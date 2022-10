El ex intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, manifestó que "la gente termina buscando políticos con coraje, que pongan la cara, y les digan las cosas como son". A su vez, señaló que "Patricia Bullrich le gana a Horacio Rodríguez Larreta cómodamente". "Patricia tiene el coraje necesario porque la Argentina que viene va a ser difícil", explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Ayer hiciste unas publicaciones en Twitter, donde comparabas la cultura "progre" de la Ciudad con el legado que se pretende para la Provincia. ¿Qué quisiste decir con eso? ¿Hay una crítica hacia Horacio Rodríguez Larreta?

Yo tengo mis valores y el Gobierno de la Ciudad tiene los suyos. Quise marcar que somos distintos en ese sentido, tenemos pensamientos diferentes.

¿Hay un corrimiento de la sociedad y tuyo también hacia las posiciones más conservadoras?

El evento al que se hacía referencia, en comparación con la Ciudad, lo realizamos desde hace 10 años y siempre lo pensamos así, por eso lo armamos de esa manera.

De La Torre, Iguacel y Grindetti trabajan para un plan de gobierno en conjunto

Las internas en el PRO por las candidaturas

A pesar de tu cercanía con Patricia Bullrich dijiste que apostarías por una candidatura presidencial de Mauricio Macri. ¿Cuál sería la mejor candidatura presidencial para Juntos por el Cambio?

Hoy la candidata es Patricia Bullrich y es lo mejor para este escenario. Patricia tiene el coraje necesario porque la Argentina que viene va a ser difícil. Hay que dejar de poner maquillaje y hacer cambios profundos. Eso requiere de políticas basadas en la convicción. No va a ser simpático, pero si no salimos del círculo vicioso en el que venimos, las cosas no van a cambiar.

Raúl Timerman: "Horacio Rodríguez Larreta perdería por escándalo en las elecciones frente a Patricia Bullrich"

¿Bullrich le gana en una interna a Rodríguez Larreta?

Patricia Bullrich le gana a Horacio Rodríguez Larreta cómodamente. Eso es lo que muestra la foto de hoy, pero no soy el dueño del pensamiento del pueblo.

¿Cómo se construyó esa foto? ¿Qué se puede proyectar hacia adelante?

Lo que termina pasando es que la gente termina buscando políticos con coraje, que pongan la cara, y les digan las cosas como son. No quieren miradas tibias. En ese sentido, Patricia ha ganado y tuvo posturas muy claras de oposición sobre la cuarentena eterna, entre otros temas.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich

Vos tenés un radar sociológico innato porque siempre estuviste cerca de aquel que terminó ganando. ¿Cómo explicás el haber tomado esas decisiones?

Ojalá fuese así, pero perdí más elecciones de las que gané. Después de cada elección, nosotros hacemos un retiro en San Miguel. Nos vamos unos días y recibimos la visita de muchos encuestadores y economistas. También los vecinos nos dicen cómo ven a San Miguel. Así definimos cuál es el camino a seguir.

Lo primero es saber cómo está el municipio, lo segundo es cómo está el país, y lo tercero es desde qué lugar se puede ayudar a la Argentina que viene. Ese es un estudio que siempre hacemos para saber cómo nos ven, cómo nos vemos, cómo se ve a la Argentina, y cómo se ve San Miguel. En función de eso tomamos las decisiones.

Gerardo Milman: "Mauricio Macri y Patricia Bullrich tienen que decidir si quieren ser candidatos a presidente"

¿Qué está pasando con el fenómeno Bullrich?

Patricia ha sido muy valiente en sus definiciones, mostró una convicción profunda, y la gente se siente identificada. La sociedad tiene un gran hartazgo y empieza a sentir que no vamos a salir nunca. Por eso, cuando una persona se para al borde del precipicio y extiende la mano para mostrar una salida, la gente lo ve y valora eso.

¿Qué pasaría con ella si Mauricio Macri fuese candidato presidencial?

En caso de que eso suceda, ellos van a resolver el problema. Los dos tienen grandes condiciones.

JL PAR