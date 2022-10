"En las manifestaciones hay tres tarifas. La tarifa de los que van al frente a romper, la de los que van al medio y pueden ligar algún palazo o piedrazo, y la tarifa de los que van atrás sólo haciendo número", expresó el abogado Alejandro Fargosi en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cree que Patricia Bullrich va a ganar la interna de Juntos por el Cambio?

Mi convicción con respecto a la ventaja comparativa de Patricia Bullrich, con respecto al resto, viene de hace muchos años.

Me da la sensación de que son tiempos de coraje. Somos una sociedad muy tranquila, muy mansa, y a veces nos dejamos llevar por una vocación exagerada de consenso, cuando no se puede consensuar nada, hay que resignarse a quién gana y quién pierde.

Lo que va a pasar en el 2024 va a ser terrible. Vamos a tener que tomar medidas a las que no estamos acostumbrados. Porque en Argentina estamos acostumbrados a vivir como si fuéramos un país rico, como si tuviéramos más PBI que Brasil, cosa que fue cierto hasta el año 70.

Para recuperar ese status, vamos a tener que ajustarnos el cinturón. La pregunta es cómo va a reaccionar el electorado, porque una cosa es pedir que las tarifas sean reales y otra cosa es bancarla cuando suben. Mauricio Macri sufrió esto en carne propia.

Yo viví en Brasil en dos décadas distintas, y siempre me sorprendió que allí se tenía la percepción de que nosotros éramos un pueblo agresivo, belicoso. Usted tiene la visión de que Argentina es un país manso.

Yo tendía a pensar que no éramos un país manso. Pero cuando pasó toda esa locura económica del 2001, amigos extranjeros me hicieron ver que la reacción de la gente frente al robo de su dinero no fue todo lo agresiva que hubiera sido en otros países. Mis amigos me decían: “en mi país hubieran incendiado la casa de gobierno, ustedes aceptan esto con una resignación notable”.

Y empecé a ver algo que en general no se dice. Que en las manifestaciones hay tres tarifas. La tarifa de los que van al frente a romper, la de los que van al medio y pueden ligar algún palazo o piedrazo, y la tarifa de los que van atrás sólo haciendo número.

Esa mansedumbre, que hasta para manifestarse requiere de plata y de una barra brava para hacer lío en serio, es llamativa.

En la supuesta marcha por el tema agropecuario que hubo en pandemia, en la Plaza de Mayo vi dos o tres tractores, con suerte. Pero yo tuve la oportunidad de ver, en el ´75, en Washington, por lo menos 500 tractores, cuando se levantaron los agropecuarios en Estados Unidos.

Creo que somos mansos, y eso es bueno. El tema es que el que asuma el gobierno el diez de diciembre de 2023 va a tener que tocar intereses que están muy afianzados en la sociedad.

En todos los rincones de Argentina hay un grupo que logró imponer sus intereses por encima de los demás, salvo los autónomos y algunos sectores de obreros, depende cuales.

Usted recientemente publicó en las redes que había arreglos reiterados e innecesarios en las veredas de la Ciudad de Buenos Aires, y reprochó los altos valores de los impuestos ¿Qué balance hace de la gestión de 8 años de Horacio Rodríguez Larreta?

Creo que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta es buena en muchos aspectos, y en otros es excesivamente dispendiosa.

Si París tiene veredas de asfalto para ahorrar, no veo por qué nosotros tenemos que estar poniendo baldosas sobre baldosas, o pagar el bebedero del perro del vecino. Yo preferiría que las veredas que estén bien se dejen bien, y que arreglen hospitales, por ejemplo. De todas maneras es una buena gestión. Tanto la de Mauricio Macri en su momento, como la de Horacio Rodríguez Larreta.

El punto es: ¿da igual ser Jefe de gobierno que Presidente de la Nación? Y creo que el gran tema es el manejo de la toma de la calle, porque la calle en Buenos Aires está tomada, y eso es inadmisible, acá y en cualquier parte del mundo.

¿Cómo es eso de que se paga en las manifestaciones para ser fuerza de choque?

Según me contaron algunos expertos en seguridad pública, no es casualidad que algunas manifestaciones sean más violentas que otras.

Las que son más violentas se nutren de los barrabravas como mano de obra pesada. Y el resto va cobrando distinto monto según el lugar de la manifestación que ocupen.

Cuando hay riesgo físico se cobra bastante más que cuando no lo hay. Y esto tiene que ver con una actitud nuestra muy antigua. Evaluamos el poder político de un grupo por una manifestación, cuando en definitiva, las manifestaciones son todas armadas, salvo excepciones.

