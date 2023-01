El dirigente del Frente de Todos, Marcelo Casaretto, se refirió al conflicto con la Corte y aseveró que está "a favor del juicio político" porque "no se está cumpliendo con el equilibrio de poderes". Las candidaturas del Frente de Todos, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Le gustó cómo lo recibimos, con música entrerriana?

Es una canción muy importante para Entre Ríos. El otro día hacíamos una chanza con eso, porque tenemos como diputado nacional a Rogelio Frigerio, que no es entrerriano, no fue al colegio ni vive en la provincia.

Estábamos en una fiesta con un colega y estaban cantando esta canción y se decía que a él se la tenían que dar por escrita.

Por la sequía, Entre Ríos declara la emergencia y desastre agropecuario

¿Qué le pareció el spot de Alberto Fernández?

Interesante. El Presidente consiguió algunos objetivos de lo que se planteó en 2019, en lo que respecta a los tres primeros años de gobierno. Por supuesto que sigue teniendo desafíos y cuentas pendientes, pero lo respaldo desde el primer hasta el último día.

¿Le parece que será candidato?

El único caso que recuerdo que no lo hizo fue Néstor Kirchner, pero porque iba Cristina. Luego todos ganaron y el único que perdió la reelección en la historia fue Mauricio Macri.

Tiene que defender su gobierno y llegar hasta el final de la mejor manera. Una parte de eso es generar la expectativa de que será candidato.

Campaña electoral 2023

Si se presentara Alberto Fernández, ¿cree que ganaría?

Falta mucho para octubre. Es uno de los posibles candidatos junto a Sergio Massa, Cristina y otros gobernadores. Si se presenta a la reelección el Presidente, lo vamos a acompañar.

El rol del ministro de Economía y su gestión

¿Sergio Massa sería un buen candidato?

El peronismo, en este caso, el Frente de Todos, nunca tiene una sola carta, sino varias por jugar. Aquí tenemos la gobernación porque la ganamos desde hace 20 años, solamente perdimos las elecciones parlamentarias en tres oportunidades, y de los cuatro municipios más importantes tenemos los cuatro.

En parte, resolvimos los problemas de Argentina. En relación a reactivar la economía, es el tercer año consecutivo que el país está creciendo, y lo conseguimos porque la meta era crear empleos y se van generando más de un millón de puestos. A su vez, es bajar la inflación, ya que el año pasado fue muy alta y aún hay que bajar mucho más.

Martín Tetaz: "Hay posibilidades de llegar al 3% de inflación"

Desde el punto de vista de la distribución del ingreso, no pudimos recuperar la caída salarial que tuvieron los empleados y los jubilados durante la era Macri.

El mayor aporte a la generación de trabajo lo hace el Estado.

Si mirás las estadísticas que se publicaron en el tercer trimestre, hay mayor empleo privado que en 2019, eso es innegable. También hay más empleo industrial.

Jorge Elías (JE): ¿Se puede mirar el futuro con espejo retrovisor, es decir, seguir hablando de Macri cuando llevan tres años de gobierno?

Son comparaciones desde el punto de partida. Siempre hay que tener un parámetro. Si aparecen los Macri, Horacio Rodríguez Larreta y demás, mencionan que son el cambio, no es así, porque gobernaron durante cuatro años y fracasaron.

Bruno Bimbi: "La situación de Brasil es como si Cristina Kirchner y Mauricio Macri hicieran una coalición para ganarle a Javier Milei"

Si es Javier Milei, por ejemplo, se lo escucha con mayor atención porque no tuvo responsabilidad de gobierno.

JE: Cuando el Gobierno llama al diálogo, ¿a quién está llamando?

El diálogo tiene que estar abierto con todos. Cuando Massa era presidente de la Cámara Baja y no estaba, yo lo reemplazaba y hablaba con todos en el estrado. Una cosa es un diálogo institucional y otra son las alternativas políticas a futuro.

JE: El Gobierno convocó en algún momento y se ve que van tachando nombres.

El diálogo tiene que estar abierto siempre. La ley automotriz y la de biotecnología y nanotecnología la sacamos con más de 200 votos. Con Macri, de cuatro años, la economía cayó en tres, y el actual gobierno que todos critican es el que más inversiones y generando más actividad económica.

El video de Alberto Fernández en tono electoral, con críticas a Macri y a la Justicia: "Nos quieren desanimar"

La falta de divisas norteamericanas

Los que dicen que faltan dólares son los miembros del Ministerio de Economía.

Lo que digo es que se generan más dólares que nunca y se necesitan. Por ejemplo, Ricardo López Murphy plantea planes de estabilización recesivos, una política que la instrumentó Macri.

Con Massa planteamos la necesidad de generar dólares al captar inversiones, para sustituir importaciones y ahorrar dólares. Es fomentar las exportaciones, que significa traer más divisas.

El INDEC publica la inflación de 2022 y el Gobierno apunta a evitar las tres cifras

JE: Esto es un nudo porque la oposición también plantea que no se tocarán proyectos económicos y eso es perjudicial para el país. ¿A Entre Ríos le llamó la atención que el gobernador no apoyara el juicio a la Corte?

Trabajo con Alberto y Bordet. No te puedo relatar los diálogos que tuvieron porque no estuve, pero claramente el Presidente avanza con la intención y convocó a los gobernadores, algunos firmaron y otros no.

Opino a favor del juicio político, porque no se está cumpliendo con el equilibrio de poderes.

