo que tienen el 80% y uno somos nosotros. Pero se lo llevan la pesca y la minería.

Sin embargo, nosotros nos la pasamos hablando de la derecha, y la derecha, de lo único que habla, es de nosotros. Por esta rencilla que tenemos entre nosotros, la grieta o como le quiera llamar, estamos descuidando el verdadero problema de los argentinos.

También necesitamos que esos sectores que menciona usted reinviertan para poder seguir produciendo, como en Vaca Muerta. El Estado no podría por sí solo las inversiones que hace todo el sector privado.

Mire, eso de las inversiones de afuera es mentira. Nosotros tenemos la riqueza, y el trabajo lo hacemos nosotros. El que viene de afuera y pone un peso se quiere llevar mil.

Ya vimos que pasó con Aerolíneas y con los teléfonos, nos desguazaron. Es mentira que necesitamos capital. Lo que es necesaria es la mano de obra, que la tenemos, y la riqueza, pero nosotros tenemos que explotarla.

Resulta que se llevan el litio y las baterías las hacen en otro país. El único trabajo que nos dan es cargarles el litio con la pala. Ponen cuatro muchachos a que le carguen los camiones y se lo llevan, y con la minería pasa exactamente lo mismo.

¿Usted cree que el Estado debería tener un rol más inversionista?

Los argentinos. No sé si el Estado o nuestras empresas privadas, pero tenemos que ser los argentinos. No necesitamos que venga Chevrón y se lleve el petróleo, o que los chinos se lleven los pescados.

El Estado debería apoyar a las empresas, como lo hacen todos los países. Como lo hacen los “gringos”, que apoyan a las empresas que llevan la riqueza a su país.

¿Cree que Larreta y Massa harían propias esas ideas que usted expresa?

La división entre Macri y Cristina no se puede reparar, está en el pasado. Massa y Larreta son amigos, y para mí son los líderes de cada sector. Sergio Massa fue a Nueva York y paró en el departamento de Horacio Rodríguez Larreta, son muy amigos. Hay un marco para que pueda pasar esto.

¿Qué repercusión tuvo a nivel político su tuit?

Lo que me sorprendió fue la cantidad de comentarios, de todo tipo. Cada uno opina lo que le parece. Lo mío es una opinión, no soy dueño de la verdad, digo lo que pienso. Por suerte con Twitter me puedo expresar a diario de los acontecimientos que pasan.

¿Hubo algún comentario de sectores de la política para con usted sobre esto?

Para nada. Yo hablo desde mi experiencia de vida, estuve por todos lados. Fui asesor presidencial, diputado provincial, tuve 400 negocios, soy agricultor, ganadero, fui presidente de un club del ascenso.

Como si fuera poco, estuve tres años y medio preso por defender la mesa de los argentinos. Tengo mucha experiencia de vida, y me veo con la obligación de transmitir lo que pienso. No digo que tengo la verdad, puedo estar equivocado como cualquiera.

¿Usted piensa que terminó el tiempo de Macri y de Cristina?

Creo que sí, que tienen que dar un paso al costado y dejarle lugar a las nuevas generaciones. No podemos estar viviendo siempre del pasado. Estos muchachos son muy jóvenes. Larreta, Massa y Scioli también podría estar.

No se le puede pedir más a Macri y Cristina, están muy compenetrados con la grieta. Usted los escucha hablar y, antes de decir algo, ya tiran piedras, y llegó el momento de dejar de tirar piedras, estamos viviendo en el mejor momento de la historia argentina, es imposible fracasar en este momento.

Nunca tuvimos tanta producción de petróleo, producimos comida para 200 millones, tenemos litio y minería para todo el mundo, tenemos agua. Todas las riquezas que hay en el mundo las tenemos nosotros.

Y como si fuera poco, vencieron todos los contratos de las privatizaciones de Menem. Tenemos todo arriba de la mesa para hacer lo que queramos.

