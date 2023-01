¿Empezó la carrera electoral?

“La playa Bristol en Mar del Plata es la vedette escenográfica del paso de todos los candidatos para hacer campaña en este año de elecciones”, relató la conductora Nuria Am al comenzar Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) este viernes 13 de enero.

Mauricio Macri, en la presentación de su nuevo libro “Para qué”, en Mar del Plata, fue el protagonista del día al decir “estoy y siempre voy a estar”, aunque no profundizó al respecto, sembrando mayores dudas acerca de su rol político este año.

Además, calificó al Presidente de “mentiroso, oscuro y manipulador”, y enfatizó que la Argentina está “quebrada”, pero que a fin de año se va a volver a “una cultura de poder sano”.

Precisamente, Alberto Fernández, en la inauguración del nuevo Parque Costero de Punta Lara, y procurando no caer en una especie de vacío de poder (más allá del spot que lanzó esta semana), afirmó que ”esta costanera era privada, y como buenos peronistas no nos entra en la cabeza que paguen por lo que es suyo, por eso junto a Gabriel Katopodis nos pusimos de su lado para convertir esto en un lugar aún más lindo”.

Por otro lado, se dio a conocer el nuevo índice de inflación, que representó en todo el 2022 un 94%, siendo la más alta en los últimos 32 años en el país. De esta manera, el Gobierno "festejó" el hecho de no haber alcanzado la cifra de 100%.

Por su parte, Sergio Massa, en la presentación de un programa de fortalecimiento productivo en Entre Ríos, desmintió que si en abril conseguía el objetivo de bajar la escalada de precios a menos de 4% mensual se lanzaba como candidato.

A su vez, el periodista Jorge Elías analizó es escenario electoral que se puede venir: “Falta mucho aún, incluso en este momento hay gremios que arreglaron paritarias por el primer semestre, condicionando de algún modo la economía”.

Además sumó un dato certero: “Argentina es el cuarto país con más inflación del mundo y el segundo en la región detrás de Venezuela, por lo que no se puede festejar esto. Del lado del Frente de Todos, había una acuerdo de que Massa no se presentara como candidato presidenciable este año, pero no se puede descartar esa opción”, opinó el columnista.

“Vale destacar que se trata de un ministro de Economía que hizo de Pinamar el epicentro de sus conversaciones políticas de verano y, sin embargo, cuestiona a los que lo están haciendo ahora”, agregó la conductora Nuria Am.

A casi tres años del fallecimiento de Fernando Báez Sosa, uno de los rugbiers, Luciano Pertossi, pidió la palabra y alegó no haber estado en el momento en que se produjo el asesinato y que no iba a decir “nada más, así que no insistan”.

Fernando Burlando, abogado de la defensa, contó que la desesperación hizo hablar al acusado pero puede tratarse de una estrategia. “Los ojos de la Justicia son más potentes que los de todos nosotros“, describió el letrado.

