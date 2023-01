Gabriel Caamaño: "El plan del Gobierno es evitar la crisis"

El economista Gabriel Caamaño analizó el panorama económico y elogió a Sergio Massa. "Es mejor de lo que había, es una gestión más pragmática y menos confrontativa”, resaltó. Además, sostuvo que en la política argentina no se discuten planes económicos, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Dijo que lo lógico es que converjan devaluación e inflación. ¿Cómo se dan esos dos escenarios sin que sea una bomba para el bolsillo de la gente?

Eso que dije fue en una entrevista donde se estaba hablando de la política económica del Banco Central y del ministerio de Economía, intentando coordinar a todos los agentes económicos en torno a una tasa mensual del 4%. Y, al mismo tiempo, el Central movía el tipo de cambio todos los meses en una tasa de alrededor del 6%.

Esto, a la larga, va a fracasar y la tasa de inflación va a terminar convergiendo, vía productos que se exportan e importan, a la tasa de devaluación del tipo de cambio. A eso me refería, en ese contexto particular, no es que siempre tenga que pasar. Para que no suceda, tiene que haber algo que ancle las expectativas en otro sentido, sobre todo en bienes no transables.

Sergio Massa: "Mi responsabilidad es poder decirle al ciudadano de a pie que vamos a salir adelante"

En su momento fue auspicioso con la llegada de Sergio Massa, ¿sigue pensando igual?

Massa es más racional que lo que había. La visión de fondo no cambió significativamente, pero hay una gestión más pragmática y menos confrontativa. De esta manera, alejó la economía del abismo y las variables nominales se estabilizaron. No es poco.

Yendo a la metáfora futbolística, ¿se puede decir que nos salvó de la promoción pero no salimos campeones?

La diferencia es que los torneos terminan, se resetean. Mientras que en la economía no pasa eso, hay una continuidad.

Lo que empieza a jugar es la expectativa política de lo que va a pasar en 2024, y una idea de que, sea el oficialismo o la oposición, hay un cambio de enfoque.

El INDEC publica la inflación de 2022 y el Gobierno apunta a evitar las tres cifras

La búsqueda de un programa económico

Jorge Elías (JE): Da la impresión de que es un parche tras otro, ¿pero hay un plan?

El plan del Gobierno es evitar la crisis, no hay horizonte ni credibilidad. Por más que el oficialismo tenga un plan, ya no podría llevarlo a cabo.

JE: Podría consensuar con la oposición, ¿acaso eso no sucede en un país normal, buscando el interés nacional?

En un país donde se discute un fallo de la Corte es muy difícil. No hay consensos básicos de cómo funcionan las instituciones. Massa debería acordar un plan de estabilización. Los incentivos en este año electoral están mal alineados.

El dólar soja 2 le permitió al Gobierno cumplir la meta de reservas con el FMI

JE: Es llamativo que se vayan a buscar fondos en el exterior cuando se sabe que los mismos están acá, debajo del colchón.

Es correcto. Dólares hay, el tema es todos quieren comprar pero nadie quiere vender los que tiene.

JE: Pero tal vez sea porque no ofrecen un buen negocio como para invertir.

El dólar soja es un buen ejemplo de eso, porque esas medidas tienen problemas de consistencia temporal, ya que en el corto plazo puede ser muy buena y en el largo te complica. Con el dólar soja nadie te va a vender si no le das otro, entonces uno mismo alinea negativamente las expectativas de los agentes.

El Gobierno impulsa paritarias del 60% para "desacelerar" la inflación

JE: ¿A qué atribuís la disparada del dólar blue de los últimos días?

No creo que sea una disparada. Lo preocupante es que la brecha está fluctuando en estos niveles del 100%. Más bien se está alineando con todo el resto de las variables nominales.

El blue no está intervenido porque de todos los paralelos es el informal. Los otros sí.

¿La política discute un plan económico concreto alternativo a lo que tenemos?

Por ahora no, sólo son enunciaciones de objetivos. La idea sería que puedan contar cómo se va a lograr y con qué plazos.

Marcelo Casaretto: "Si se presenta a la reelección el Presidente, lo vamos a acompañar"

En la política argentina se maximiza el ciclo económico y no la tendencia.

Lamentablemente, desde el 2011 para acá la economía está estancada, cayendo en términos per cápita y con una inflación que no para de crecer.

En los últimos 40 años hubo dos décadas perdidas, contando esta última.

