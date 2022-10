El diputado nacional por Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, aseguró que mientras haya un mayor conocimiento y confianza entre la sociedad y la coalición, mayor será la fortaleza. Por otro lado, el funcionario habló sobre Facundo Manes y explicó que "Mauricio Macri y Patricia Bullrich tienen que decidir si quieren ser candidatos a presidente", aseveró en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Como hincha de Independiente, ¿Considera que la llegada de Cristian Ritondo y Néstor Grindetti al club podría funcionar al igual que en Capitán Sarmiento como primer bastión para ganar la provincia de Buenos Aires?

Pertenezco a una lista que integró la lista que llevó a Fabián Doman a ser el presidente de Independiente. No hay que pensar que la política se adueñó del club porque en la misma lista hay gente del Frente de Todos y el Partido Justicialista, por lo que no hay que pensarlo como una victoria del PRO.

¿Hay algo en esta votación de un retiro de pase del moyanismo como sentido más amplio de una persona o un método?

La familia Moyano trasladó su sistema de poder a Independiente y los socios terminaron con este proceso. Había tres listas y la que apañaban ellos quedó tercera.

¿Cree que los radicales que criticaron a Facundo Manes, no se dieron cuenta que lo hacían más conocido?

No me parece una preocupación para Juntos por el Cambio que otro dirigente sea conocido, por el contrario, cuando más compenetración haya con la sociedad, la alianza va a estar más fuerte.

Leandro Santoro: "Lo de Manes es desopilante, para un médico pero psiquiátrico"

¿Cual es su opinión sobre lo que dijo Facundo Manes? Esto puede ser una línea que comienza cuando se pararon todos los diputados de Juntos por el Cambio, él se quedó sentado y luego salió esa foto, además del juicio político a Alberto Fernández donde no puso su firma. Es decir, hay una línea, sumando la declaraciones de este domingo, de diferenciación de todo Juntos por el Cambio.

La primera foto cuando el PRO se levantó no es realista porque él estaba sentado cerca de nosotros, pero la bancada del radicalismo, Coalición Cívica y de Evolución no se levantó y estuvo sentado en el mismo momento que Facundo. Estaba rodeado de nosotros, la imagen lo enfocó solo, pero a la derecha estaba Mario Negri, Martín Tetaz, entre otros.

Distingo es el pedido de juicio político que no firmó, pero lo anterior no me parece en esa que esté dentro de la línea planteada.

En la edición de mis dichos figura que yo dije que no tiene códigos, cuando mencionaba que no tenía los de la política, pero un punto cambió el sentido. Tiene una mirada distinta y eso le permite decir cosas diferentes a quienes llevamos muchos años en la política. Lo de los códigos no fue de manera peyorativa, sino que tiene distintos a otros que participan hace más tiempo dentro de los espacios.

Los otros códigos que tiene alguien que viene por fuera de la política, no orgánicos, ¿enriquecen o son negativos?

Los códigos en general por su diversidad y, si están dentro de una buena moral y ética, son instructores positivos. La manera de ver y tener diferentes expectativas, construye.

Sigue la tormenta en JxC por los dichos de Facundo Manes: ahora lo tildaron de "marginal"

Raúl Alfonsín pujó por incorporar instituciones vinculadas al parlamentarismo en la Constitución Nacional .Carlos Menem lo hizo para sumar de figuras de hiperpresidencialismo, como son los decretos de necesidad. El Gobierno de Mauricio Macri fue de apoyo parlamentario, pero no de coalición en el Poder Ejecutivo.

¿Mauricio Macri y Patricia Bullrich serán competidores?

Hay especulaciones respecto de la candidatura de Macri. Si él decidiera participar, ¿Patricia Bullrich se presentaría y competiría con él?

La energía principal tiene que estar dadas en producir planes para salir de la inflación, el empleo precario y sin salario, educación, seguridad, entre otras. El periodismo y nosotros instalamos candidatos, y se entiende que la gente quiera saberlos. Mauricio y Patricia tienen que decidir si quieren ser candidatos a Presidente.

Apurarnos es malograr la posibilidad de que tengamos un Gobierno en 2023 que haga que la Argentina deje de tener una decadencia y una agonía para poder salir adelante.

